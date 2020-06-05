В Белоруссии задержан претендент на пост президента. ВИДЕО

Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов сегодня встретился с родственниками заключенных цхинвальской исправительной колонии и поделился с ними информацией о случившемся в тюрьме инциденте, - сообщает агентство «Рес».

По словам Бибилова, в местах лишения свободы было изъято 14 телефонов, все предпринимаемые действия проводились в рамках закона.

«В тюрьме есть порядок, также как закон, который должен соблюдаться. В камере, где сидел заключенный Кулумбегов, изъяли два телефона. После этого, конвоира ударили в голову. При этом арестантов рукой никто не тронул, а Кулумбегова поместили в карцер. На него будет заведено уголовное дело вдобавок к преступлению, за которое он отбывает срок», - сказал югоосетинский лидер.

Бибилов добавил, что информация, которая содержалась в телефонах, будет доведена до широкой общественности, чтобы стало понятно, «кто и что из себя представляет на самом деле».

По его словам, на второй день сотрудники тюрьмы провели предусмотренные законом мероприятия, а несколько осуждённых не вышли утром из камер.

«После применения физической силы - не избиения - их заставили выйти. Один из них матерным языком призвал всех нанести себе раны, что они и сделали. Никто из них не вскрыл вены, были повреждены капилляры, так как они не собирались наносить себе смертельные раны», - подчеркнул Бибилов.

Он отметил, что в течение года в тюрьме были созданы все условия: отремонтировали площадку для прогулки заключенных, установили им трёхразовое питание.

«Что мы делаем не так, какие еще условия должны создать для них? Они все граждане нашей республики, которые совершили противоправные действия разного характера, начиная от убийства, заканчивая грабежами и изолированы от общества именно за те действия, которые они сами совершили. И в этой изоляции есть определенный порядок, который должны соблюдать арестанты», - подчеркнул Бибилов.