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COVID-19: За сутки в Армении скончались 7 человек, выявлено 596 новых случаев
Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 596, в общем составив 11817.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 5 июня число выздоровевших пациентов увеличилось на 45 и сейчас составляет 3513.
Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 7 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 183.
Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 69 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.
Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 8052, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 65161.
Другие новости дня
Facebook начал помечать сообщения контролируемых государством СМИ
Социальная сеть Facebook начала помечать публикации и группы контролируемых государствами СМИ. Позднее будет помечаться их реклама, об этом говорится в сообщении компании.
Пометки о том, что СМИ принадлежит государству появились на странице российского государственного канала RT, китайского канала CCTV и китайского агентства "Синьхуа". Кроме того, контролируемой государством названа страница официальной газеты ЦК китайской компартии "Женьминь жибао".
К концу года, ближе к выборам президента США, таким изданиям будет запрещено размещать рекламу для пользователей из этой страны. В Facebook уточнили, что если организация, получившая такую маркировку, не согласна с решением сети, то она может подать апелляцию.
- В ноябре 2017 года в России был принят закон, который позволяет признавать иностранными агентами средства массовой информации, получающие финансирование из-за рубежа. Министерство юстиции в настоящее время относит к "иностранным агентам", в частности, "Голос Америки" и русскоязычные редакции медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода.
- Попавшие в реестр организации должны периодически отчитываться о своей финансовой деятельности, а также указывать в своих публикациях, что они являются "иностранным агентом". Нарушения могут привести к крупным штрафам.
The Lancet отозвал публикацию о рисках применения "Плаквенила"
Медицинский журнал The Lancet отозвал публикацию о рисках применения противомалярийного препарата гидроксихлорохина при лечении коронавирусной инфекции. Это случилось после того, как авторы не смогли предоставить данные для проверки подлинности источников исследования. Об этом сообщается на сайте издания.
Из отозванного материала следовало, что препарат может быть неэффективным при лечении COVID-19, а у контрольных групп в исследовании была выявлена повышенная смертность. Авторы публикации утверждали, что проанализировали данные десятков тысяч пациентов из почти 700 больниц по всему миру и пришли к выводу, что гидроксихлорохин (торговое название "Плаквенил") вызывает потенциально серьезные побочные эффекты, в том числе сердечную аритмию.
В конце мая после публикации в The Lancet Всемирная организация здравоохранения приостановила клинические испытания гидроксихлорохина и хлорохина в качестве потенциального средства против COVID-19.
Сомнения в достоверности исследования возникали еще до того, как The Lancet объявил об отзыве публикации. Так, эксперты указывали, что авторы статьи ссылаются на большее число умерших от COVID-19 в больницах Австралии, чем там было официально зарегистрировано. Кроме того, у критиков вызвали недоверие данные о более четырех тысячах заболевших, предоставленные больницами из стран Африки.
Оказалось, что данные, лежащие в основе статьи, были предоставлены никому не известной маленькой компанией Surgispherе. Британская газета Guardian опубликовала расследование, из которого следует, что в компании Surgisphere работает всего несколько десятков сотрудников, включая писателя-фантаста и актрису фильмов для взрослых. Качество исследования после этого вызвало сомнение у журналистов.
В России в середине апреля гидроксихлорохин было разрешено использовать для борьбы с коронавирусом. При этом во временных методических рекомендациях российского министерства здравоохранения указано, что механизм действия противомалярийных препаратов против некоторых вирусных инфекций изучен не до конца, а имеющиеся сведения о результатах терапии не позволяют сделать однозначный вывод об их эффективности или неэффективности.
Сбежавшего из-под стражи жителя Абхазии задержали
Житель абхазского села Яштуха (Тависуплеба), сбежавший из республиканской больницы Сухуми, задержан, - сообщили в МВД самопровозглашенной республики.
По информации ведомства, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий мужчина «был склонен к явке с повинной в правоохранительные органы».
Как сообщалось ранее, содержащийся на лечении в хирургическом отделении больницы Г.К. 1 июня текущего года освободился от наручников и, используя постельное белье, спустился с третьего этажа через оконную раму палаты, после чего покинул пределы больницы.
Ранее судимый Г.К. обвиняется в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. Уголовное дело возбудили и по факту побега.
В Украине число зараженных коронавирусом приближается к 30 тысячам
По состоянию на 5 июня в Украине выявлено 25 963 случая заражения коронавирусом. Из них 11 372 человека выздоровели, 762 - скончались.
За прошедшие сутки зафиксировано 553 новых случаев. Такие данные приводит карта Центра общественного здоровья, - сообщает УНИАН.
За сутки от COVID-19 умерли 15 человек и 330 человек выздоровели. Наиболее зараженными регионами остаются Черновицкая область (3519), город Киев (3292), Львовская область (1988), Ровенская область (1962), Киевская область (1711).
С сегодняшнего дня Украина возобновляет внутренние регулярные авиарейсы после ограничений из-за пандемии коронавируса. Как свидетельствует официальная информация аэропорта «Борисполь», первые два пассажирских самолета отправятся вечером в Днепр и Одессу, сообщает Радіо Свобода.
Авиасообщение восстанавливается с согласия Кабинета министров, в рамках поэтапного ослабления карантина, разблокировав внутренние авиаперелеты с 5 июня (между теми регионами, в которых это позволяет эпидемическая ситуация), а международные – с 15 июня, но только с теми государствами, которые будут готовы открыть свое небо для украинских самолетов.
В Грузии выявили 4 новых случая коронавируса, 6 пациентов выздоровели
Число подтверждённых случаев коронавируса в Грузии достигло 805. За сутки в Грузии выявили 4 новых случая заражения.
По данным правительственного портала StopCov.ge, число вылечившихся пациентов увеличилось на 6 и сейчас составляет 650. Более 80% пациентов с коронавирусом в Грузии уже выздоровели.
В карантине находятся 2424 человека, под наблюдением медиков в стационарах – 304.
13 пациентов скончались от осложнений, вызванных заражением коронавирусной инфекцией.
- Вспышка коронавируса нового типа произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года, после чего вирус стал распространяться в других странах.
- 26 февраля 2020 года первый случай был зафиксирован в Грузии у мужчины, вернувшегося из Ирана.
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила, что распространение нового коронавируса достигло стадии пандемии.
- 4 апреля в Грузии умер первый пациент с коронавирусом - 79-летняя женщина с тяжёлыми сопутствующими заболеваниями.
- С 21 марта в Грузии был объявлен режим чрезвычайного положения и комендантский час. Ограничения отменили с 23 мая. Общественный транспорт в стране запустили с 29 мая.
- С 1 июня открылись торговые центры, магазины одежды и обуви, рестораны и кафе открытого типа.
Правозащитники обвиняют Белый дом в нарушении прав демонстрантов
Американский союз гражданских свобод (ACLU) - одна из самых известных американских правозащитных организаций - предъявила в четверг иск администрации Дональд Трампа, обвиняя ее в нарушении конституционного права американцев на проведение собраний, сообщает агентство Associated Press.
ACLU считает, что полиция незаконно разогнала мирную демонстрацию, проходившую на площади Лафайет перед Белым домом лишь для того, чтобы дать президенту Трампу возможность пересечь эту площадь на пути к церкви Святого Иоанна, на фоне которой он сфотографировался с Библией в руке. В иске утверждается, что президент Трамп, генеральный прокурор Барр и другие официальные лица "вступили в незаконный сговор" с целью нарушить права протестующих.
Эпизод, происшедший 1 июня, вызвал бурную реакцию в прессе. Президент Трамп сфотографировался на фоне церкви, которая днем раньше была подожжена протестующими. Критики обвинили его в попытке неуместной саморекламы. Генеральный прокурор Барр настаивает на то, том, что площадь была зачищена от демонстрантов для того, чтобы создать дополнительную зону безопасности вокруг Белого дома.
Гибель 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда во время ареста в Миннеаполисе вызвала масштабные протесты по всей стране. В Вашингтон для обеспечения безопасности после нескольких ночей беспорядков были введены подразделения различных федеральных служб безопасности, включая ФБР, тюремное управление, пограничную службу, управление охраны парков, управления по борьбе с наркотиками. Некоторые законодатели критикуют решение администрации, которая позволила сотрудникам этих служб не идентифицировать себя во время патрулирования города. Спикер Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси направила президенту письмо, в котором выражается "беспокойство по поводу милитаризации" города, что может, по ее словам, увеличить хаос.
Намерение президента прибегнуть к помощи армии для поддержания порядка на улицах американских городов также вызвало громкую критику. В среду министр обороны США Марк Эспер заявил о том, что он поддерживает такое решение. Против участия армии в полицейских операциях высказался бывший министр обороны Джим Мэттис. В четверг 20 десантников из 82 воздушно-десантной дивизии, находившиеся в качестве резерва на базе под Вашингтоном вернулись в свои казармы в Форте Брагг в Северной Каролине
В Миннеаполисе прошла служба в память о Джордже Флойде
В Миннеаполисе в четверг прошла первая из трёх мемориальных служб в память об афроамериканце Джордже Флойде, чья смерть после задержания полицией стала причиной массовых протесты по всем Соединённым Штатом с требованиями правосудия и реформы полиции, а также против расизма и за социальную справедливость.
Службу вёл известный борец за гражданские права пастор Ал Шарптон. Среди участников церемонии был ещё один известный пастор и правозащитник Джесси Джексон, сенатор-демократ Эми Клобушар, несколько членов Конгресса, актёры и музыканты.
