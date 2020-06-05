Дипломатия анонимок. За что Прага высылает россиян

ПРАГА---Чехия сегодня объявила двух сотрудников российского посольства персонами нон грата. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что сообщение о подготовке российскими спецслужбами покушения на трех чешских политиков было дезинформацией, вину за распространение которой несут сотрудники российского посольства. О природе скандала поговорим с чешским журналистом Онджеем Соукупом.

Вадим Дубнов: Онджей, в чем логика этого решения – российские дипломаты ответили за свою подрывную деятельность, или за неудачу, или, как некоторые скептики говорят даже, за провал чешских спецслужб?

Онджей Соукуп: На самом деле, интересно было на сегодняшней пресс-конференции премьер-министра то, что Андрей Бабиш, наш премьер, сказал, что, вообще-то, весь скандал с рицином и т.д. был на самом деле как бы спором внутри российского посольства, что один сотрудник в общем-то подставил другого, надеясь занять его место. И, чтобы дальше не развивать этот скандал, Чехия решила выслать обоих. Эта версия существовала с самого начала, она, в общем-то, состыковывалась с теми фактами, которые были в публичном доступе, но, конечно же, не было у нас никаких доказательств. То, что там между этими двумя сотрудниками был какой-то конфликт, об этом лично мне говорили несколько источников.

Вадим Дубнов: Т.е. это история про, скажем так, удачный российский троллинг по отношению к чешским спецслужбам?

Онджей Соукуп: На самом деле, речь об одном сотруднике, не знаю, причастен он к спецслужбам или нет. Он написал анонимку чешской контрразведке, что вот, прилетит такой-то человек и провезет яд, который предназначен для какой-то группы убийц. И чешская контрразведка, на самом деле, по нашим источникам, подозревала, что это провокация со стороны российских спецслужб, что если бы они задержали этого дипломата, а у него неприкосновенность, значит, скандал, если бы у него ничего не было. Но потом, видимо, судя по тому, что они озвучили сегодня на пресс-конференции, они склонились к той версии, что это один сотрудник пытался подсидеть другого и, в общем-то, как бы сделал много неприятного чешской контрразведке.

Вадим Дубнов: В этом разрезе история выглядит некоторым курьезом, но если говорить серьезно, ведь развязку можно было смягчить. Но чешская сторона приняла решение в той логике, которая как бы соответствует всем сложностям в отношениях Праги и Москвы последнего времени. Почему?

Онджей Соукуп: Мне кажется, что политики были под давлением, потому что им вообще-то справедливо задавали вопрос: «У вас тут человек, которого вы подозреваете, что он привез какой-то там яд, это попало в общественный доступ, и теперь что? Т.е. вы его будете так тут терпеть?» Так что каким-то образом надо было ставить точку в этой истории. И к тому же надо, конечно, сказать, что эта версия, по которой чешские спецслужбы стали как бы жертвой внутриведомственного скандала в Россотрудничестве, то она, по крайней мере, для чешской стороны довольно удобна. Теперь можно сказать, что, да, не было никаких попыток покушения, но мы же должны были перестраховаться, выяснить, что же на самом деле произошло. Т.е. «мы не виноваты – это они, в российском Центре науки и культуры таким странным образом проводят свои внутренние разборки».