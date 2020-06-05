Абхазский оперштаб: все 23 теста на COVID-19 показали отрицательный результат

Правительства Грузии и Армении продолжают интенсивную коммуникация о возможности оказания помощи Еревану в случае необходимости. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства иностранных дел Грузии.

Сегодня, 5 июня, глава МИД Грузии Давид Залкалиани провел очередной телефонный разговор со своим армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном. Залкалиани еще раз предложил армянской стороне содействие в борьбе с коронавирусом. От имени премьера Армении Мнацаканян поблагодарил грузинскую сторону за готовность оказать помощь, отметив, что высоко ценит поддержку грузинского народа во время этого сложного вызова.

В ходе разговора, стороны обменялись последней информацией о ситуации с пандемией. Также обсуждались действия, к которым обращаются правительства для предотвращения дальнейшего распространения вируса. Также состоялся обмен информацией по вопросам безопасности. Министры отметили, что в период пандемии региональная и глобальная безопасность важны как никогда.

Залкалиани и Мнацаканян говорили о сотрудничестве двух государств в рамках «Восточного партнерства» и предстоящем заседании министров иностранных дел стран-участниц. Главы МИД выразили надежду на то, что двусторонние визиты высокого уровня будут возможны в ближайшем будущем. Мнацаканян пригласил Залкалиани посетить Армению, когда позволит ситуация, передает агентство «Новости-Грузия».

По последним данным, общее число инфицированных COVID-19 в Армении достигло 11 817 человек. От осложнений умерли 183 человека. Согласно статистике, приводимой Минздравом Армении, число пациентов с коронавирусом, скончавшихся по другим причинам, составляет 69. Число выздоровевших с ранее подтвержденным COVID-19 в Армении составляет 3 513. Лечение продолжают 8 052 пациента.

Грузия, практически преодолевшая первую волну новой коронавирусной инфекции, заявила о готовности оказать помощь соседней стране еще на прошлой неделе. В частности, речь шла о возможности перевода на лечение в Грузию нескольких пациентов с коронавирусом.