Что произошло в цхинвальской тюрьме?

Очередной инцидент в цхинвальской тюрьме. По сообщениям властей, там вскрыли вены несколько осужденных. Различные источники сообщают: от 4 до 10 пострадавших. Родственники осужденных настаивают на расследовании произошедшего, однако президент Анатолий Бибилов заявил на встрече с ними, что не пойдет на поводу у преступников.

Об инциденте в цхинвальской исправительной колонии сегодня сообщили Минюст и глава республиканской больницы, впрочем, число пострадавших у них разнится. Минюст писал о четверых заключенных, которые совершили попытку суицида, Маирбег Кокоев – глава республиканской больницы, о шести: «Утром в реанимацию было доставлено шесть человек с резаными ранами конечностей, всем им оказана помощь, они находятся в стабильном состоянии и обратно отправлены на места пребывания».

Министерство юстиции обещало дать позже более подробную информацию, а в социальных сетях всплыла на поверхность подзабытая тема вотума недоверия министру юстиции Залине Лалиевой и главе МВД Игорю Наниеву. В конце прошлого года они стали главными ньюсмейкерами Южной Осетии после инцидента в местной ИК 2 октября, когда ОМОН избил голодающих заключенных. Тогда свои действия министр охарактеризовала как «законные меры физического воздействия на арестантов и подследственных в ИК». Ситуацией в ИК заинтересовались тогда и парламентарии, выразившие вотум недоверия Лалиевой и Наниеву, однако с перевесом в два голоса защитники министров из парламента их отстояли. Не смогли тогда депутаты получить и записи с камер видеонаблюдения, которыми оснащена исправительная колония.

Это уже третий громкий инцидент в тюрьме с момента прихода к власти команды Анатолия Бибилова. Первая голодовка была объявлена арестантами в 2017 году, после которой власти провели ремонт здания. Вторая и последовавшая за ней жесткая реакция властей с привлечением ОМОНа – в октябре 2019 года. Тогда конфликт Минюста с заключенными произошел после проведения ведомством ряда реформ, которые ограничили продуктовые передачи от родственников и количество свиданий с ними. Ознакомившиеся с ситуацией депутаты, в частности вице-спикер парламента Александр Плиев, назвали условия содержания нечеловеческими.

После обеда пресс-служба Минюста распространила заявление, в котором представила свою версию произошедшего. По информации ведомства, в следственном изоляторе Управления исполнения наказаний прошли плановые обыски, в ходе которых у осужденных были изъяты запрещенные предметы: «При изъятии у подозреваемого мобильного телефона он оказал сопротивление сотрудникам ПФРСИ УИЫ МЮ РЮО с применением силы в отношении временно исполняющего обязанности начальника ПФРСИ УИН МЮ РЮО, сопровождая свои действия нецензурной бранью. В целях обеспечения безопасности сотрудников УИН МЮ РЮО и соблюдения правопорядка при проведении обыскных мероприятий, на основании совместного приказа МЮ РЮО и МВД РЮО … были привлечены силы МВД РЮО, и в их присутствии обыскные мероприятия доведены до конца». Все это происходило накануне, а с утра, по словам представителей ведомства, Генпрокуратура зафиксировала факт «группового неповиновения со стороны спецконтингента», «осужденные, подозреваемые и обвиняемые стали оказывать неповиновение и нанесли себе телесные повреждения в виде порезов в области предплечья, не опасные для жизни».

До уполномоченного по правам человека при президенте РЮО Инала Тасоева «Эху Кавказа» дозвониться не удалось. Сегодня родственники заключенных пришли в парламент и даже смогли встретиться с президентом. Встреча, как пишут СМИ, проходила по просьбе Анатолия Бибилова под запись видеокамер, «чтобы избежать домыслов». Ссылаясь на врача, он заявил, что никто себе вены не вскрывал, «они порезали кожу, это официальная информация от врача», «они сделали это, чтобы создать ажиотаж». Глава государства пообещал сделать достоянием общественности переписку из двух мобильных телефонов, принадлежащих арестанту Кулумбегову, из-за которого и начался протест: «Это принципиально, чтобы все знали, кто из себя что представляет». Президент подчеркнул, что «никто на поводу у преступников не пойдет. Это однозначно».

Сегодня около 20 депутатов написали обращение к спикеру парламента Алану Тадтаеву с просьбой созвать завтра заседание парламента в связи с очередным инцидентом в ИК. По их информации, пострадавших в цхинвальской тюрьме более десяти человек.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия