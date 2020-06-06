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В Азербайджане подтверждены 379 новых случаев коронавируса
За последние сутки в Азербайджане выявлены 379 новых случаев инфицирования коронавирусом, два человека скончались.
Информация об этом распространяется азербайджанским агентством «Тренд», на основе данных оперативного штаба при кабинете министров страны.
По состоянию на 6 июня в Азербайджане подтверждены 7 239 случаев Covid-19, из них выздоровели 4 024 человека, умерли 84. Лечение продолжают 3 131 человек, из них 72 пациента находятся в тяжелом состоянии.
В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации власти вновь ввели карантин в Баку и ряде других городов страны.
Другие новости дня
В Абхазии подтвержден один новый случай инфицирования COVID-19
По сообщению оперативного штаба по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавируса, за прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 45 граждан.
Диагноз COVID-19 подтвердился у курсанта, который в ближайшее время будет госпитализирован в стационар Гудаутской ЦРБ.
Из обсервации в столичном доме отдыха «Айтар» сегодня, 6 июня, были выписаны 12 курсантов: 10 - по линии МЧС, двое - МВД.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 36 человек. Из них семеро находятся в Гудаутском госпитале, один прибудет в него в ближайшие часы, 27 человек выздоровели, и один пациент скончался.
За сутки в Южной Осетии не выявлено новых случаев заболевания коронавирусом
За минувшие сутки в ПЦР лаборатории Югосетпотребнадзора провели 61 тест (всего 1 615), все они показали отрицательный результат, сообщила информагентству «Рес» сегодня, 6 июня, замглавы комитета Анна Гаглоева.
В инфекционной больнице Цхинвали по данным на 5 июня находятся 26 заболевших коронавирусом, «среди них 19 курсантов, 5 граждан, прибывших из Владикавказа, один военнослужащий и один человек из медперсонала».
Всего под наблюдением находятся 236 человек, из них в медучреждениях - 154, в РММЦ - 47, в инфекционном отделении - 41, в поселке Джава - 31, Знаури - 14, в Ахалгори - 21 и еще пять человек на самоизоляции, в гостинице «Алан» - 77.
«Таким образом, число заболевших коронавирусом за весь период составляет 57, из них на сегодняшний день выздоровел и выписан 31 гражданин», - рассказала врач.
Первые три случая заражения коронавирусом в республике были зафиксированы 5 мая. Югоосетинское правительство приняло решение продлить закрытие де-факто границы с Россией до 30 июня. Принятые меры не распространяются на граждан, возвращающихся в республику по специально разработанному графику через консульский отдел МИДа.
При этом 25 мая начал работать общественный транспорт, с некоторыми ограничениями открылись кафе, рестораны, детские развлекательные центры, спортивные объекты, библиотеки и др.
В Санкт-Петербурге заболел каждый пятый врач скорой помощи
Около 20% сотрудников скорой помощи Санкт-Петербурга находятся на больничном. Об этом сообщает РБК со ссылкой на начальника отдела по оказанию амбулаторной медицинской помощи городского комитета по здравоохранению Ларису Соловьеву.
По ее словам, оставшимся на работе сотрудникам приходится брать дополнительные дежурства, чтобы обеспечить работу службы. Гендиректор Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова Евгений Шляхто рассказал, что в Петербурге более 3 тысяч заболевших медиков. Большинство из них заразились при выполнении своих обязанностей. Восемь медработников погибли.
Ранее Минздрав сообщил, что ведет список медиков, которые умерли от коронавируса, опираясь в том числе на данные проекта «Список памяти». По состоянию на 5 июня в списке более 350 фамилий. Проект является инициативой самих врачей. В него, возможно, свободно вносить имена предположительно погибших от коронавируса врачей, после чего информацию проверяют составители списка.
В России за минувшие сутки от коронавирусной инфекции умерло 197 пациентов. Зафиксировано 8 855 новых случаев заражения. 8 807 больных были выписаны из медицинских учреждений.
Больше всего новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве – 1 992 заболевших за сутки, Подмосковье – 758 заболевших и Санкт-Петербурге – 347 заболевших.
Дагестан вернул лидерство по числу смертей в СКФО от COVID-19
В Северо-Кавказском федеральном округе за сутки умерли 13 пациентов у которых был подтвержден коронавирус, 10 из них – в Дагестане. Республика также сохранила лидерство в округе по числу новых случаев заражения инфекцией.