Всего должны состояться три службы в память о погибшем - в Миннесоте, где он умер, в Северной Каролине, где он родился, и в Хьюстоне (штат Техас), где он провёл большую часть жизни. Похороны Джорджа Флойда должны пройти в Хьюстоне 9 июня.
Акции памяти Флойда и минуты молчания прошли во многих городах, в том числе Нью-Йорке и Вашингтоне.
В среду и четверг большая часть акций носила мирный характер - в отличие от предыдущих дней, когда в ряде городов происходили стычки с полицией, отмечались случаи вандализма и разграбления магазинов. В большинстве штатов для поддержания порядка была привлечена Национальная гвардия, в некоторых городах введён комендантский час.
Генеральный прокурор США Уильям Барр, выступая в Вашингтоне, отметил, что более 100 сотрудников правопорядка получили ранения в столкновениях. По его словам, большая часть демонстраций проходит мирно, а насилие часто подстрекают некие экстремистские элементы, в числе которых он назвал, в частности, представителей движения "Антифа", которое ранее обвинял в "терроризме" и президент Дональд Трамп. Барр также заявил, что существуют и "зарубежные акторы", заинтересованные в разжигании протестов.
Власти Миннесоты ранее признали смерть Джорджа Флойда убийством. Полицейскому, который нажимал коленом на шею Флойда, выдвинули обвинения в убийстве со смягчающими обстоятельствами, а остальным полицейским, участвовавшим в задержании – обвинения в содействии убийству.
"Правосудие для Джорджа Флойда" - один из лозунгов массовых протестов. Другие лозунги касаются полицейского насилия и необходимости реформы полиции (в частности, сокращения её финансирования), а также необходимости борьбы с расизмом. Многие демонстранты критикуют и президента Трампа.
Георгий Гахария принял участие в глобальном саммите по приглашению британского премьера
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария вместе с мировыми лидерами принял участие в саммите «Глобального альянса по вакцинам и иммунизации» (GAVI) по приглашению премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, сообщает Общественный вещатель.
В своем выступлении Георгий Гахария подчеркнул важность глобального партнерства Грузии, как маленького государства, для общественного здравоохранения и безопасности. Премьер-министр говорил о глобальной пандемии коронавируса и отметил, что преодоление пандемии и обеспечение безопасного будущего возможны только совместными усилиями.
«Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации» (GAVI) и наши многосторонние партнеры в последние годы стоят рядом с Грузией в рамках усилий по укреплению нашей системы здравоохранения. Я горжусь тем, что сегодня, в условиях кризиса коронавируса нового типа, реагирование системы здравоохранения Грузии является успешным в борьбе с этим глобальным вызовом», - заявил Георгий Гахария.
В мероприятии принимают участие мировые лидеры и международные партнеры - Великобритания, ЕС, Всемирная организация здравоохранения, Италия, Испания, Франция, Норвегия, Германия, Новая Зеландия, Канада, Австрия, Бельгия и другие.
Ника Мелия: «Национальное движение» уступает 6 из 8 мажоритарных округов Тбилиси
«Национальное движение», как самая крупная оппозиционная партия, уступает 6 из 8 мажоритарных округов в Тбилиси, - об этом на брифинге заявил член «Нацдвижения» Ника Мелия, передает «ИнтерпрессНьюс».
По его словам, с завтрашнего дня партия начнет предвыборную кампанию только в двух районах Тбилиси - Глдани и Самгори. Мелия отметил, что недавние заявления о том, что «Национальное движение», возможно, намерено нарушить соглашение оппозиционного объединения, являются беспочвенными.
«В последние дни мы наблюдаем за перипетиями в связи с мажоритарными округами. Накал все больше и больше, зачастую, неуместно. «Национальное движение», как самая крупная оппозиционная партия, уступает 6 из 8 мажоритарных округов в Тбилиси.
Тем самым мы демонстрируем, что «Национальное движение» не исходит из узкопартийных интересов и не борется за улучшение собственных партийных результатов. Мы боремся за победу этой страны, и с завтрашнего дня «Национальное движение» начинает свою предвыборную кампанию только в двух районах Тбилиси - Самгори и Глдани. «Национальное движение» начинает борьбу за победу и открывает дорогу всем оппозиционным партиям для полного согласия».
В Гонконге прошла акция памяти погибших на площади Тяньаньмэнь
В Гонконге - несмотря на запрет властей - десятки тысяч людей сегодня вечером, 4 июня, приняли участие в массовой акции памяти жертв подавления китайскими властями протестов на площади Тяньаньмэнь в Пекине в 1989 году.
Это традиционная акция, которая проходит каждый год. Собравшиеся зажигают светильники в память о погибших.
В этом году лояльные Пекину власти Гонконга запретили акцию, ссылаясь на карантинные меры в связи с эпидемией коронавирусной инфекции. Люди, однако, вышли вопреки запрету, соблюдая при этом нормы социального дистанцирования. Полиция почти не вмешивалась.
В этом году акция проходит на фоне растущих опасений того, что власти Китая серьезно ограничат автономию Гонконга. Китайский парламент, контролируемый правящей Компартией, готовится принять законопроект о безопасности, фактически ставящий Гонконг под контроль китайских спецслужб и правоохранительных органов. Соединенные Штаты и Британия считают это прямым нарушением обязательств, которые взял на себя Пекин в рамках соглашения с Лондоном о статусе Гонконга. США пригрозили Китаю санкциями в случае, если автономия Гонконга будет ущемлена.
Весь последний год в городе шли протесты против растущей зависимости местных властей от Пекина.
На площади Тяньаньмэнь 4 июня 1989 года китайская армия жестоко подавила протесты студентов и других сторонников демократизации. Погибли от нескольких сотен до нескольких тысяч человек. В материковом Китае какие-либо акции в память об этих событиях запрещены, Гонконг, наряду с Макао, оставался единственной территорией под китайской юрисдикцией, где они могли проходить.
Войска генерала Хафтара отступили от Триполи
Отряды Ливийской национальной армии генерала Халифы Хафтара полностью покинули окрестности Триполи - после ряда поражений от сил Правительства национального согласия, которые противостоят им в гражданской войне.
Таким образом, начавшаяся 14 месяцев назад попытка сил Хафтара взять столицу Ливии завершилась неудачей.
Противникам Хафтара удалось занять международный аэропорт и другие районы к югу от Триполи.
Отступление сил Хафтара не означает прекращения боевых действий - они продолжаются, несмотря на то, что обе стороны конфликта выражали согласие на переговоры о перемирии.
- В Ливии идет гражданская война. Сейчас запад и столицу Ливии контролирует Правительство национального согласия. Его признает ООН и страны Запада. Военную поддержку ему оказывает Турция. Восток и часть юга страны находятся под контролем так называемой Ливийской национальной армии Хафтара, формально представляющей Палату представителей Ливии, которая заседает в Тобруке. Ей в свою очередь помогают ОАЭ и Египет.
- Хафтар неоднократно посещал Москву, вел переговоры с высокопоставленными российскими представителями. Официально Россия не поддерживает ни одну из сторон конфликта, однако имеется множество свидетельств о присутствии на территории, контролируемой отрядами Хафтара, бойцов так называемой ЧВК Вагнера.
- Африканское командование Вооруженных сил США на прошлой неделе заявило, что Россия недавно перебросила в Ливию не менее 14 боевых самолетов, которые размещены на воздушной базе ЛНА в центральной части страны. В Москве отрицают переброску самолетов.
В Грузии за нарушение правила ношения маски будет взиматься штраф
За нарушение правила ношения маски будет назначен штраф. Соответствующие изменения войдут в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях.
Согласно проекту поправок, физическое лицо будет оштрафовано на 50 лари за нарушение правил ношения маски в закрытом общественном месте. В то же время, юридическое лицо, за допуск лица без маски в закрытое публичное пространство, находящееся в его владении или пользовании, будет оштрафовано на 500 лари.
Согласно законопроекту, при проезде на общественном транспорте, метро, пассажирам и водителям необходимо использовать маску. Если пассажир не наденет маску, он будет оштрафован на 50 лари. Водитель без маски также будет оштрафован на 50 лари.
Что же касается такси (категория М1), то при передвижении на такси водитель и пассажиры обязаны быть в масках. Если пассажир не наденет маску, он будет оштрафован на 50 лари, как и водитель такси. В случае передвижения на такси более четырех человек (включая водителя), водитель и пассажиры будут оштрафованы по 50 лари.
Изменения также касаются нарушений правил изоляции и карантина, согласно которым физическое лицо будет оштрафовано на 2000 лари, а юридическое на 10 000 лари, сообщает Общественный вещатель Грузии.
Правительство Грузии: медицинская помощь населению Абхазии продолжается
«С 22 марта по 22 мая в общей сложности 233 человека перешли из оккупированных регионов Грузии на территорию, контролируемую центральными властями. Из них только у одного подтвердился коронавирус», - говорится в отчете «Мероприятия, проведенные правительством Грузии против COVID-19», который сегодня утром был направлен в парламент.
В отчете сказано, что с первых же дней распространения коронавируса правительство Грузии «четко заявило о готовности помочь всем людям, живущим на оккупированных территориях».
С начала марта населению, проживающему в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия, была оказана помощь по нескольким направлениям: информирование, обмен экспертным опытом, ввоз медицинских средств на место и лечение перевезенных пациентов. Оперативно были переведены и распространены соответствующие материалы на абхазском и осетинском языках. Инфекционисты по мере необходимости дистанционно давали советы и делились опытом.
«Абхазскому региону по различным каналам неоднократно предоставлялись различные медицинские приборы, оборудование и предметы гигиены для защиты от коронавируса. Этот процесс продолжается по сей день», - отмечается в отчете.
Правительство подчеркивает, что для лечения инфицированных пациентов была оборудована и начала работу больница в селе Рухи близ города Зугдиди, которая была построена, в том числе, и для облегчения доступа к медицинскому обслуживанию населения Абхазии.
Кроме того, в Тбилиси напоминают, что жители Абхазии и Южной Осетии обращаются в грузинские больницы за медицинской помощью, которая не касается коронавирусной инфекции. «До начала эпидемии коронавируса с оккупированных территорий на территорию, контролируемую центральными властями, ежедневно переходили десятки человек для получения медицинского обслуживания. Несмотря на то, что после распространения коронавируса передвижение на оккупационной линии значительно сократилось, практически ежедневно фиксировался поток лиц, нуждающихся как в скорой, так и плановой медицинской помощи», - отмечается в отчете.
Цхинвали заподозрил Тбилиси в биотерроризме: взяты образцы почвы, воды и насекомых. ФОТО
В КГБ самопровозглашенной республики Южная Осетия накануне сообщили о «нарушении воздушного пространства республики грузинскими беспилотниками». Сегодня же представители ведомства провели в Знаурском районе «радиационную и химико-биологическую разведку маршрутов и зон нарушения госграницы», – сообщает агентсво «Рес».
С целью дальнейшего изучения в лабораторных условиях взяты образцы почвы, воды, воздуха, зеленого покрова, а также различных насекомых, - сказано в сообщении.
В Цхинвали указали, что приняли такие меры, учитывая высокий уровень биологической угрозы, пандемию коронавируса в Грузии, а также имеющиеся данные о деятельности на территории Грузии центра Лугара.
В заявлении КГБ говорится о якобы проводимых в лаборатории опытах над летучими мышами и насекомыми.
«В случае выявления в изъятых пробах патогенной микрофлоры или переносчиков заболеваний, данный факт будет свидетельствовать об использовании тбилисским режимом против Южной Осетии форм и методов биотерроризма», - сказано в заявлении.
- Ранее в Цхинвали заявили о «воздушной разведке Грузии». Местные власти также обвинили грузинских полицейских и сотрудников Миссии наблюдателей Европейского Союза (МНЕС) в «незаконном пересечении границы» и в «попытках осуществить забор биологического материала у югоосетинских граждан».
- В МНЕС сообщили, что это – дезинформация: «не было никакого сбора образцов, и нет никакого намерения сделать это. МНЕС - это Миссия наблюдателей, она проводит наблюдения каждый день, в том числе во время пандемии».
- Со дня открытия тбилисской лаборатории имени Ричарда Лугара в 2011 году в российских СМИ активно муссируются слухи о создании в центре химического или биологического оружия, а также штаммов опасных вирусов. Такие же обвинения высказывают и российские официальные лица. В конце 2018 года по приглашению Минздрава Грузии в лаборатории побывали эксперты из 17 стран мира. В подготовленном ими заключении отмечалось, что центр работает исключительно для мирных целей.
За сутки новых случаев коронавируса в Абхазии не выявлено
За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию был взят у 30 граждан самопровозглашенной республики Абхазия. Диагноз COVID-19 ни у одного из них не был подтвержден, сообщили в Оперативном штабе по защите населения от коронавируса сегодня, 4 июня.
Из обсервации в столичном доме отдыха «Айтар» сегодня были выписаны 5 медиков Гудаутской ЦРБ.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 35 человек. Из них семеро находятся в Гудаутском госпитале, 27 человек выздоровели, и один пациент скончался.
Российские экономисты предсказали рост доллара до 90 рублей и безработицу до 8%
К концу 2020 года российская валюта может ослабнуть до 90 рублей за доллар, говорится в базовом сценарии Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). По этому сценарию пандемия продолжится до третьего квартала. Всего эксперты Центра составили три сценария развития экономики РФ на ближайшие годы.
- Базовый сценарий. Повторный карантин из-за коронавируса в октябре-ноябре 2020 года. Безработица вырастет как минимум до 8% в 2021 году и 7% в 2022–2023 годах. Реальные зарплаты в 2020 году сократятся на 4,5–4,8%, а расти начнут лишь в 2023 году – на 2,2–2,5%. Курс доллара в базовом сценарии до 2022 года будет держаться у отметки 90 рублей.
- Пессимистичный сценарий. Вторая волна ограничительных мер из-за COVID-19 в России с конца 2020 года по март 2021 года. Структурный кризис мировой экономики с устойчиво низкими ценами на нефть и газ. В этом случае безработица в России вырастет до "катастрофических" 10,5–10,7% в 2020 году, а к концу 2023 года сохранится на уровне 9,0–9,5%. Курс доллара при таком сценарии – около 100 рублей.
- Оптимистичный сценарий. Режим самоизоляции в России заканчивается в середине июня. Второй волны карантина нет. Быстрая стабилизация цен на нефть, нет структурного кризиса мировой экономики. При таком сценарии максимальный уровень безработицы составит 5,3–5,6%, а реальные зарплаты начнут расти на 0,5–0,7% уже в 2021 году. Курс доллара до конца 2020 года – около 85 рублей, затем снижение до 80 рублей.
"В кризис 2009 года безработица уже достигала 8%. В нынешний кризис мы не прогнозируем высокую безработицу. Основной проблемой будет снижение доходов населения", – сказал РБК научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок. За исключением пессимистичного сценария, прогноз ЦМАКП по безработице не выглядит катастрофичным, считает эксперт: "Безработица даже на уровне 8–10% не такая страшная, чуть выше среднего уровня в Европе".
Рост до 8–10% не катастрофичен, согласна заведующая лабораторией исследований рынков труда и пенсионных систем РАНХиГС Елена Гришина: "Отдельные эксперты уже прогнозируют рост выше этого уровня. Другое дело – насколько может затянуться повышенный уровень безработицы, это вопрос открытый".
Рамзан Кадыров о 5G: в Чечне даже 4G работает не у всех
Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг информацию о том, что в регионе идет установка технологии 5G. Заявление прозвучало на фоне беспокойств по поводу вероятности влияния вышек новой мобильной связи на здоровье людей.
Как уточнил Кадыров в своем телеграм-канале, 3 июня у него состоялся на эту тему прямой эфир с директором ЧГТРК "Грозный" Ахмедом Дудаевым, где он привел оценку экспертов.
"В частности, руководитель Управления Роскомнадзора по ЧР Адам Мунаев рассказал, что ни в нашем регионе, ни в других субъектах России установка вышек пятого поколения мобильной связи не осуществляется. Для их работы не выделены необходимые частоты", - отметил Кадыров.
Он добавил, что в Чеченской республике даже интернет четвёртого поколения 4G работает не у всех: "Мы вынуждены вести переговоры с операторами сотовой связи, так как покрытие 4G охватывает не всю территорию ЧР".
Что касается слухов о спецтехнике, занимающейся установкой вышек связи 5G, то, по данным Кадырова, эта техника предназначена для геологоразведочных исследований.
Ранее с аналогичным заявлением выступили власти Дагестана. В мае Минкомсвязи республики заверил, что все заявления о строительстве таких сетей или объектов связи 5G не соответствуют действительности и носят спекулятивный характер. Это было ответом на митинг жителей села Новый Чиркей, которые требовали от местных властей снести вышку для мобильной связи.
В начале мая в Северной Осетии на окраине села Ногир Пригородного района подожгли вышку телефонной связи МТС, исходя из тех же опасений.
Тем временем на сайтах объявлений появились предложения о продаже крема, спасающего от 5G-излучения. В Ставропольском крае, например, баночку такого средства предлагают за 4399 и 1999 рублей, в Дагестане – за 1800 рублей.
Правительство Грузии призвали помочь Армении и принять пациентов с коронавирусом
В Грузии создали онлайн-петицию с призывом помочь Армении в борьбе с коронавирусом. Авторы петиции просят грузинское правительство принять пациентов из Армении.
«Думаем, что это будет правильным шагом для поддержки соседнего государства и улучшения эпидемиологической ситуации в регионе», – сказано в петиции.
Сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о 697 новых случаях коронавируса. Число подтверждённых случаев достигло 11 221.
«Мы уже находимся в ситуации, когда есть нуждающиеся в госпитализации пациенты, которых мы не может вовремя госпитализировать», - отметил Пашинян.
- Среди инфицированных коронавирусом в Армении - премьер-министр страны Никол Пашинян и члены его семьи.
Экс-главу абхазского Минобороны попросили уточнить, кого он назвал предателем
Генерала армии и экс-министра обороны самопровозглашенной республики Абхазия Мераба Кашмария попросили уточнить, кого он накануне назвал предателем. К нему 4 июня обратилась местная организация ветеранов РОО «АРУАА».
«В вашем выступлении во время церемонии вступления в должность нового министра обороны вы сказали, что прозрели и знаете, кто предатель. Просим вас дать нам официально ответ, кого вы считаете сегодня предателем. Мы, как и вы, все вместе прошли через горнило войны, нам сегодня звонят из Северного Кавказа наши братья добровольцы и спрашивают нас, кого генерал Кишмария считает предателем», – цитирует письмо ветеранов «Нужная газета».
В завершение они выражают надежду, что получат ответ на публичный вопрос, так как заявление было сделано публично.
