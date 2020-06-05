В Варкетили между Кахой Каладзе и участниками акции произошла стычка

45-летний житель Тбилиси, открывший стрельбу из окна своей квартиры, задержан по обвинению в нападении на сотрудника полиции. Об этом говорится в заявлении пресс-службы МВД Грузии.

По информации ведомства, сегодня днем, 5 июня, в Центр по управлению общественной безопасностью «112» поступило сообщение о том, что в 3-м массиве Варкетили, находящийся в состоянии алкогольного опьянения гражданин произвел несколько выстрелов. Полицейские оперативно отреагировали на вызов и прибыли на место происшествия через несколько минут. В это время обвиняемый А.И. заперся в своей квартире.

Как сообщают в МВД, из окон он «демонстрировал» соседям огнестрельное оружие, зарегистрированное на его имя. Периодически мужчина производил безадресные выстрелы, тем самым «грубо нарушая общественный порядок». «Несмотря на неоднократные призывы полицейских, он по-прежнему продолжал стрельбу. По итогам переговоров, продолжавшихся несколько часов, А.И. подчинился требованиям правоохранителей и покинул дом», - отметили в ведомстве.

Сотрудники МВД изъяли оружие в качестве вещественного доказательства. В связи с произошедшим уголовное дело начато по статье «нападение на полицейского». Данное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до семи лет.

По данным СМИ, стрельбе предшествовала семейная ссора. При этом журналистам стало известно, что в прошлом обвиняемый уже был судим за домашнее насилие. Кроме того, до недавнего времени действовал ограничительный ордер, запрещающий мужчине приближаться к его детям и супруге.

На месте происшествия в течение четырех часов было мобилизовано большое количество патрульной полиции, спецназ и бронетранспортер. Близлежащая территория оставалась оцеплена в течение нескольких часов. Ранее в МВД заявили, что в ходе переговоров мужчина не выдвигал каких-либо требований, а в результате стрельбы никто не пострадал.