Как сообщает «Кавказский узел», 5 июня наибольшее число смертей за сутки в СКФО пришлось на Ставропольский край, где умерли три пациента с коронавирусом. Лидером по наибольшему числу новых случаев заражения и общему количеству инфицирований COVID-19 был Дагестан.
К утру 6 июня в Кабардино-Балкарии за сутки скончались два пациента инфицированных коронавирусом, в Дагестане – 10, один в Ставропольском крае. В других регионах округа новых смертей зарегистрировано не было. Всего с начала эпидемии коронавируса в Дагестане умерли 298 пациентов с COVID-19, в Ингушетии – 61, в Ставропольском крае и Северной Осетии – по 57, в Кабардино-Балкарии – 29, в Чечне – 14, в Карачаево-Черкесии – семь, указано на правительственном сайте «Стопкоронавирус.рф». Таким образом, за сутки в Северо-Кавказском федеральном округе умерли от коронавируса 13 человек, а всего с начала пандемии – 523.
В Дагестане, наряду со смертями от коронавируса, резко выросла смертность от внебольничной пневмонии. Руководитель правозащитной организации «Монитор пациента» Зияутдин Увайсов считает, что эти пациенты также умерли от коронавируса. о данным представителя Национального медицинского исследовательского центра инфекционных заболеваний Ирины Трагиры, у многих пациентов в Дагестане, несмотря на все симптомы COVID-19, стоит диагноз «внебольничная пневмония», поскольку взятие мазков на коронавирус затягивается, и Роспотребнадзор долго подтверждает результаты анализов. «Неофициально от пневмонии, не зарегистрированной как коронавирус, умерли 820 человек», - сказала она 22 мая.
Темпы распространения коронавируса в регионе увеличились, общее число случаев инфицирования COVID-19 за сутки возросло на 494, против 458 на 5 июня. Наибольшее число новых случаев заражения зафиксировано в Дагестане, их там 156. В Ставропольском крае тесты на вирус дали положительный результат у 87 человек, в Карачаево-Черкесии – у 75, в Кабардино-Балкарии – у 73, в Северной Осетии – у 44, в Ингушетии – у 39, а в Чечне – у 20, говорится в сегодняшней публикации на сайте «Стопкоронавирус.рф».
Дагестан с большим отрывом лидирует в СКФО и по общему числу заражений (5743). В Кабардино-Балкарии 3272 случая заражения с начала пандемии, в Северной Осетии – 3241, в Ставропольском крае – 2990, в Ингушетии – 2317, в Карачаево-Черкесии – 1505, а в Чечне – 1326, сообщается на сайте.
При этом в Дагестане выздоровело подавляющее большинство зараженных – 4537. Активных больных - 908. В других регионах СКФО активных больных намного больше. В Кабардино-Балкарии – 1694, на Ставрополье – 1487, в Карачаево-Черкесии – 1093, в Ингушетии – 814, в Чечне – 324, а в Северной Осетии – 151. Всего на сегодняшний день в СКФО болеют коронавирусом 6471 человек.
Премьер-министр Армении: Решением коменданта закрыто село Дзорагюх
Решением коменданта чрезвычайного положения с сегодняшнего дня, 6 июня, будут закрыты въезды и въезды из села Дзорагюх Гегаркуникской области Армении. Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Премьер-министр отметил, что причина заключается в том, что один из жителей села Дзорагюх отправился на похороны в село Гохт, а через несколько дней присутствовал на похоронах в родном селе, в результате чего в Дзорагюхе уже имеются 63 случая заражения коронавирусом. Один из заразившихся также участвовал в похоронах в селе Цовасар.
«У нас был похожий случай в Дмашене, когда на похороны приехали из Раздана, заразили членов семьи усопшего, в результате чего в том доме скончался дед. В селе у нас было более 100 случаев инфицирования, и мы закрыли Дмашен. В связи с похоронами в Дмашене у нас были заражены люди в шести других общинах области», - написал Пашинян.
В Грузии с 15 июня ожидается возобновление железнодорожного сообщения
В Грузии железнодорожное сообщение возобновится, предположительно, 15 июня, сообщили Общественному вещателю Грузии в «Грузинской железной дороге». В компании заявили, что готовы обеспечить выполнение всех рекомендаций Минздрава страны для организации безопасной перевозки пассажиров.
«В частности, на входе в вагон проводники будут проводить термоскрининг пассажиров, а сразу после попадания в вагон пассажирам предстоит пройти дезобарьер и обработать руки дезинфицирующим раствором. Важно, чтобы пассажиры заранее знали, что в поездке им нужно поддерживать социальную дистанцию. В случае наличия симптомов, характерных для вируса, пассажиры не должны являться на посадку. Также в вагон не будут допущены пассажиры без маски, которую нельзя снимать на всем протяжении поездки», - рассказали в ГЖД.
Что касается стоимости проезда, то, по заявлению компании, цена билетов останется без изменений.
В Казахстане задержаны десятки оппозиционных активистов
В Казахстане полиция задержала более ста активистов двух оппозиционных партий, которые намеревались провести сегодня, 6 июня, в нескольких городах акции с требованием демократических реформ.
Десятки человек задержаны в Алматы, полиция и спецназ перекрыли несколько центральных площадей и улиц, на которых собрались не менее ста активистов. Задержания проводились также в столице Казахстана Нурсултане и нескольких других городах.
К проведению протестных акций в казахстанских городах в этот день призвали две оппозиционные организации — инициативная группа по созданию Демократической партии во главе с активистом Жанболатом Мамаем и движение «Демократический выбор Казахстана» (ДВК), созданное живущим за границей бывшим банкиром и оппозиционером Мухтаром Аблязовым. Участники митингов требуют кредитной амнистии, освобождения политических заключенных, запрета на продажу земель иностранцам. Об этом сообщает Радио Азаттык.
Правоохранительные органы привели операции против демонстрантов, несмотря на вступивший недавно в силу более либеральный, чем прежний, закон о демонстрациях.
Правозащитные организации подвергли критике президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева за его отказ проявить большее уважение к правам человека, чем его предшественник, ушедший с поста в 2019 году Нурсултан Назарбаев.
Экономика и общество Казахстана, страны с 19-миллионным населением, в последние месяцы испытали на себе чувствительный удар от падения цен на энергоносители вследствие пандемии коронавируса. Более четырёх миллионов человек, согласно официальной статистики, остались без источников дохода.
Прокурор: Виновные в инциденте в цхинвальской колонии понесут наказание
«Замешанные и виновные в ситуации в цхинвальской тюрьме понесут наказание», - заявил на сессии парламента генеральный прокурор самопровозглашенной республики Южная Осетия Урузмаг Джагаев.
«Мы доведем это дело до конца. После первого инцидента там три месяца было спокойно, то есть никаких телефонов у заключенных не было. Были лишь единичные случаи с разрешения администрации учреждения, когда им надо было позвонить родственникам. Но когда это снова приняло беспорядочный, незаконный характер, мы были вынуждены принимать меры и проработали предусмотренные законом мероприятия», - сказал он.
Джагаев подчеркнул, что будут наказаны все виновные в инциденте, вне зависимости от занимаемой ими должности.
«Когда депутату звонят из колонии и с ним разговаривают, он же должен знать, что нельзя там при себе держать мобильный телефон, и обязан сообщить об этом в правоохранительные органы, но этого же не происходит. Эти телефоны там не вырастают, их туда приносят именно те «оборотни в погонах», которые идут у них на поводу, и из которых они для себя просто сделали слуг. И они им не только средства связи проносят. И поэтому возникло это возмущение, они нанесли себе повреждения, потому что информация вышла наружу», - отметил генеральный прокурор.
Как отметил Джагаев, все станут свидетелями того, что многое люди, замешанные в этой истории, понесут наказание. «Мы начнем реализовывать эту оперативную информацию, и люди, замешанные в этом, понесут соответствующее наказание. И пусть никто не удивляется, будь то должностное лицо или сотрудник УИН», - подчеркнул он.
За сутки в России от коронавируса умерли 197 пациентов
В России за минувшие сутки от коронавирусной инфекции умерли 197 пациентов. После небольшого снижения вновь начало увеличиваться количество новых случаев заражения - 8 855 новых заболевших выявлено за прошедший день. 8 807 больных были выписаны из медицинских учреждений.
Больше всего новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве - 1 992 заболевших за сутки, Подмосковье - 758 заболевших и Санкт-Петербурге - 347 заболевших. Всего в России с начала распространения инфекции коронавирусом заболели 458 689 человек. Умерли по официальной статистике 5 725 пациентов. 221 388 человек выздоровели.
Число новых выявляемых случаев колеблется в последние дни в пределах 8-9 тысяч.
Минздрав России зарегистрировал по ускоренной процедуре препарат для лечения тяжелых форм коронавируса. Как говорится в пресс-релизе ведомства, препарат «Левилимаб» с торговым наименованием «Илсира» показан пациентам, у которых развивается избыточная воспалительная реакция организма на внедрение вируса, которая приводит к повреждению тканей и органов и, как результат, к тяжелому течению инфекции с возможным летальным исходом. Ранее Минздрав зарегистрировал отечественный препарат «Авифавир» для лечения COVID-19.
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин пообещал «более радикальные» смягчения карантинных ограничений в городе. При этом по его словам, вернуться к прежнему образу жизни граждане, скорее всего, смогут через год, а «масочный режим» может сохраниться до февраля.
Ранее Собянин разрешил открыть непродовольственные магазины и предприятия бытовых услуг, не требующие длительного контакта с посетителями. Москвичам в тестовом режиме разрешили совершать прогулки по графику.
В Баку и других городах Азербайджана на выходных объявлен полный карантин
В Баку и других городах Азербайджана на выходных введен полный карантин - закрыты все магазины, аптеки, банки, почтовые отделения, кафе и рестораны. Гражданам не разрешается покидать свои дома, не работает общественный транспорт, запрещено передвигаться на собственном автомобиле.
Исключение составляет необходимость получения срочной медицинской помощи и похороны близкого человека. Государственные компании имеют право вызвать на работу ограниченное число сотрудников, которые должны быть доставлены специальным транспортом.
Из-за карантина в стране перенесены выпускные экзамены в школах.
Правительство Азербайджана приняло решение ужесточить ограничения после того, как за последние в сутки в стране было зарегистрировано 338 случаев коронавируса.
Гражданские активисты подали жалобу на Каху Каладзе в полицию
Гражданские активисты обвиняют мэра Тбилиси Каху Каладзе в физическом насилии – на действия столичного градоначальника в полицию подали жалобу члены движения «Измени».
Потасовка между активистами и членами администрации Тбилиси произошла накануне, 5 июня, на церемонии открытия обновленного сквера в районе Варкетили. Активисты задавали мэру разные вопросы, связанные с экологией и строительством, после чего ситуация накалилась. Один из активистов Каха Квеквескири утверждает, что в это время Каладзе ударил его и порвал ему футболку.
Член движения «Измени» Дмитрий Бидзинашвили утверждает, что Каладзе вышел из себя и в какой-то момент «стал просто неадекватным». «Лично мэр Тбилиси Каха Каладзе порвал майку на Кахе Квеквескири. Он сам нанес ему физическое и словесное оскорбление… Вместе с Каладзе там были члены его охраны», - заявил Бидзинашвили в комментарии Общественному вещателю.
Сам Калдазе расценивает произошедшее, как провокацию, организованную сторонниками бывшей правящей партии «Единое национальное движение». Мэр подчеркивает, что местные жители не принимали участия в инциденте. «Пришли два мошенника-«национала». Они планировали провокацию, но у них ничего не вышло», - заявил Каладзе.
Активисты требуют, чтобы полиция начала расследование произошедшего и Каладзе был вызван на опрос. При этом в интервью телеканалу «Пирвели» и Бидзинашвили, и Квеквескири сообщили, что практически не надеются, что на их жалобу поступит реагирование.
Председатель Высшего духовного управления мусульман Грузии находится на опросе в СГБ
Председатель Высшего духовного управления мусульман Грузии шейх Миртаг Асадов находится на опросе в СГБ, - об этом «ИнтепрессНьюс» сообщили в Службе госбезопасности Грузии. Как заявляют в ведомстве, опрос Асадова проводится в рамках расследования, начатого по факту расовой дискриминации.
