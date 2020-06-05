Бюджет взаймы

Сегодня Минфин Грузии представил в парламент несколько параметров посткризисного бюджета на 2020 год. По мнению оппозиции, правительство, покрывающее дефицит новыми долгами, прикрывает, скорее, желание сохранить свой докризисный комфорт.

Необходимость в корректировке основного финансового документа страны возникла из-за кризиса, связанного с коронавирусом. В 2020 году бюджет уже недосчитался запланированных доходов в 1,8 миллиарда лари. Основные причины потерь общеизвестны – это падение экспорта, снижение доходов от международного туризма и сокращение переводов из-за рубежа.

По словам председателя парламентского комитета по финансам и бюджету Ираклия Ковзанадзе, за счет внешней помощи расходная часть бюджета будет увеличена на 1,2 миллиарда лари.

«Из-за экономического кризиса в стране в новой версии документа ВВП страны сокращен на 4%. Бюджет недосчитался поступлений, соответственно, компенсация дефицита и дополнительные ассигнования на социальную помощь будут исполняться за счет помощи международных финансовых институтов», – сказал Ираклий Ковзанадзе.

Правительство уже провело переговоры с международными донорами. В ближайшее время бюджет получит суммарно 4,5 миллиардов лари (1,5 миллиарда долларов). Кроме того, до конца 2020 года Грузия намерена взять в долг еще до 800 миллионов долларов. При этом на покрытие старого правительственного внешнего долга в этом году будет потрачен всего один миллиард лари

Что касается антикризисного пакета, то его условно можно разделить на две части. Первый предполагает предоставление экстренной помощи гражданам, потерявшим работу из-за пандемии. На эти цели будет выделен 1 миллиард 40 миллионов лари. Второй, более внушительный пакет направлен на восстановление и развитие сельского хозяйства, туризма и строительного сектора. Эти расходы оценены в 1 миллиард 780 миллионов лари.

Документ, регламентирующий распределение финансовой помощи, безнадежно опоздал, заявил глава парламентской фракции «Нацдвижения» Роман Гоциридзе:

«Наконец после завершения чрезвычайного положения бюджет увидел свет. Что касается социальной части документа, то тут меньше вопросов, хотя помощь начали выдавать всего пару дней назад. Но что касается программ стимулирования бизнеса, то тут заложен огромный коррупционный ресурс. Получается, зарубежные заимствования будут направлены на подпитку приближенных к властям бизнес-структур, которые затем будут переадресованы на предвыборные нужды».

Со схожим заявлением выступили в «Европейской Грузии». Говорит член политсовета Зураб Чиаберашвили:

«Грузинская мечта» собирается в счет долгов будущих поколений устроить свое благополучие. Никакой материальной помощи из этих долгов большинство населения не увидит».

Экономист Ираклий Кипиани, руководитель «Группы реформ», считает, что запланированный бюджет не отвечает остроте социальных вызовов, вызванных пандемией:

«Если пакет соцпомощи распределить поровну между населением страны, то каждая семья из трех человек гарантированно получит по тысяче лари. А теперь получается, что мы занимаем колоссальные средства за рубежом, а две трети населения, около 2,5 миллионов человек, не получат ни тетри, зато щедро будет профинансирован бизнес, приближенный к властям».

По словам экономического аналитика грузинского отделения Transparency International Бесо Намчавадзе, документ подразумевает сокращение госрасходов всего на 10%. Именно нежелание властей отказаться от содержания раздутого госаппарата является причиной того, что приходится занимать так много за рубежом, убежден эксперт.