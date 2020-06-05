Парламент обведут вокруг фонда

Сегодня заседание югоосетинского парламента было сорвано из-за неявки спикера и представителей партии власти «Единая Осетия» без объяснения причин. Среди возможных мотивов отсутствия коллег оппозиционные депутаты называют неподготовленность к заседанию. Сегодня предполагалось вынести на голосование проект закона, увеличивающий президентский фонд до 5% расходной части бюджета, а фонд правительства – до 3%.

Из-за неявки представителей фракции «Единая Осетия» заседание не набрало кворум, пришли всего 19 или 18 депутатов. В зал заседаний, где уже собрались представители других фракций, зашел вице-спикер Петр Гассиев и объявил, что сессии не будет. На вопросы депутатов о причинах срыва мероприятия он ответил, что однопартийцы не уполномочили его давать какие бы то ни было пояснения.

Быть может, говорит депутат от партии «Ныхас» Давид Санакоев, причина в том, что сессия не подготовлена. То есть «Единая Осетия» и исполнительная власть не успели заранее подготовить гарантированное голосование по принципиальным для них вопросам.

При этом надо отметить, что у президентской партии «Единая Осетия» нет большинства в парламенте. Большинство набирается за счет персональной работы с депутатами в кулуарах. Это не прозрачная история. В принципе, такое поведение выходит за этические рамки народного представителя, потому что именно избирателю депутат обязан своим мандатом и перед ним должен держать отчет: почему он принял то или иное решение, почему считает, что оно полезно его доверителям. Говорит Давид Санакоев:

«Проблема в том, что у нас нет прямого диалога между исполнительной и законодательной властью. Вместо этого исполнительная власть пытается продавливать решения, которые им нужны. Вместо диалога со всеми фракциями и самовыдвиженцами кулуарно формируются группы поддержки того или иного решения, а остальных депутатов просто ставят перед фактом. Они, в свою очередь, сопротивляются такой стратегии исполнительной власти, поэтому работа стопорится, идет медленно, неконструктивно. Как следствие всего этого – в парламенте нездоровая атмосфера».

На сегодняшнюю сессию было вынесено несколько законопроектов, среди которых наиболее значимые не прошли предварительного обсуждения в комитетах – в нарушение регламента, который, судя по всему, уже мало кого интересует в аппарате заксобрания.

Один из них касается увеличения размеров специальных фондов президента и правительства. Он предполагает рост первого до 5% от расходной части бюджета, второго – до 3%. Всего получается внушительная сумма в 8% от расходной части бюджета, который составляет семь с половиной миллиардов рублей.

Термин «фонд» предполагает, что поступившие в него средства будут расходоваться по усмотрению его руководителей, т.е. президента и правительства, без согласования с парламентом или кем-то еще. Причем речь идет о немалых средствах – до 600 миллионов рублей.

По мнению Давида Санакоева, если бы фонд формировался исключительно за счет частных пожертвований, то никаких вопросов бы не возникало. Но речь идет о статье бюджета, которая наполняется из российской помощи. Аргументация у инициаторов следующая: мы договоримся с российскими коллегами, они нам готовы подкинуть дополнительные деньги, но вот беда, не предусмотрено для них статьи бюджета. Но вот если увеличить размеры фондов президента и правительства – другое дело. Давид Санакоев говорит, что он не против поступления дополнительных средств, совсем наоборот, но он против расточительства бюджетных:

«Мы сомневаемся в том, что они будут правильно тратить эти средства. Поэтому мы будем вносить предложение законодательно закрепить, чтобы средства из этих фондов не могли тратиться без разрешения парламента. Было бы лучше такие дополнительные средства по российскому примеру аккумулировать, например, в фонде национального благосостояния или в неком резервном фонде. Их можно не тратить годами, если не случится каких-то чрезвычайных обстоятельств.

– Как бы это могло выглядеть на практике?

– Президент вносит в парламент предложение, что нужно выделить средства на какие-то экстренные меры, например, выделить деньги на борьбу с пандемией или материальную поддержку населения, которому ограничительные меры нанесли ущерб. Парламент отвечает согласием, деньги выделяются. Но если президент запрашивает деньги на покупку представительских автомобилей, которые не являются чем-то экстренно необходимым, то депутаты отвечают отказом».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия