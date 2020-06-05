Нино Бациашвили: «У меня неплохо получилось»

Игрок сборной Грузии по быстрым шахматам Нино Бациашвили стала победителем чемпионата Европы среди женщин, набрав 10 очков из 16 возможных. Из-за пандемии и, как следствие, закрытых границ организаторы турнира приняли решение провести его в режиме онлайн. Нино поделилась своим первым опытом участия в подобном чемпионате.

Серго Брегвадзе: Можно ли сказать, что это первый чемпионат Европы, который проходил в таком формате?

Нино Бациашвили: Да, его придумали в этом году. До сих пор чемпионата Европы, который бы проводился в режиме онлайн, не существовало. Это была вынужденная мера, учитывая развивающиеся в мире события. Кроме того, контроль времени впервые составил 10 минут с дополнительными двумя секундами, такое решение было принято из-за того, что чемпионат проходил в онлайн режиме. В обычном турнире по рапиде («быстрые шахматы») контроль времени составляет 15 минут с дополнительными 10 секундами. Время это сократили, поскольку приходилось работать на компьютере в режиме онлайн. Контроль игроков проводился с помощью программы ZOOM, кроме того, был и контроль платформы, то есть защита от того, чтобы шахматисты не использовали дополнительный компьютер для просчета ходов. Вообще, соревнование прошло довольно хорошо, я довольна и результатами и чемпионатом. Большое спасибо организаторам, что придумали и провели чемпионат хоть в таком виде.

С.Б.: Вы находились у себя дома на протяжении всего чемпионата?

Н.Б.: Да, все играли из дома. Просто в комнате, в которой находились шахматисты, необходимо было установить специальную видеокамеру. Кроме того, мы должны были дать доступ наблюдателям к собственному экрану. Мы играли через сайт chess.com, а на этом сайте есть специальные программы, с помощью которых администраторы могут определить, использует шахматист какие-либо вспомогательные программы для просчета ходов или нет. Эти меры были просто необходимы, ведь, как вы знаете, сегодня компьютеры намного сильнее людей в шахматах и играют лучше.

С.Б.: То есть мошенничать было просто невозможно?

Мреди людей с низким рейтингом выявили несколько человек, которые пытались мошенничать. Их выгнали с чемпионата

Н.Б.: Были приняты очень серьезные меры, для того чтобы избежать подобного. Впрочем, попытки смошенничать все же были на первых этапах чемпионата. Всего в турнире было пять этапов, люди с рейтингом 2300 + (у Нино текущий рейтинг 2480) уже выступали в финале, но до того были отборочные. То есть встречались те шахматисты, у которых был низкий рейтинг, начали с самых «слабых» и постепенно продвигались по турниру ближе к нам, к более рейтинговым игрокам. Так вот, среди людей с низким рейтингом выявили несколько человек, которые пытались мошенничать. Играли они не очень хорошо и решили использовать сторонние программы, их выгнали с чемпионата.

С.Б.: В момент чемпионата мог ли кто-то присутствовать в комнате, в которой вы играли?

Н.Б.: Одно из обязательных условий чемпионата было именно то, чтобы шахматисты находились в комнате одни. Чтобы мы не могли одержать победу с помощью других людей.

С.Б.: Легко ли вам далась победа в чемпионате?

Н.Б.: Вообще, весь турнир был сложный, потому что женщинам пришлось играть с мужчинами. В общем, мне в основном приходилось соревноваться с мужчинами. Позже была выделена отдельная категория, в которой участвовали только женщины. То есть было два турнира, которые проходили на протяжении двух дней, в каждый из них проводилось по восемь туров. В первый день я смогла завоевать пять очков, на второй день получила еще пять очков. Хотелось бы отметить, что мне удалось выиграть у достаточно сильных шахматистов-мужчин, например, у Игоря Коваленко из Латвии и Роберта Оганесяна из Армении. Мое выступление было довольно хорошим, сыграла я достаточно хорошо, я довольна этим. В предпоследнем туре я проиграла одну партию Алексею Саране, он и стал чемпионом Европы среди мужчин. Этот человек очень хорошо играет. У меня была прекрасная позиция, однако ему удалось меня перехитрить, в итоге он одержал победу.

С.Б.: То есть можно сказать, что вы одержали победу среди женщин в историческом чемпионате, учитывая, что подобный проводится впервые? А играть в подобном режиме легче?

