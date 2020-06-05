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Устроившему стрельбу жителю Тбилиси вменяется нападение на полицейского
45-летний житель Тбилиси, открывший стрельбу из окна своей квартиры, задержан по обвинению в нападении на сотрудника полиции. Об этом говорится в заявлении пресс-службы МВД Грузии.
По информации ведомства, сегодня днем, 5 июня, в Центр по управлению общественной безопасностью «112» поступило сообщение о том, что в 3-м массиве Варкетили, находящийся в состоянии алкогольного опьянения гражданин произвел несколько выстрелов. Полицейские оперативно отреагировали на вызов и прибыли на место происшествия через несколько минут. В это время обвиняемый А.И. заперся в своей квартире.
Как сообщают в МВД, из окон он «демонстрировал» соседям огнестрельное оружие, зарегистрированное на его имя. Периодически мужчина производил безадресные выстрелы, тем самым «грубо нарушая общественный порядок». «Несмотря на неоднократные призывы полицейских, он по-прежнему продолжал стрельбу. По итогам переговоров, продолжавшихся несколько часов, А.И. подчинился требованиям правоохранителей и покинул дом», - отметили в ведомстве.
Сотрудники МВД изъяли оружие в качестве вещественного доказательства. В связи с произошедшим уголовное дело начато по статье «нападение на полицейского». Данное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до семи лет.
По данным СМИ, стрельбе предшествовала семейная ссора. При этом журналистам стало известно, что в прошлом обвиняемый уже был судим за домашнее насилие. Кроме того, до недавнего времени действовал ограничительный ордер, запрещающий мужчине приближаться к его детям и супруге.
На месте происшествия в течение четырех часов было мобилизовано большое количество патрульной полиции, спецназ и бронетранспортер. Близлежащая территория оставалась оцеплена в течение нескольких часов. Ранее в МВД заявили, что в ходе переговоров мужчина не выдвигал каких-либо требований, а в результате стрельбы никто не пострадал.
Другие новости дня
В Киеве протестующие требуют отставки главы МВД Авакова
В Киеве сотни протестующих требуют отставки главы МВД Украины Арсена Авакова. Манифестанты собрались у здания Верховной Рады, и применили дымовые шашки и фейерверки во время выступления Авакова перед депутатами.
Глава МВД Украины в последние дни подвергался резкой критике. Депутаты заявляли, что несмотря на шесть лет во главе министерства, Аваков не смог покончить со злоупотреблениями в полиции, провести реформы и восстановить действенность законов и соблюдение порядка по всей территории страны. Об этом сообщила Украинская служба Радио Свобода.
Однако, президент Украины Владимир Зеленский назвал главу МВД «реально сильным министром», поддержав таким образом Авакова перед напором критических замечаний парламентариев.
Требования уволить Авакова с поста, который он занимает с 2014 года, усилились в последнее время в связи с сообщениями об изнасиловании и пытках женщины полицейскими в городе Кагарлык (вблизи Киева). Общественность была возмущена вооруженным столкновением в конце мая бандитских группировок в Киевской области.
Демонстранты в Киеве представляют несколько политических сил - проевропейскую оппозиционную партию «Голос», основанную популярным рок-музыкантом Святославом Вакарчуком, националистическую партию «Правый сектор», организацию гей-активистов «Киев-прайд», другие движения.
В тот же день сотни протестующих во Львове потребовали отставки Авакова.
Армения благодарит Грузию за готовность оказать помощь в борьбе с COVID-19
Правительства Грузии и Армении продолжают интенсивную коммуникация о возможности оказания помощи Еревану в случае необходимости. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства иностранных дел Грузии.
Сегодня, 5 июня, глава МИД Грузии Давид Залкалиани провел очередной телефонный разговор со своим армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном. Залкалиани еще раз предложил армянской стороне содействие в борьбе с коронавирусом. От имени премьера Армении Мнацаканян поблагодарил грузинскую сторону за готовность оказать помощь, отметив, что высоко ценит поддержку грузинского народа во время этого сложного вызова.
В ходе разговора, стороны обменялись последней информацией о ситуации с пандемией. Также обсуждались действия, к которым обращаются правительства для предотвращения дальнейшего распространения вируса. Также состоялся обмен информацией по вопросам безопасности. Министры отметили, что в период пандемии региональная и глобальная безопасность важны как никогда.
Залкалиани и Мнацаканян говорили о сотрудничестве двух государств в рамках «Восточного партнерства» и предстоящем заседании министров иностранных дел стран-участниц. Главы МИД выразили надежду на то, что двусторонние визиты высокого уровня будут возможны в ближайшем будущем. Мнацаканян пригласил Залкалиани посетить Армению, когда позволит ситуация, передает агентство «Новости-Грузия».
По последним данным, общее число инфицированных COVID-19 в Армении достигло 11 817 человек. От осложнений умерли 183 человека. Согласно статистике, приводимой Минздравом Армении, число пациентов с коронавирусом, скончавшихся по другим причинам, составляет 69. Число выздоровевших с ранее подтвержденным COVID-19 в Армении составляет 3 513. Лечение продолжают 8 052 пациента.
Грузия, практически преодолевшая первую волну новой коронавирусной инфекции, заявила о готовности оказать помощь соседней стране еще на прошлой неделе. В частности, речь шла о возможности перевода на лечение в Грузию нескольких пациентов с коронавирусом.
Абхазский оперштаб: все 23 теста на COVID-19 показали отрицательный результат
По сообщению оперативного штаба по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавируса, за прошедшие сутки биоматериал для тестирования на наличие инфекции был взят у 23 граждан. Ни у одного из них диагноз COVID-19 не был подтвержден.
На сегодняшний день общее число выявленных случаев инфицирования COVID-19 в Абхазии по-прежнему составляет 35 человек. Из них семеро находятся в Гудаутском госпитале, 27 человек выздоровели, и один пациент скончался.
В Белоруссии задержан претендент на пост президента. ВИДЕО
Милиция в Гомеле задержала претендента на пост президента Белоруссии Владимира Непомнящих. Его доставили в центральный отдел внутренних дел Гомеля.
На оппозиционера планируют составить протокол за нарушение порядка проведения массового мероприятия 31 мая. Тогда в Минске и других городах Белоруссии прошли массовые акции в поддержку оппозиционных кандидатов в президенты. Непомнящих стоял на одной из площадей Гомеля в одиночном пикете. Он призывал граждан ставить подписи за выдвижение кандидатами в президенты представителей оппозиции.
Формально на пикетах проходил сбор подписей за выдвижение кандидатами в президенты Светланы Тихановской – жены популярного блогера Сергея Тихановского, которого к сбору подписей не допустили, – а также других оппозиционных кандидатов. Против Тихановского возбуждено уголовное дело по обвинению в насилии к сотрудникам милиции.
Оппозиционные лидеры говорят, что регистрация кандидатов маловероятна, но сбор подписей можно использовать для усиления протестной активности.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил активистов в стремлении устроить беспорядки и заявил, что в стране не будет никаких «майданов». Белорусский лидер назвал своих оппонентов «ветродуями» и намекнул на их связь с зарубежными странами.
- Президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа. Лукашенко, правящий страной с 1994 года, баллотируется на шестой срок.
- Оппозиция не выдвинула единого кандидата, однако в рамках предвыборной кампании проводит массовые акции протеста в Минске и других городах.
Бибилов сообщил родственникам заключенных подробности инцидента в тюрьме
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов сегодня встретился с родственниками заключенных цхинвальской исправительной колонии и поделился с ними информацией о случившемся в тюрьме инциденте, - сообщает агентство «Рес».
По словам Бибилова, в местах лишения свободы было изъято 14 телефонов, все предпринимаемые действия проводились в рамках закона.
«В тюрьме есть порядок, также как закон, который должен соблюдаться. В камере, где сидел заключенный Кулумбегов, изъяли два телефона. После этого, конвоира ударили в голову. При этом арестантов рукой никто не тронул, а Кулумбегова поместили в карцер. На него будет заведено уголовное дело вдобавок к преступлению, за которое он отбывает срок», - сказал югоосетинский лидер.
Бибилов добавил, что информация, которая содержалась в телефонах, будет доведена до широкой общественности, чтобы стало понятно, «кто и что из себя представляет на самом деле».
По его словам, на второй день сотрудники тюрьмы провели предусмотренные законом мероприятия, а несколько осуждённых не вышли утром из камер.
«После применения физической силы - не избиения - их заставили выйти. Один из них матерным языком призвал всех нанести себе раны, что они и сделали. Никто из них не вскрыл вены, были повреждены капилляры, так как они не собирались наносить себе смертельные раны», - подчеркнул Бибилов.
Он отметил, что в течение года в тюрьме были созданы все условия: отремонтировали площадку для прогулки заключенных, установили им трёхразовое питание.
«Что мы делаем не так, какие еще условия должны создать для них? Они все граждане нашей республики, которые совершили противоправные действия разного характера, начиная от убийства, заканчивая грабежами и изолированы от общества именно за те действия, которые они сами совершили. И в этой изоляции есть определенный порядок, который должны соблюдать арестанты», - подчеркнул Бибилов.
- В реанимацию Республиканского многопрофильного центра Цхинвали сегодня утром поступило 6 человек из исправительной колонии, им оказана необходимая медицинская помощь. В пресс-службе Минюста самопровозглашенной республики Южная Осетия сообщили, что четверо заключенных цхинвальской исправительной колонии совершили попытку самоубийства, вскрыв себе вены.
Кишмария: предатели те, кто убивает, ворует людей, занимается наркобизнесом
На сайте министерства обороны самопровозглашенной республики Абхазия опубликовано заявление экс-главы ведомства Мераба Кишмария.
«Я, Мираб Борисович, солдат своей Родины и всех ветеранов, которые честно трудятся, считаю своими братьями. Как генерал действующей армии согласно закону не занимаюсь политикой и не вхожу, ни в одну политическую организацию. Боевым товарищам из Аруаа на их вопрос скажу следующее: предатели те, кто убивает, ворует людей, занимается наркобизнесом и считаю, что восторжествует справедливость, если все они будут пойманы и осуждены. В этом вопросе я думаю и «Аруаа» сделает все возможное, как и «Амцахара» и все, кто любит Абхазию. Всем с огромным уважением кто защищал Родину. Вечная память погибшим. Процветания народу Абхазии», - сказано в обращении.
Ранее заявление было опубликовано и от имени министерства.
- Новый глава абхазского Минобороны Владимир Ануа был представлен 3 июня. Экс-министр, назначенный главным советником министра обороны, на церемонии поблагодарил президента самопровозглашенной республики Аслана Бжания. Кишмария заявил: «У меня много что поменялось в жизни. Я понял, кто предатель. Я понял, кто есть кто. Я одно знаю – справедливость восторжествует». В ветеранской организации «АРУАА» попросили Кишмария уточнить, кого он назвал предателем.
Абхазское Минобороны ответило на обращение ветеранов к Мерабу Кишмария
На сайте министерства обороны самопровозглашенной республики Абхазия опубликовано заявление, адресованное членам организации ветеранов «АРУАА». Это - ответ на обращение ветеранов, которые попросили бывшего министра обороны Мераба Кишмария уточнить, кого он назвал предателем.
«Отношение Мираба Кишмария к защитникам Отечества, ветеранам войны всегда было особенным. В любой ситуации он ревностно отстаивает интересы ветеранов, в решении любых вопросов становится на их сторону.
Все ветераны Отечественной войны народа Абхазии, в его понимании, являют собой пример истинных патриотов своей страны, вне зависимости от политических или иных предпочтений. В своем выступлении, Герой Абхазии, генерал армии Мираб Кишмария никоим образом не затрагивает никого из них.
Мираб Борисович, в своей прямой речи, обращаясь к Президенту, в присутствии личного состава Министерства обороны, говорил о выводах, которые он сделал для себя. О том, что повлияло на принятие им тех или иных решений. «Я понял для себя кто предатель (кто есть кто)…». Если бы генерал армии Мираб Кишмария хотел вынести это на суд общественности, то будьте уверены, он бы так и поступил.