Департамент государственной безопасности СГБ проводит расследование по факту расовой дискриминации, т.е. деяния, совершенного с целью разжигания национальной или расовой вражды или розни, унижения национальной чести и достоинства, а также прямого или косвенного ограничения прав человека по признаку расы, цвета кожи, национальной или этнической принадлежности, либо предоставление человеку преимущества по тому же признаку, чем существенным образом ущемляются права человека.
По сведениям СГБ, согласно оперативной информации, существуют группы лиц и ряд граждан, которые пытаются внести раздор между этническими грузинами и азербайджанцами в регионах Квемо Картли и Кахетии.
Путин поручил создать Национальную базу генетической информации
Президент России Владимир Путин поручил создать Национальную базу генетической информации. Предполагается, что она будет использоваться для обмена данными научными организациями при генетических исследованиях. Указ опубликован на сайте Кремля.
Поручение должно исполнить правительство при участии национального исследовательского центра «Курчатовский институт». Его возглавлял друг Путина Михаил Ковальчук. Каждый год начиная с 2021-го на базу будут выделяться деньги из бюджета.
Президент также поручил обеспечить создание в России лабораторного и научного оборудования, позволяющего осуществлять исследования мирового уровня в области генетических технологий, а также производство расходных материалов к нему. Кроме того, правительство должно разработать учебные курсы и дисциплины в области генетики для школ и организаций дополнительного образования.
Прошлой весной старшая дочь Владимира Путина Мария Воронцова была включена в состав по реализации федеральной программы развития генетических технологий. В конце апреля Русская служба Би-би-си сообщила, Воронцова может стать куратором проекта создания нового центра генетических исследований.
По данным издания, на развитие генетики до миллиарда долларов может потратить государственная нефтяная компания «Роснефть». Целью финансирования может стать превращение России в одного из мировых лидеров в этой области науки к 2027 году. Корпорация после публикации пообещала подать на издание в суд.
В Тбилиси скончался эксперт, пострадавший при осмотре места взрыва на АГЗС
В Тбилиси скончался эксперт-криминалист, серьезно пострадавший при проведении следственных мероприятий на месте взрыва АГЗС. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Грузии.
По предварительной информации, сотрудника ведомства ударило током, когда он проводил дополнительное наблюдение на автомобильной газозаправочной станции на улице Амашукели, где 1 июня произошел сильный взрыв.
Пострадавшего доставили в больницу в критическом состоянии. Несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось. «МВД глубоко сожалеет в связи с кончиной эксперта-криминалиста тбилисского департамента экспертной службы и соболезнует семье и родственникам погибшего», - говорится в заявлении министерства.
В результате взрыва на АГЗС на плато Нуцубидзе пострадал один человек, сотрудник заправки. Его жизни опасность не угрожает. Взрывной волной также выбило стекла в нескольких близлежащих домах, сообщает агентство «Новости-Грузия».
По факту началось следствие по статье «нарушение правил безопасности на объектах электро- или теплоэнергии, газа, нефти или нефтепродуктов».
Полицейский спецназ в Баффало отказался работать после отстранения коллег за нанесение травмы демонстранту
57 сотрудников полицейского отряда быстрого реагирования в американском Баффало, штат Нью-Йорк, покинули подразделение после отстранения двух их коллег, заподозренных в избиении демонстранта, передает канал WGRZ. Фактически со службы ушел весь активный состав городского спецназа.
Они считают, что их коллеги были отстранены от работы за исполнение приказов, - заявил каналу глава городского профсоюза сотрудников полиции. При этом они остались на службе в полиции, - отмечает канал CNN, ссылающийся на неназванный источник.
Двое служащих спецназа в Баффало были отстранены от работы накануне, 5 июня, без сохранения зарплаты. Это произошло после того, как в сеть попало видео, на котором один из полицейских ударил дубинкой, а второй оттолкнул во время акции протеста 75-летнего демонстранта Мартина Гуджино, который упал на асфальт и получил травму.
Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии. Видеоролик вызвал шквал возмущения в социальных сетях и обвинения полиции в чрезмерном применении силы к демонстрантам.
Протесты в крупных городах США начались в конце мая после гибели чернокожего жителя Миннесоты Джорджа Флойда в Миннеаполисе. В ряде случаев демонстрации переросли в столкновения с полицией, часть участников грабили магазины и занимались вандализмом.
В последние дни интенсивность акций ослабла, в ряде городов начали ослаблять или отменять комендантский час.