Онлайн-игры никогда не были особо популярны. Однако, исходя из ситуации, сложившейся в мире, все действующие шахматисты переключились на режим онлайн

Н.Б.: Вообще, я очень рада этому. Онлайн-игры никогда не были особо популярны. Все предпочитают играть в реале. Однако, исходя из ситуации, сложившейся в мире, все действующие шахматисты переключились на режим онлайн, стараются привыкнуть к этому. Вообще, у такого формата совершенно иная специфика, условия сильно отличаются. Мне было сложно переключиться на такой режим, но я считаю, у меня неплохо получилось, и я очень рада этому.

С.Б.: Как вы готовились к турниру?

Н.Б.: Подготовка была практически такой же, как и перед чемпионатом в реале. Как только началась эпидемия, я продолжила участвовать в блиц-турнирах, которые проводились в интернете. Рука должна была привыкнуть к компьютерной мышке, чтобы можно было делать ходы достаточно быстро. Это вот и есть та самая специфика онлайн-игр, пришлось тренироваться в этом направлении, без шахмат под рукой, иначе хорошо сыграть не получилось бы, скорость в данном случае очень важный фактор. До того у меня было еще несколько турниров. Я принимала участие практически во всех важных. Например, я стала победителем чемпионата Франции среди женщин. Здесь в Грузии тоже было организовано несколько турниров на время. Но все же самый лучший результат я показала именно в рапиде, где у нас было немного больше времени.

С.Б.: А как в Грузии отреагировали на эту вашу победу?

Н.Б.: Мне кажется, что все обрадовались этому, очень много людей меня до сих пор поздравляют. И вообще, эта тема получила широкий резонанс. Вы же понимаете, какая сейчас ситуация! Спорта сегодня практически не существует, и так получилось, что я оказалась в центре внимания. Думаю, это хорошо.

С.Б.: А как вы провели период самоизоляции?

Это самое тяжелое и плохое, что мог мне принести этот коронавирус. Постепенно теряешь концентрацию, а в таких условиях очень сложно оставаться в форме

Н.Б.: Было сложно, вообще, у меня были разные планы, и все они провалились, я даже и сейчас не знаю точно, как и где буду завтра. О будущем думать невозможно, о том, в каких чемпионатах у меня получится принять участие. Все переносят и откладывают, так, например, отложили и Всемирную шахматную Олимпиаду. Ее перенесли на будущий год. В общем, практически все официальные турниры проводятся не часто, и, скорее всего, большинство из них будут отложены на один год. Это самое тяжелое и плохое, что мог мне принести этот коронавирус. Постепенно теряешь концентрацию, поскольку впереди у тебя нет никаких игр, а в таких условиях очень сложно оставаться в форме. Когда и где я приму участие, я не знаю, сейчас вот и шахматную Бундеслигу перенесли, отложили и клубный чемпионат Франции – это такие турниры, которые проводятся каждый год, так вот теперь они состоятся уже только в 2021 году.

С.Б.: Я все же спрошу, какие у вас планы?

Н.Б.: Сейчас из того, что обязательно состоится, – это чемпионат Грузии среди женщин, впрочем, пока точно неизвестно, когда он состоится. Пока думают о том, как, где и когда будет лучше провести этот турнир с учетом действующих в стране ограничений. Наверное, его проведение станет возможным уже в июле или, возможно, в августе. Вообще, мы должны были играть в марте, однако в марте его отложили на неопределенный срок из-за известных событий. Теперь, как только это будет возможно, Федерация шахмат проведет этот женский чемпионат в Высшей лиге. Что касается других планов, то, возможно, я куда-нибудь съезжу отдохнуть, только не сейчас. Очень не хотелось бы после отпуска отсиживаться в двухнедельном карантине. Поэтому пока, наверное, воздержусь. Сейчас сосредоточусь на тренировках. Чтобы быть готовой к чемпионату Грузии, если он состоится. Кроме того, наверное, в ближайшее время будут организовывать новые онлайн-турниры, буду участвовать в таких чемпионатах. Но, повторюсь, сейчас я точно не знаю, что и где пройдет.

С.Б.: В итоге, что вы скажете о формате онлайн-чемпионатов? Есть ли у них будущее?

У меня получились очень интересные партии, и, в принципе, мне очень понравилось

Н.Б.: Для меня был достаточно интересен такой формат и то, что он проводился за 10 минут. Партию ты завершаешь довольно быстро, и у тебя просто нет времени на то, чтобы совершать непростительные ошибки. Кроме того, игра не теряет своей динамики. Когда у тебя много времени и ты играешь у себя же дома, участвовать в серьезной партии очень сложно. У меня получились очень интересные партии, и, в принципе, мне очень понравилось.