P.S. Если кого-то лично интересуют имена, то считаем, что не составит никакого труда встретиться с Мирабом Кишмария и поинтересоваться. Будьте уверены в социальных сетях ответа от боевого генерала, на такого рода вопросы не будет», - сказано в заявлении.
- Новый глава абхазского Минобороны Владимир Ануа был представлен 3 июня. Экс-министр, назначенный главным советником министра обороны, на церемонии поблагодарил президента самопровозглашенной республики Аслана Бжания. Кишмария заявил: «У меня много что поменялось в жизни. Я понял, кто предатель. Я понял, кто есть кто. Я одно знаю – справедливость восторжествует».
Из Чехии будут выдворены два российских дипломата
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил в пятницу, что сообщение о подготовке российскими спецслужбами покушения на трёх чешских политиков было дезинформацией, вину за распространение которой несут неназванные сотрудники российского посольства в Праге.
Именно они, как утверждается, дезинформировали чешские спецслужбы. Причиной дезинформации премьер назвал "внутреннюю борьбу между сотрудниками российского посольства". Бабиш подчеркнул, что эта история подорвала репутацию России в чешском обществе и осложнила чешско-российские отношения.
Из Чехии в связи с этим будут выдворены два российских дипломата. Об этом в пятницу объявили Бабиш и глава МИД Чехии Томаш Петршичек. О предстоящем выдворении сообщило ранее чешское издание Hospodářské noviny, ссылаясь на источники.
Глава чешского МИД подчеркнул, что хотел решить с Россией вопрос дипломатическим путём, непублично, однако российская сторона отказалась. В этой ситуации Праге пришлось объявить сотрудников посольства персонами non grata. Петршичек сказал, что Чехия понимает, что Россия, скорее всего, ответит на этот шаг.
Имена дипломатов пока не называются. МИД России сообщение о высылке российских дипломатов пока не комментировал.
Имя одного из сотрудников российской дипмиссии в Праге, исполняющего обязанности главы местного отделения Россотрудничества Андрея Кончакова, упоминалось ранее чешской прессой в связи с возможной подготовкой покушения на трёх пражских политиков. Утверждалось, что дипломат якобы привёз в Прагу яд рицин. Посольство России и сам Кончаков это отрицали.
Москва резко критикует Чехию за недавний демонтаж в Праге памятника маршалу Ивану Коневу и установку памятного знака бойцам РОА генерала Андрея Власова. В Москве с неудовольствием восприняли и переименование пражской площади, где расположено посольство России, в площадь Бориса Немцова. В прессе утверждалось, что именно политики, ответственные за эти решения, были потенциальными жертвами покушения и были взяты под охрану. Власти Чехии прямо не обвиняли Россию или кого-либо из дипломатов в подготовке покушения.
Чешские СМИ неоднократно со ссылкой на источники в спецслужбах писали о том, что среди дипломатов российского посольства в Праге немало представителей спецслужб.
Спецоперация в Тбилиси завершилась – стрелок сдался полиции
Полиция задержала мужчину, беспорядочно стрелявшего из жилого дома в тбилисском районе Варкетили, - сообщил руководитель департамента патрульной полиции Важа Сирадзе.
Мужчина сдался полиции, никто не пострадал. По предварительной информации, стрелок находился в состоянии алкогольного опьянения.
Выстрелы были слышны в районе Варкетили несколько часов назад.
Гахария заявил, что в годовщину «гавриловской ночи» всё еще будет премьером
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что в годовщину «гавриловской ночи» (20 июня) всё еще будет главой правительства.
Гахария опровергнул слухи о своей отставке и поблагодарил журналистов – отметив, что у него выработался иммунитет к вопросу о кадровых изменениях.
«Концептуально для меня нет разницы, где я буду. Буду я членом правительства или фермером. Главное, чтобы я мог делать своё дело», – сказал премьер.
- Георгий Гахария стал премьер-министром Грузии в сентябре 2019 года, несмотря на то, что его отставки с должности главы МВД Грузии в течение более трех месяцев требовали на многотысячных митингах в центре Тбилиси.
- Уход Гахария был основным требованием гражданских активистов, которые обвиняли его в том, что в должности министра внутренних дел он допустил превышение силы во время разгона акции протеста 21 июня против визита в Грузию российского депутата Сергея Гаврилова, который выступил в грузинском парламенте, сев в кресло председателя.
- При разгоне полиция применила слезоточивый газ, дубинки и резиновые пули, в больницах оказались более 200 человек из них около 30 журналистов, двум митингующим резиновые пули выбили глаз.
Лукашенко пообещал напомнить белорусам, что «Грузия потеряла почти треть своей территории»
Беларусь – единственная постсоветская страна, которая не видела горя, - заявил президент страны Александр Лукашенко. Выступая перед новым составом правительства, белорусский президент затронул события, произошедшие в Грузии, Молдове, Литве и Узбекистане.
Забыли, что Грузия потеряла почти треть своей территории - сначала Абхазию, потом Южную Осетию.
«Некоторым белорусам кажется, что это где-то далеко Украину разрушили, идет война там, оттяпали часть территории. Где-то далеко Молдова, которую разделили напополам, - Приднестровье и западная часть. Забыли, как в Литве воевали, с боем отстаивая независимость и суверенитет в советские времена при Горбачеве. Забыли, что сегодня еще полыхает Кавказ, армяне с азербайджанцами воюют, не могут договориться. Забыли, что Грузия потеряла почти треть своей территории - сначала Абхазию, потом Южную Осетию. Наконец, никто не знает, как мой друг Рахмон с пулеметом наперевес ходил в столицу Таджикистана Душанбе, чтобы навести порядок, сколько погибло там людей, как с бородачами боролись. Забыли, как бывший Президент Каримов в Андижане подавил путч, расстреляв тысячи человек. Все осуждали его, а когда умер - на коленях стояли, рыдали-плакали. Мы этого не пережили, поэтому мы этого понимать не хотим - некоторые. Ну, так мы напомним», - отметил Лукашенко.
Президент заявил, что все решения, влияющие на судьбу Беларуси, должны приниматься только внутри страны и самим белорусским народом.
«Как зеницу ока мы должны беречь нашу независимость и суверенитет. Их экономическая составляющая - зона ответственности нашего Правительства. В этой сфере нельзя допустить ни малейшей потери национальных полномочий. Все решения, влияющие на судьбу Беларуси, должны приниматься только внутри страны и нами», - подчеркнул глава государства.
- Президентские выборы в Беларуси назначены на 9 августа. Лукашенко, правящий страной с 1994 года, баллотируется на шестой срок. Оппозиция не выдвинула единого кандидата, но в рамках предвыборной кампании проводит массовые акции протеста, на которые не только в Минске, но и в других городах приходят сотни людей. Лукашенко в связи с этим предупредил, что в период избирательной кампании «майданов» в стране не будет.
Власти Крыма заявили о готовности принимать российских туристов уже в июле
Российские власти одобрили поэтапный план запуска курортного сезона в Крыму. Так, согласно информации подконтрольного Кремлю Министерства курортов и туризма Крыма, с 1 июля полуостров готов принимать туристов из соседней России.
Это произойдет при условии стабильной эпидемиологической ситуации в Крыму, добавили в ведомстве.
«Мы находимся в ежедневном контакте с Ростуризмом, нас слышат и помогают в ряде моментов. Нами отправлены в федеральный центр ряд предложений по смягчению требований Роспотребнадзора и этапности работы... Мы предполагаем ориентировочно 15 июня открытие санаториев и гостиниц с медлицензией, ориентировочно 1 июля – открытие межсубъектового туризма, однако это зависит от согласования с федеральными структурами, которое мы ждем со дня на день», – сказал глава Минкурортов Крыма Вадим Волченко.
Ранее он выразил уверенность, что курортный сезон в этом году придется продлить, чтобы принять всех желающих оздоровиться на полуострове.
В Крыму с 15 июня начнет работу санаторно-курортный комплекс по всем требованиям Роспотребнадзора, однако отдыхать там смогут только крымчане. Отели и гостиницы откроют для приезжих отдыхающих на втором этапе запуска объектов санаторно-курортного и гостиничного комплекса.
В Крыму также планируют запустить электронную систему учета туристов.