- В нескольких городах США власти запретили использовать против демонстрантов средства для разгона толпы, например, слезоточивый газ. В Денвере распоряжение о запрете на использование слезоточивого газа, светошумовых гранат и резиновых пуль выпустил местный суд. В то же время сообщалось о том, что в столкновениях с демонстрантами пострадали более 100 полицейских.
Пашинян: Если в больницах не будет мест, нам придется вернуться к полной изоляции
«По состоянию на 1 июня 2020 года у нас на несколько сотен смертей меньше, чем это было по состоянию на 1 июня 2019 года», - заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе прямого эфира на своей странице в Facebook, передает Радио Азатутюн.
«Для этого есть очень интересная причина: первое, например, это то, что по состоянию на 1 июня прошлого года от рака умерло 2307 человек, а в этом году – 2213, что почти на 100 человек меньше. Объяснение этому заключается в том, что большой процент тех, кто потенциально умирает от рака, в этом году был инфицирован коронавирусом, и коронавирус не позволил раку стать причиной смерти, он сам стал причиной смерти. Если верить этой статистике, получится, что если бы не было коронавируса, часть инфицированных больных умерла бы от рака. То же самое касается респираторных заболеваний. По состоянию на 1 июня прошлого года от таких заболеваний умерло 1448 человек, а в этом году к 1 июня умерло 1062 человека, то есть почти на 400 человек меньше. Поскольку некоторые люди с этим заболеванием получили более интенсивное лечение, они вылечились и от коронавируса, и их состояние в связи с их заболеванием улучшилось», - сказал премьер-министр.
Никол Пашинян отметил, что единственной проблемой является оказание надлежащей медицинской помощи гражданам, инфицированным коронавирусом. «Это ключевая проблема коронавируса, потому что, если, например, регистрируются и развиваются другие заболевания, большой процент которых длится в течение года и, например, время обслуживания больного раком длится в течение полугода, во время коронавируса этот период значительно сокращается, иногда до одной недели, иногда до двух недель, максимум до месяца. И тысячи наших пациентов, которые должны были обратиться за медицинской помощью в течение года, обращаются за медицинской помощью в течение месяца», - сказал премьер-министр.
Глава правительства отметил, что если число тяжелых случаев возрастет настолько, что в больницах не будет места, «нам придется вернуться к полной изоляции».
«Жизнь остановится со всеми ее экономическими и социальными последствиями. Сегодня многие страны, в том числе и Армения, пошли по этому пути, и во время изоляции цифры были другими. Но если мы введем изоляцию и у нас цифры даже сойдут на нет, будет ли это решением вопроса? Это не решение вопроса, дорогие соотечественники, потому что в мире, даже в стране с нулевым уровнем коронавируса, коронавирус продолжает существовать, и когда мы начинаем открываться после тотальной изоляции, вирус начинает распространяться снова. Другими словами, существует вероятность того, что мы столкнемся с необходимостью и проблемой объявления новой изоляции. В этом случае проблема заключается в том, что вместо того, чтобы выпрямить бровь, мы выколем глаз, потому что, с одной стороны, мы не решим вопрос коронавируса, с другой стороны, мы подвергаем страну экономическому и социальному коллапсу», - заявил Никол Пашинян.
«Если окажется так, что будет много бессимптомных случаев коронавируса, это будет решением проблемы», - добавил он.
COVID-19: За сутки в Армении скончались 7 человек, выявленs 547 новых случаев
По данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 547, в общем составив 12 364.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 6 июня число выздоровевших пациентов увеличилось на 207 и сейчас составляет 3 720.
За прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 7 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 190.
Согласно данным Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 69 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 8 385, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 66 674, передает Радио Азатутюн.
Неизвестные лица забросали камнями и разбили окна квартиры главы югоосетинского Минюста
Сотрудники МВД самопровозглашенной республики Южная Осетия устанавливают лиц, совершивших нападение на квартиру министра юстиции.
«Нападение произошло в ночь на субботу, примерно в 23:00 часов, на улице Таболова. Злоумышленники разбили камнями окна квартиры министра юстиции Залины Лалиевой», - отмечает пресс-служба МВД.
На месте происшествия работают оперативно-следственные группы МВД и Генпрокуратуры. Сотрудники органов внутренних дел проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, совершивших данное преступление, передает информагентство «Рес».
