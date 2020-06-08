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Возобновляется суд по делу о катастрофе "Боинга" MH17
В Нидерландах сегодня возобновляется процесс по делу о катастрофе малайзийского "Боинга" над Донбассом 17 июля 2014 года. Следствие пришло к выводу, что "Боинг" был сбит из российской установки "Бук" с территории Украины, которую контролировали поддерживаемые Россией сепаратисты. Обвинения выдвинуты в адрес четырёх человек, трёх граждан России и одного гражданина Украины. Ни один не присутствует в суде лично.
Процесс в окружном суде Гааги начался в марте. Слушания проходят в судебном комплексе под Амстердамом. За ходом процесса можно следить по видеотрансляции.
Ожидается, что первый день возобновления процесса будут посвящены техническим вопросам. Адвокаты Олега Пулатова - единственного подсудимого, представленного адвокатами - заявили, что будут добиваться отсрочки слушаний по существу, поскольку, по их словам, ограничения в связи с коронавирусом в Нидерландах не позволили в полной мере ознакомиться с материалами дела, а также слетать в Россию чтобы посоветоваться с подзащитным.
В случае, если суд будет действовать по графику, в последующие дни - до 12 июня - предусмотрено выступление стороны обвинения, на которое могут отреагировать защита и представители потерпевших. После этого вновь будет объявлен перерыв - до 22 июня.
- Жертвами катастрофы "Боинга" стали 298 человек, все, кто был на борту. Большинство были гражданами Нидерландов, поэтому международное следствие велось под эгидой прокуратуры Нидерландов, и в этой же стране - как договорились участники следственной группы - идёт судебный процесс.
- Российские власти неоднократно заявляли о непричастности к катастрофе. Бывший командир донецких сепаратистов, российский гражданин Игорь Стрелков (Гиркин), - один из тех, кому предъявлены обвинения - заявляет, что подчинённые ему люди не сбивали самолёт, а на вопрос, кто его сбил, отвечать отказывается.
Другие новости дня
Число жертв коронавируса в России почти достигло 6 тысяч
В России за последние сутки выявлено 8 985 инфицированных коронавирусом - это на 1 человека больше, чем сутками ранее.
Умерли за день 112 человек, это меньше, чем в предыдущие дни. Около 4 тысяч признаны выздоровевшими.
Общее число официально признанных случаев смерти от коронавирусной инфекции в России почти достигло 6 тысяч. По действующей в России методике не все пациенты, у которых был выявлен коронавирус, включаются в статистику смертей от COVID-19.
Всего за всё время эпидемии в России выявили более 476 тысяч инфицированных. Лечение продолжают 240 тысяч, выздоровевшими признаны уже 230 тысяч человек.
Число новых случаев инфекции в последние 2 недели колеблется очень незначительно - в пределах 8-9 тысяч за сутки.
COVID-19: За сутки в Армении скончались еще 11 человек
За прошедшие сутки в Армении от COVID-19 скончались еще 11 человек. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.
Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии коронавируса нового типа возросло до 211. Согласно Минздраву Армении, за время эпидемии 72 пациента с COVID-19 скончались по другим причинам.
Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 195, в общем составив 13325.
За это же время число выздоровевших увеличилось на 85 и сейчас составляет 4099.
Отметим, что пресс-секретарь Министерства здравоохранения Армении Алина Никогосян сообщила, что лаборатория Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, которая проводит основной объем тестов на коронавирус, в воскресенье не работала из-за профилактических дезинфекционных работ. «В связи с этим завтрашние результаты исследований будут меньше», - 7 июня на своей странице в Facebook написала Алина Никогосян.
Отметим, что в воскресенье было проведено всего 829 тестов, что на треть меньше, чем в предыдущий день.
Общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус на данный момент составляет 70 тысяч.
Отметим также, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 8943.
Россия может возобновить авиасообщение с Грузией с осени – Ассоциация туроператоров
Для более быстрого восстановления экономического состояния российских авиаперевозчиков обсуждается возможность возобновления с осени рейсов в Грузию и Египет, – сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России.
«Это два круглогодичных направления, спрос на которые велик. Их перезапуск даст возможность авиакомпаниям получить гарантированный пассажиропоток и в низком сезоне», - заявил «Вестнику АТОР» один из экспертов.
Сообщается, что в Минтрансе РФ активно обсуждают форматы возобновления зарубежных рейсов. Очередное совещание по этому вопросу прошло в субботу. Его итогом стала «рекомендованная дата» открытия международных рейсов - 15 июля.
По имеющейся информации, с 15 июля будет открыто авиасообщение с 8-ю столицами стран СНГ. Далее, с 1 августа, будет открыто авиасообщение еще с 7 странами мира (страны Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии).
- Полёты между Грузией и Россией были полностью прекращены в июле прошлого года по инициативе Москвы - после инцидента с участием депутата Госдумы Сергея Гаврилова. Российский Минтранс оценил потери авиакомпаний от запретов на полеты в Грузию в несколько миллиардов рублей.