В цхинвальской клинике помощь оказали шести заключённым с резаными ранами конечностей
В реанимацию Республиканского многопрофильного центра Цхинвали сегодня утром поступило 6 человек из исправительной колонии, им оказана необходимая медицинская помощь, – сообщил «Рес» директор клиники Маирбег Кокоев.
«Утром в реанимацию было доставлено 6 человек с резаными ранами конечностей, всем им оказана помощь, они находятся в стабильном состоянии и обратно отправлены на места пребывания», - сказал Кокоев.
Ранее в пресс-службе Минюста самопровозглашенной республики Южная Осетия сообщили, что четверо заключенных цхинвальской исправительной колонии совершили попытку самоубийства, вскрыв себе вены.
«Накануне в тюрьме проводились штатные оперативные мероприятия, в результате несколько обвиняемых и осужденных сегодня утром порезали себе вены, им оказывается медпомощь», – уточнили в пресс-службе.
В Тбилиси мужчина беспорядочно стрелял из жилого дома
В тбилисском районе Варкетили были слышны выстрелы. По информации СМИ, из жилого дома беспорядочно стрелял мужчина, который заперся в своей квартире. О его мотивах не сообщается.
На месте работает полиция. Правоохранители оцепили территорию и ведут переговоры со стрелявшим.
«Никто не пострадал. Члены его семьи – жена и дети находятся в безопасности», - заявил руководитель департамента патрульной полиции Важа Сирадзе.
ВИДЕО - грузинская служба «Радио Свобода»:
В жилом доме на улице Дорожной в Москве произошел взрыв
Взрыв произошел в квартире жилого дома на юге Москвы, сообщил ТАСС в пятницу источник в экстренных службах. Один человек погиб.
«В квартире дома 7, корпус 3 по Дорожной улице произошел взрыв. Спасен один человек. Выбиты окна на четвертом и пятом этажах», - сказал собеседник агентства.
«В квартире, где был взрыв и произошел пожар, обнаружено тело погибшего», - сказал собеседник агентства. Информацию подтвердил в столичный главк МЧС.
В столичном главке МЧС РФ сообщили, что пожарные ликвидировали открытое горение.
Видео первых минут после взрыва опубликовала Baza.
Российское посольство в Сухуми оцепили после сообщения о бомбе
После анонимного сообщения о заложенной бомбе в Сухуми оцепили российское посольство.
На месте работают сотрудники силовых ведомств самопровозглашенной республики.
Как сообщает корреспондент «Эха Кавказа», специалисты, в том числе кинологи, обследовали периметр посольства и взрывного устройства не обнаружили. Внутри здания проверку ведёт служба безопасности посольства.
«Апсныпресс» публикует комментарий абхазского МВД.
«Примерно в 11:10 часов, 5 июня, в дежурную часть МВД РА поступило телефонное сообщение из Посольства России в Абхазии о том, что накануне, в 19:30, на электронную почту Посольства пришло письмо с предупреждением о якобы заложенном взрывном устройстве на территории Посольства. В настоящее время проводится проверка здания и прилегающей̆ территории. На месте работают подразделения МВД, СГБ и МЧС республики. На 13:20, 6 июня, информация о заложенном взрывном устройстве не подтвердилась», - сказано в сообщении.
Четверо заключенных цхинвальской тюрьмы перерезали себе вены
Четверо заключенных цхинвальской исправительной колонии совершили попытку самоубийства, вскрыв себе вены, им оказывается экстренная медицинская помощь, – сообщили агентству «Рес» в пресс-службе Минюста самопровозглашенной республики Южная Осетия.
«Накануне в тюрьме проводились штатные оперативные мероприятия, в результате несколько обвиняемых и осужденных сегодня утром порезали себе вены, им оказывается медпомощь», – уточнили в пресс-службе.
Там добавили, что пока не располагают более полной информацией о ситуации.
В Южной Осетии за сутки коронавирус выявили у 12 курсантов
Коронавирус в Южной Осетии за минувшие сутки подтвердился у 12 курсантов, находившихся на карантине в меучреждениях, – сообщила агентству «Рес» замглавы комитета Югоосетпотребнадзора самопровозглашенной республики Анна Гаглоева.
«В ПЦР лаборатории за минувшие сутки проведено 27 тестов (всего 1529), 12 из них показали положительный результат. Все новые заболевшие курсанты, прибывшие из России», - уточнила Гаглоева.
В инфекционной больнице Цхинвали находятся 26 человек, у которых лабораторно подтвержден коронавирус, среди них 19 курсантов, 5 граждан, прибывших из Владикавказа, один военнослужащий и один человек из медперсонала.
«Таким образом, заболевших коронавирусом за весь период 57, из них на сегодняшний день выздоровели и выписаны 31 граждан», – рассказала врач.
- Югоосетинские власти продлили закрытие де-факто границы с Россией до 30 июня. Принятые меры не распространяются на граждан, возвращающихся по специально разработанному графику.
Гейтс о теории чипирования : слишком глупо, чтобы опровергать
Мультимиллиардер, основатель компании Microsoft Билл Гейтс прокомментировал теорию заговора о том, что он способствовал распространению пандемии коронавируса, чтобы чипировать людей под видом вакцинации от COVID-19.
По словам Гейтса, он никогда не имел никакого отношения к микрочипам. "Это довольно трудно отрицать, потому что это так глупо и странно", - цитирует Гейтса издание Business Insider.
В интервью Би-би-си Гейтс отметил, что его беспокоит "существование всех этих сумасшедших идей", так как отказ от вакцинации приведет лишь к увеличению количества смертей от вируса. "Когда, в конечном счёте, у нас появится вакцина, нам нужно будет добиться формирования группового иммунитета, чтобы около 80 процентов населения были вакцинированы. Но если они будут думать, что это афера, или что вакцины вредны, и люди не захотят вакцинирования, то болезнь продолжит убивать людей", - сказал Гейтс.
Ранее в интервью китайскому телеканалу CCTV Гейтс отметил, что "ирония заключается в том, что это говорят о тех, кто делает все, что в их силах, чтобы мир был готов, вкладывают миллиарды долларов в инструменты борьбы с инфекционными болезнями и действительно стараются решить проблему в широком масштабе, в том числе проблему таких заболеваний, которые могут привести к пандемиям", - сказал Гейтс.
- Конспирологическая теория о том, что Билл Гейтс хочет вживить чипы миллиардам людей, чтобы контролировать численность населения планеты, стала популярной во время пандемии коронавируса. Распространению подобных слухов способствовало и то, что фонд Билла и Мелинды Гейтс, крупнейший благотворительный фонд в мире, выделил 300 миллионов долларов на разработку вакцины от COVID-19 и борьбу с последствиями коронавируса.
- 4 июня фонд объявил, что в течение пяти лет направит 1,6 миллиарда долларов Глобальному альянсу по вакцинам и иммунизации (GAVI), чтобы обеспечить беднейшие страны мира жизненно важными вакцинами.
- Однозначно причины того, почему коронавирус начал распространяться в человеческой популяции, пока не установлены. Подавляющее большинство специалистов, однако, исключает версию искусственного происхождения вируса.
Замглавы МВД Украины обвинил в провале реформы полиции Хатию Деканоидзе
Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко считает, что реформа Национальной полиции провалилась из-за её прежней руководительницы – Хатии Деканоидзе. Об этом он заявил в интервью украинской службе «Радио Свобода».
«Я считаю, что переаттестация, организованная Хатией Деканоидзе, привела к развалу полиции и, в том числе, не дала никакого результата. Например, один из двух полицейских – насильников, подозреваемых в изнасиловании и пытке женщины, в 2016 году успешно прошел переаттестацию, организованную Деканоидзе. Достаточно?», - заявил Геращенко.
Хатия Деканоидзе в 2007-2012 годах руководила Полицейской академией МВД Грузии, в 2012 году занимала пост министр образования и науки Грузии, в 2015-2016 годах была начальником Национальной полиции Украины. В настоящее время принимает активное участие в политических процессах в Грузии, член оппозиционного «Единого национального движения».
COVID-19: За сутки в Армении скончались 7 человек, выявлено 596 новых случаев
Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 596, в общем составив 11817.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 5 июня число выздоровевших пациентов увеличилось на 45 и сейчас составляет 3513.
Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 7 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 183.
Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 69 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.
Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 8052, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 65161.
Facebook начал помечать сообщения контролируемых государством СМИ
Социальная сеть Facebook начала помечать публикации и группы контролируемых государствами СМИ. Позднее будет помечаться их реклама, об этом говорится в сообщении компании.
Пометки о том, что СМИ принадлежит государству появились на странице российского государственного канала RT, китайского канала CCTV и китайского агентства "Синьхуа". Кроме того, контролируемой государством названа страница официальной газеты ЦК китайской компартии "Женьминь жибао".
К концу года, ближе к выборам президента США, таким изданиям будет запрещено размещать рекламу для пользователей из этой страны. В Facebook уточнили, что если организация, получившая такую маркировку, не согласна с решением сети, то она может подать апелляцию.
- В ноябре 2017 года в России был принят закон, который позволяет признавать иностранными агентами средства массовой информации, получающие финансирование из-за рубежа. Министерство юстиции в настоящее время относит к "иностранным агентам", в частности, "Голос Америки" и русскоязычные редакции медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода.
- Попавшие в реестр организации должны периодически отчитываться о своей финансовой деятельности, а также указывать в своих публикациях, что они являются "иностранным агентом". Нарушения могут привести к крупным штрафам.
The Lancet отозвал публикацию о рисках применения "Плаквенила"
Медицинский журнал The Lancet отозвал публикацию о рисках применения противомалярийного препарата гидроксихлорохина при лечении коронавирусной инфекции. Это случилось после того, как авторы не смогли предоставить данные для проверки подлинности источников исследования. Об этом сообщается на сайте издания.
Из отозванного материала следовало, что препарат может быть неэффективным при лечении COVID-19, а у контрольных групп в исследовании была выявлена повышенная смертность. Авторы публикации утверждали, что проанализировали данные десятков тысяч пациентов из почти 700 больниц по всему миру и пришли к выводу, что гидроксихлорохин (торговое название "Плаквенил") вызывает потенциально серьезные побочные эффекты, в том числе сердечную аритмию.
В конце мая после публикации в The Lancet Всемирная организация здравоохранения приостановила клинические испытания гидроксихлорохина и хлорохина в качестве потенциального средства против COVID-19.
Сомнения в достоверности исследования возникали еще до того, как The Lancet объявил об отзыве публикации. Так, эксперты указывали, что авторы статьи ссылаются на большее число умерших от COVID-19 в больницах Австралии, чем там было официально зарегистрировано. Кроме того, у критиков вызвали недоверие данные о более четырех тысячах заболевших, предоставленные больницами из стран Африки.
Оказалось, что данные, лежащие в основе статьи, были предоставлены никому не известной маленькой компанией Surgispherе. Британская газета Guardian опубликовала расследование, из которого следует, что в компании Surgisphere работает всего несколько десятков сотрудников, включая писателя-фантаста и актрису фильмов для взрослых. Качество исследования после этого вызвало сомнение у журналистов.
В России в середине апреля гидроксихлорохин было разрешено использовать для борьбы с коронавирусом. При этом во временных методических рекомендациях российского министерства здравоохранения указано, что механизм действия противомалярийных препаратов против некоторых вирусных инфекций изучен не до конца, а имеющиеся сведения о результатах терапии не позволяют сделать однозначный вывод об их эффективности или неэффективности.
Сбежавшего из-под стражи жителя Абхазии задержали
Житель абхазского села Яштуха (Тависуплеба), сбежавший из республиканской больницы Сухуми, задержан, - сообщили в МВД самопровозглашенной республики.
По информации ведомства, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий мужчина «был склонен к явке с повинной в правоохранительные органы».
Как сообщалось ранее, содержащийся на лечении в хирургическом отделении больницы Г.К. 1 июня текущего года освободился от наручников и, используя постельное белье, спустился с третьего этажа через оконную раму палаты, после чего покинул пределы больницы.
Ранее судимый Г.К. обвиняется в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. Уголовное дело возбудили и по факту побега.
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