В Грузии выявлены три новых случая заражения коронавирусом, 13 пациентов выздоровели
В Грузии за последние сутки выявлены три новых случаев заражения коронавирусом, а 13 человек с ранее подтвержденным COVID-19 выздоровели и выписаны из лечебных учреждений. Данные обновлены на правительственном сайте StopCov.
Как заявила журналистам сегодня, 6 июня, медицинский директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая, три новых случая COVID-19 являются завезенными. «Все три случая завезенные. Двое из них – это водители грузовых машин, а один поступил из карантина», - сообщила она.
С 26 февраля по 6 июня в Грузии лабораторно подтверждены 808 случаев инфицирования коронавирусом. От последствий коронавирусной инфекции скончались 13 человек, сообщает агентство «Новости-Грузия».
К настоящему времени в ковид-центрах лечение продолжают 132 человека. Общее число выздоровевших составляет 663 – это более 82% от всего числа случаев, зафиксированных в Грузии за последние месяцы. В карантине остаются 2 955 человек, а в стационарах под наблюдением врачей – 276.
По данным Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии, по состоянию на 5 июня в стране проведено более 62,7 тысячи ПЦР-тестов на коронавирус.
Джо Байден набрал достаточно голосов делегатов для номинации в президенты США
Бывший вице-президент США Джо Байден набрал необходимое число голосов делегатов съезда Демократической партии для номинации его кандидатом партии в президенты Соединенных Штатов.
Согласно данным информационного агентства Associated Press, Байден заручился голосом 1991 делегата. Подсчет результатов последней серии первичных выборов, прошедших 2 июня в семи штатах и федеральном округе Колумбия, где находится столица страны Вашингтон, затянулся на несколько дней, поскольку значительная часть избирателей проголосовала по почте.
«Для меня было честью состязаться с группой наиболее талантливых кандидатов, когда-либо боровшихся за номинацию... Я намерен посвятить каждый день с сегодняшнего дня до 3 ноября борьбе за голоса американцев по всей стране с тем, чтобы совместно вы выиграли битву за душу нашей страны», - заявил Джо Байден.
Борьба за номинацию в президенты начиналась для 78-летнего Джо Байдена, посвятившего всю жизнь политике, неудачно. Он потерпел серьезные поражения на первых двух первичных голосованиях в Айове и Нью-Гемпшире, но сумел взять лидерство после победы в Южной Каролине, где он победил благодаря масштабной поддержке избирателей-афроамериканцев.
На фоне масштабных протестов, последовавших за гибелью афроамериканца Джорджа Флойда во время его задержания полицией, предвыборные рейтинги Байдена повысились. Согласно последнему опросу, проведенному по заказу Национального общественного радио, за Байдена готовы проголосовать 50 процентов избирателей, за Трампа - 43. В данный момент избиратели предпочитают Байдена Трампу даже в нескольких ключевых штатах - Флорида, Висконсин, Пенсильвания, которые проголосовали на прошлых выборах за Дональда Трампа.
Национальный съезд Демократической партии должен пройти в Милуоки в Висконсине с 17 по 20 августа.
МИД РФ о высылке дипломатов из Чехии: За провокации надо будет отвечать
Министерство иностранных дел России 5 мая опубликовало на своем сайте комментарий в связи с решением правительства Чехии объявить двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге «persona non grata».
«Чешская сторона поступила непорядочно и недостойно, пойдя на этот недружественный шаг. Без каких-либо оснований власти Чехии нанесли серьезный урон российско-чешским отношениям.
Действия Праги получат не только адекватный ответ, но и будут учтены при формировании российской линии в отношении Чехии. За такие провокации надо будет отвечать», предупреждает МИД РФ.
Ранее в пятницу было опубликовано заявление премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, в котором он подчеркнул, что распространенные в последнее время в Чехии сведения о подготовке российскими спецслужбами покушения на трех чешских политиков были дезинформацией. Ответственность за эту дезинформацию Бабиш возложил на сотрудников российского посольства в Праге.
Чешские власти приняли решение выдворить из страны двух сотрудников российского посольства. Ранее чешская пресса утверждала, что российские спецслужбы готовят покушение на мэра Праги и глав администраций двух пражских районов. Все трое были временно обеспечены охраной со стороны полиции.