Новый глава абхазского Минобороны Владимир Ануа был представлен 3 июня. Экс-министр, назначенный главным советником министра обороны, на церемонии поблагодарил президента самопровозглашенной республики Аслана Бжания. Кишмария заявил: «У меня много что поменялось в жизни. Я понял, кто предатель. Я понял, кто есть кто. Я одно знаю – справедливость восторжествует».
Владимира Зеленского могут оштрафовать за нарушение карантина
Украинская полиция может оштрафовать президента страны Владимира Зеленского за нарушение ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса.
Как заявило МВД, причиной санкций может стать фотография, опубликованная офисом президента. На ней Зеленский пьёт кофе со своими сотрудниками в одном из кафе во время посещения города Хмельницкий.
Изображённые на фото не соблюдают дистанцию, предусмотренную ограничениями. Кроме того, они находятся в помещении кафе, хотя до 5 июня на всей территории Украины такие заведения могут обслуживать клиентов только на улице.
Сумма штрафа за такие нарушения – 17 тысяч гривен (чуть более 600 долларов).
Сам Зеленский заявил, что готов заплатить штраф. По словам президента, внутрь кафе его пригласили сотрудники, чтобы показать готовность к работе с соблюдением необходимых правил после 5 июня. Президент подчеркнул, что принял предложение зайти, чтобы убедиться в готовности кафе к скорому открытию. "Не рассматривайте это как нарушение карантина, а посмотрите как на инспекцию, как будут работать учреждения буквально уже с завтрашнего дня", – сказал Зеленский.
На Украине за последние сутки зафиксировано 588 новых случаев заражения коронавирусом. Умерли за день 12 человек. Всего с начала эпидемии заболели более 25 тысяч человек. Около 750 пациентов скончались.
YouTube заблокировал гомофобный ролик с агитацией за поправки в Конституцию
Видеосервис YouTube заблокировал агитационный ролик поправок в Конституцию России, где мальчика из детдома усыновляют геи. Видео нарушает правила сервиса, а именно — содержит дискриминационные высказывания по признаку сексуальной ориентации.
Ролик был создан "Федеральным агентством новостей" (РИА ФАН) и медиагруппой "Патриот", которые связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, известному также под прозвищем повар Путина.
По сюжету, в России так и не приняли поправки к статье Конституции , закрепляющие понятие брака как союза мужчины и женщины, и геи получили возможность усыновлять детей. Пара геев в России в 2035 году усыновляет мальчика из детского дома. Один из мужчин берет мальчика за руку, выводит на улицу и на вопрос “Где моя мама?” указывает ему на другого мужчину, стоящего возле автомобиля. Он же сразу предлагает ребёнку примерить платье. В конце ролика идёт слоган "Такую Россию ты выберешь? Реши будущее страны — голосуй за поправки в Конституцию". За несколько дней ролик получил широкий общественный резонанс и вызвал обвинения в гомофобии.
Активисты ЛГБТ-группы "Стимул" обратились в Следственный комитет и прокуратуру с требованием провести проверку в отношении создателей ролика. Также они попросили Роскомнадзор заблокировать видео.
Актёр Александр Филимоненко, сыгравший роль гея-усыновителя в ролике в поддержку поправок в Конституцию, заявил "МБХ медиа", что не знал, в каком ключе будет представлена его роль. В интервью изданию Coda он сказал, что планирует голосовать против поправок в Конституцию на общероссийском голосовании.
Туркменистан отметил День велосипеда многотысячным велопробегом и открыл 30-метровый монумент
В среду в связи со Всемирным днём велосипеда в Ашхабаде провели массовый велопробег, на который согнали тысячи граждан и чиновников, а возглавил процессию эксцентричный лидер Гурбангулы Бердымухамедов.
В велопробеге, проведённом на фоне пандемии коронавируса, участвовали 7500 человек, сообщило государственное телевидение.
Кроме того, в столице Туркменистана, переживающего тяжелейший экономический кризис, открыли 30 метровый памятник велосипеду.
Корреспондент Радио Азатлык в Байрамали сообщил о массовом велопробеге, устроенном на улице Молланепеса города Мары.
3 июня велопробег в честь Всемирного дня велосипеда был проведён и в Лебапском велаяте, сообщил кореспондент Радио Азатлык в этом регионе.
Лебапские участники велопробега проехали между Историческо-краеведческим музеем Туркменабада, Конноспортивным комплексом и мавзолеем Астанабаба. Кроме того, велопробег прошел и в центре Саятского этрапа.
... велаятских работников культуры буквально заставили петь и танцевать, а тем, кто хотел отказаться от участия в массовых торжествах пригрозили увольнением с работы и аннулировании их дипломов.
Корреспонденты Радио Азатлык сообщили о проведении велопробега в этрапе имени Сапармурада Туркменбаши Дашогузского велаята, на который привлекли 500 человек.
