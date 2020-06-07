Фракция «Независимые депутаты» создала собственную партию «Наша Грузия»

Члены парламентской фракции «Независимые депутаты» создали новую партию – «Наша Грузия – Альянс солидарности», которая планирует принять участие в ближайших выборах. Презентация политического объединения прошла сегодня, 7 июня, в Тбилиси.

Фракция «Независимые депутаты» была образована в конце ноября 2019 года. В нее вошли шесть депутатов, которые в разное время покинули парламентское большинство «Грузинской мечты». При этом их большая часть отличались прозападной позицией. В парламенте «Независимые депутаты» стали проводить оппозиционную политику.

В партии «Наша Грузия» пост генерального секретаря заняла Мариам Джаши, а председателем стал Бека Нацвлишвили. Другие вступившие в партию члены парламента – Звиад Квачантирадзе, Гедеван Попхадзе и Леван Гогичаишвили. Еще одним представителем «Нашей Грузии» стал депутат Тбилисского сакребуло (горсовета) Джаба Джишкариани, покинувший ряды «Грузинской мечты» в апреле 2019 года.

По словам Джаши, «Наша Грузия» будет партией нового типа, где решения принимает команда лидеров. Она исключила, что новая партия присоединится к консультациям объединенной оппозиции по поводу единых кандидатов в одномандатных округах, однако заявила о готовности к сотрудничеству с коллегами по другим вопросам.

«Надеюсь, что мы расширимся еще больше, поскольку наше видение будет заключаться именно в формировании позитивной повестки дня, утверждении в Грузии новой политической культуры. Мы считаем, что 30-летняя политическая история, которая полна противоречий и несодержательной политики, должна завершиться», - заявила Джаши на презентации.

В свою очередь Звиад Квачантирадзе обещает, что «Наша Грузия» будет очень серьезно готовиться к парламентским выборам. Предстоящее голосование он считает историческим, проводя параллели с 2012 годом, ставшим годом смены власти в Грузии.