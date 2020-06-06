В Грузии с 15 июня ожидается возобновление железнодорожного сообщения

«По состоянию на 1 июня 2020 года у нас на несколько сотен смертей меньше, чем это было по состоянию на 1 июня 2019 года», - заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе прямого эфира на своей странице в Facebook, передает Радио Азатутюн.

«Для этого есть очень интересная причина: первое, например, это то, что по состоянию на 1 июня прошлого года от рака умерло 2307 человек, а в этом году – 2213, что почти на 100 человек меньше. Объяснение этому заключается в том, что большой процент тех, кто потенциально умирает от рака, в этом году был инфицирован коронавирусом, и коронавирус не позволил раку стать причиной смерти, он сам стал причиной смерти. Если верить этой статистике, получится, что если бы не было коронавируса, часть инфицированных больных умерла бы от рака. То же самое касается респираторных заболеваний. По состоянию на 1 июня прошлого года от таких заболеваний умерло 1448 человек, а в этом году к 1 июня умерло 1062 человека, то есть почти на 400 человек меньше. Поскольку некоторые люди с этим заболеванием получили более интенсивное лечение, они вылечились и от коронавируса, и их состояние в связи с их заболеванием улучшилось», - сказал премьер-министр.

Никол Пашинян отметил, что единственной проблемой является оказание надлежащей медицинской помощи гражданам, инфицированным коронавирусом. «Это ключевая проблема коронавируса, потому что, если, например, регистрируются и развиваются другие заболевания, большой процент которых длится в течение года и, например, время обслуживания больного раком длится в течение полугода, во время коронавируса этот период значительно сокращается, иногда до одной недели, иногда до двух недель, максимум до месяца. И тысячи наших пациентов, которые должны были обратиться за медицинской помощью в течение года, обращаются за медицинской помощью в течение месяца», - сказал премьер-министр.

Глава правительства отметил, что если число тяжелых случаев возрастет настолько, что в больницах не будет места, «нам придется вернуться к полной изоляции».

«Жизнь остановится со всеми ее экономическими и социальными последствиями. Сегодня многие страны, в том числе и Армения, пошли по этому пути, и во время изоляции цифры были другими. Но если мы введем изоляцию и у нас цифры даже сойдут на нет, будет ли это решением вопроса? Это не решение вопроса, дорогие соотечественники, потому что в мире, даже в стране с нулевым уровнем коронавируса, коронавирус продолжает существовать, и когда мы начинаем открываться после тотальной изоляции, вирус начинает распространяться снова. Другими словами, существует вероятность того, что мы столкнемся с необходимостью и проблемой объявления новой изоляции. В этом случае проблема заключается в том, что вместо того, чтобы выпрямить бровь, мы выколем глаз, потому что, с одной стороны, мы не решим вопрос коронавируса, с другой стороны, мы подвергаем страну экономическому и социальному коллапсу», - заявил Никол Пашинян.

«Если окажется так, что будет много бессимптомных случаев коронавируса, это будет решением проблемы», - добавил он.