«Власти заставляют тысячи бюджетников участвовать в этих мероприятиях», рассказал лебапский корреспондент.
По его словам, велаятских работников культуры буквально заставили петь и танцевать, а тем, кто хотел отказаться от участия в массовых торжествах пригрозили увольнением с работы и аннулировании их дипломов.
Попытки Радио Азатлык получить комментарии в Министерстве культуры Туркменистана и управлении культуры Лебапского велаята не дали результатов.
Как рассказал наш корреспондент, из-за того, что у президента особое отношение к велосипедам, местные власти готовятся к этому событию с особой тщательностью.
Как сообщило Государственное информационное агентство Туркменистана, 2 июня президент Гурбангулы Бердымухамедов провёл онлайн встречу президентом Международного союза велосипедистов Давидом Лаппартьеном и руководителем Международной группы компаний «ARETI», членом Руководящего комитета UCI Игорем Макаровым.
Велосипедные прогулки Бердумухамедова довольно часто показывают по телевидению. В СМИ прославляют велосипедные виды спорта. А корреспонденты Азатлыка регулярно сообщают о принудительном сборе денег у бюджетников на расходы, связанные с велопробегами, в том числе на покупку велосипедов.
В 2021 году ожидается проведение в Ашхабаде чемпионата мира по велотреку.
В апреле 2018 года по инициативе Туркменистана Генассамблея ООН провозгласила 3 июня Всемирным днём велосипеда. Государственные СМИ до сих пор регулярно восхваляют этот день, в качестве «великой победы» правительства Туркменистана. В июне прошлого года велопробег, проведённый в Ашхабаде, был внесён в Книгу рекордов Гиннеса. Но государственные СМИ никогда не сообщают о принудительном участии людей на такого рода мероприятиях.
7 апреля, в самый разгар пандемии коронавируса, в другом велопробеге, проведённом по случаю Всемирного дня здоровья в Ашхабаде, приняли участие 7 тысяч человек.
Туркменские государственные СМИ не обошли вниманием и то, что отмечаемый в третий раз Всемирный день велосипеда, приходится на 3 июня, кроме того, в этом году пришёлся на 3-день недели.
«Обратите внимание, Всемирный день велосипеда, отмечаемый третий раз, в этот раз пришёлся не только на летний день, но и на третий день новой недели – среду. Недаром наши предки говорили: «неделя средою крепка», написало Туркменская государственная издательская служба.
Радио Азатлык не удалось установить, имеет ли какое-либо особое значение совпадение даты 3 июня, когда страна в 3-й раз отметила день велосипеда, с 3-м по счету днём недели.
В Сухуми заявили о «попытке незаконного вывоза огнестрельного оружия в Грузию»
В Абхазии задержан мужчина, которого обвиняют в незаконном приобретении, хранении, ношении огнестрельного оружия, а также «покушении на его перемещение через государственную границу». Об этом говорится в заявлении Службы государственной безопасности (СГБ) самопровозглашенной республики.
В ведомстве сообщили о совместной операции, проведённой вместе с Пограничным управлением ФСБ России на основании оперативной информации.
По информации СГБ, револьвер неустановленного образца с боеприпасами обнаружили на де-факто границе по реке Ингури при досмотре ручной клади у гражданина З.З. 1996 года рождения.
«Согласно справке ЭКЦ МВД РА, данный револьвер является боевым», - сказано в сообщении.
SOCAR стала техническим оператором Южно-Кавказского трубопровода вместо BP
Южно-Кавказская трубопроводная компания (SCPC) объявила, что с 20 марта 2020 года техническое руководство Южно-Кавказским трубопроводом (SCP) перешло от BP Exploration (Shah Deniz) Limited к SOCAR Midstream Operations Limited, которая является дочерней компанией Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR).
«Данное решение было принято в результате пересмотра соглашения владельцев трубопровода SCP, которое было подписано в декабре 2013 года в рамках окончательного инвестиционного решения по проектам второй стадии разработки месторождения «Шах Дениз» и расширения Южно-Кавказского трубопровода. Пересмотренное соглашение предусматривает, что SOCAR становится техническим оператором SCP в первый год по окончании строительства SCPX. Южно-Кавказский газопровод является одним из ключевых участков «Южного газового коридора», - говорится в сообщении.
Сообщается, что SOCAR передается контроль над работой всех объектов SCP в Азербайджане и Грузии.
«Объекты, которые являются общими как для трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC), так и для SCP, будут продолжать эксплуатироваться BP в качестве общего оператора. Нет никаких изменений в управлении Сангачальским терминалом, BTC или экспортным трубопроводом Западного маршрута (WREP), который будет продолжать эксплуатироваться BP», - сказано в сообщении.
В сообщении отмечается, что SOCAR и BP продолжат совместную работу в течение 2020 года для эффективной реализации всех аспектов процесса передачи.
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