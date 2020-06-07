Число смертей от коронавируса в Азербайджане выросло до 88

Четыре человека с подтвержденным COVID-19 умерли за сутки в Азербайджане. Скончались пожилые пациенты, 1947, 1954, 1956 и 1958 годов рождения. Выявлены 314 новых случаев заражения.

Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией составило 7 553, в том числе 4 149 человек излечились, 88 – умерли, 3 316 - продолжают лечение в больницах специального режима. Состояние 69 пациентов оценивается как тяжелое, 80 – средней тяжести, остальных – стабильное. С начала пандемии в стране были проведены 339 876 тестовых исследований, отчитались в оперштабе.

Учитывая темпы роста числа инфицированных, власти запретили жителям Баку и других крупных городов с 6 июня по утро 8 июня покидать дома и приостановили работу общественного транспорта и большинства предприятий.

Причины резкого распространения коронавирусной инфекции кроются в несоблюдении дистанции и неиспользовании защитных масок, заявил глава Объединенного управления территориальными медицинскими подразделениями Рамин Байрамлы. Кроме того, по его совам, COVID-19 становится более агрессивным. Ранее те, у кого не было симптомов, выздоравливали через семь дней, а теперь вирус у инфицированных пациентов выявляют и на 14-й, и даже 21-й день.

«Многие пытаются лечить себя дома. Люди, которые относятся к этому вирусу как к простуде или гриппу, приходят к нам, когда уже находятся в очень тяжелом состоянии», - цитирует Байрамлы издание Haqqin.az.