В Варкетили между Кахой Каладзе и участниками акции произошла стычка
В Варкетили между мэром Тбилиси Кахой Каладзе и участниками акции произошла стычка. Столичный мэр вместе с членами тбилисского муниципального собрания (сакребуло) приехал в Варкетили на открытие после реабилитации сквера. Там его встретили защитники «Сада Анны» и представители движения «Измени».
По их заявлению, они хотели задать мэру столицы вопрос по поводу Дигомских рощ, однако Каладзе ударил их. Как утверждает один из активистов, у него разорвана футболка, и это сделал Каладзе. «Я спокойно подошел к нему, спросил о Дигомских рощах, зачем он меня толкнул?!», - отметил один из активистов.
По заявлению же Кахи Каладзе, «пришли два мошенника «национала», которые попытались устроить провокацию, однако у них это не получилось».
На месте были мобилизованы правоохранители.
Устроившему стрельбу жителю Тбилиси вменяется нападение на полицейского
45-летний житель Тбилиси, открывший стрельбу из окна своей квартиры, задержан по обвинению в нападении на сотрудника полиции. Об этом говорится в заявлении пресс-службы МВД Грузии.
По информации ведомства, сегодня днем, 5 июня, в Центр по управлению общественной безопасностью «112» поступило сообщение о том, что в 3-м массиве Варкетили, находящийся в состоянии алкогольного опьянения гражданин произвел несколько выстрелов. Полицейские оперативно отреагировали на вызов и прибыли на место происшествия через несколько минут. В это время обвиняемый А.И. заперся в своей квартире.
Как сообщают в МВД, из окон он «демонстрировал» соседям огнестрельное оружие, зарегистрированное на его имя. Периодически мужчина производил безадресные выстрелы, тем самым «грубо нарушая общественный порядок». «Несмотря на неоднократные призывы полицейских, он по-прежнему продолжал стрельбу. По итогам переговоров, продолжавшихся несколько часов, А.И. подчинился требованиям правоохранителей и покинул дом», - отметили в ведомстве.
Сотрудники МВД изъяли оружие в качестве вещественного доказательства. В связи с произошедшим уголовное дело начато по статье «нападение на полицейского». Данное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до семи лет.
По данным СМИ, стрельбе предшествовала семейная ссора. При этом журналистам стало известно, что в прошлом обвиняемый уже был судим за домашнее насилие. Кроме того, до недавнего времени действовал ограничительный ордер, запрещающий мужчине приближаться к его детям и супруге.
На месте происшествия в течение четырех часов было мобилизовано большое количество патрульной полиции, спецназ и бронетранспортер. Близлежащая территория оставалась оцеплена в течение нескольких часов. Ранее в МВД заявили, что в ходе переговоров мужчина не выдвигал каких-либо требований, а в результате стрельбы никто не пострадал.
В Киеве протестующие требуют отставки главы МВД Авакова
В Киеве сотни протестующих требуют отставки главы МВД Украины Арсена Авакова. Манифестанты собрались у здания Верховной Рады, и применили дымовые шашки и фейерверки во время выступления Авакова перед депутатами.
Глава МВД Украины в последние дни подвергался резкой критике. Депутаты заявляли, что несмотря на шесть лет во главе министерства, Аваков не смог покончить со злоупотреблениями в полиции, провести реформы и восстановить действенность законов и соблюдение порядка по всей территории страны. Об этом сообщила Украинская служба Радио Свобода.
Однако, президент Украины Владимир Зеленский назвал главу МВД «реально сильным министром», поддержав таким образом Авакова перед напором критических замечаний парламентариев.
Требования уволить Авакова с поста, который он занимает с 2014 года, усилились в последнее время в связи с сообщениями об изнасиловании и пытках женщины полицейскими в городе Кагарлык (вблизи Киева). Общественность была возмущена вооруженным столкновением в конце мая бандитских группировок в Киевской области.
Демонстранты в Киеве представляют несколько политических сил - проевропейскую оппозиционную партию «Голос», основанную популярным рок-музыкантом Святославом Вакарчуком, националистическую партию «Правый сектор», организацию гей-активистов «Киев-прайд», другие движения.
В тот же день сотни протестующих во Львове потребовали отставки Авакова.
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