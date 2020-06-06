В Грузии выявлены три новых случая заражения коронавирусом, 13 пациентов выздоровели

В Грузии за последние сутки выявлены три новых случаев заражения коронавирусом, а 13 человек с ранее подтвержденным COVID-19 выздоровели и выписаны из лечебных учреждений. Данные обновлены на правительственном сайте StopCov.

Как заявила журналистам сегодня, 6 июня, медицинский директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая, три новых случая COVID-19 являются завезенными. «Все три случая завезенные. Двое из них – это водители грузовых машин, а один поступил из карантина», - сообщила она.

С 26 февраля по 6 июня в Грузии лабораторно подтверждены 808 случаев инфицирования коронавирусом. От последствий коронавирусной инфекции скончались 13 человек, сообщает агентство «Новости-Грузия».

К настоящему времени в ковид-центрах лечение продолжают 132 человека. Общее число выздоровевших составляет 663 – это более 82% от всего числа случаев, зафиксированных в Грузии за последние месяцы. В карантине остаются 2 955 человек, а в стационарах под наблюдением врачей – 276.

По данным Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии, по состоянию на 5 июня в стране проведено более 62,7 тысячи ПЦР-тестов на коронавирус.