Новый этап снятия ограничений в Грузии вступил в силу
В Грузии вступил в силу очередной этап снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.
С сегодняшнего дня рестораны и кафе смогут принимать клиентов в закрытых помещениях, в стране открылись некоторые гостиницы и пункты обмена валюты. Заработал междугородный транспорт – за исключением железнодорожного, который запустят с 15 июня.
Уже через неделю в Грузии официально стартует сезон внутреннего туризма, а с 1 июля страна откроет границу для международных туристов из стран с относительно низким уровнем распространения коронавируса
- Вспышка коронавируса нового типа произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года, после чего вирус стал распространяться в других странах.
- 26 февраля 2020 года первый случай был зафиксирован в Грузии у мужчины, вернувшегося из Ирана.
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила, что распространение нового коронавируса достигло стадии пандемии.
- 4 апреля в Грузии умер первый пациент с коронавирусом - 79-летняя женщина с тяжёлыми сопутствующими заболеваниями.
- С 21 марта в Грузии был объявлен режим чрезвычайного положения и комендантский час. Ограничения отменили с 23 мая. Общественный транспорт в стране запустили с 29 мая.
- С 1 июня открылись торговые центры, магазины одежды и обуви, рестораны и кафе открытого типа.
- Число случаев коронавируса в Грузии достигло 810, выздоровели 683 пациента, 13 скончались.
В Грузии вновь лишь один новый случай коронавируса, 9 пациентов выздоровели
Число подтверждённых случаев коронавируса в Грузии достигло 810. За сутки в Грузии вновь выявили лишь один новый случай заражения.
По данным правительственного портала StopCov.ge, число вылечившихся пациентов увеличилось на 9 и сейчас составляет 683. Более 80% пациентов с коронавирусом в Грузии уже выздоровели.
В карантине находятся 2915 человек, под наблюдением медиков в стационарах – 237.
13 пациентов скончались от осложнений, вызванных заражением коронавирусной инфекцией.
Греция ослабила карантинные меры в ожидании туристов
Греция с воскресенья ослабила карантинные меры, введённые в связи с эпидемией коронавируса. С 15 июня на отдых в Грецию без обязательного карантина смогут приехать граждане 29 стран, этот список был обнародован в мае.
Россия не вошла в число стран, чьи граждане могут свободно приехать на отдых. Но россияне могут посетить Грецию при условии, что первую неделю проживут в одной из гостиниц, определённых правительством. В случае негативного теста на коронавирус, им будет разрешено продолжить отдых на побережье.
Греция – одна из стран Европейского союза, наименьшим образом пострадавшая от пандемии. Заразились коронавирусом почти три тысчи человек, а за последние сутки - всего 17 случаев.
«Гудбай, Америка»: Первый канал показал кадры протестов в США вместо титров фильма «Брат 2»
Российский Первый канал вечером в воскресенье показал кадры протестов в США вместо финальных титров фильма Алексея Балабанова “Брат 2”. В это время продолжала играть песня рок-группы “Наутилус Помпилиус” “Последнее письмо”, известная по словам "гудбай, Америка". Следом начался выпуск итоговой программы “Время”.
Фильм “Брат 2” вышел ровно 20 лет назад. Он стал культовым в российском кинематографе. В честь годовщины Первый канал показал подряд обе части дилогии Балабанова.
- Музыку для фильма выбрал журналист и продюсер Михаил Козырев. В интервью журналу Esquire он отметил, что не гордится своим участием в картине. “Мне кажется, этот фильм умножил зло в этом мире. И последствия оказались куда более тяжелыми и разрушительными, чем я мог представить”, — сказал он.
- Протесты в крупных городах США начались в конце мая после гибели чернокожего жителя Миннесоты Джорджа Флойда в Миннеаполисе. В ряде случаев демонстрации переросли в столкновения с полицией, часть участников грабили магазины и занимались вандализмом. В крупных городах мира проходят акции в поддержку протестующих.
В Бристоле горожане сбросили с пьедестала статую работорговца
В Бристоле, на юго-западе Англии, протестующие против расизма и дискриминации свергли с пьедестала и затопили в Эйвоне бронзовую статую знаменитого земляка, предпринимателя, работорговца Эдварда Колстона. Участники манифестации солидарности с американскими демонстрантами сбросили статую, перекатили ее по улице к набережной Эйвона и столкнули в воду, сообщило британское издание «Гардиан».
Ранее петицию за снятие памятника подписали 11 тысяч горожан. «Мы, конечно, не должны забывать историю, но такие люди, которые зарабатывали деньги на порабощении других людей, не заслуживают памятников. Эта честь должна быть предоставлена тем, кто борется за позитивные изменения, за мир, равенство и социальное единение», – говорится в петиции.
Работорговец Эдвард Колстон, уроженец Бристоля, известный предприниматель, филантроп, работорговец и член британского парламента, финансировал школы, больницы и церкви в Бристоле, Лондоне и других городах. Его именем были названы и остаются названными до сих пор важные социальные и культурные объекты. Один из местных депутатов, выступивших на церемонии сокрушения памятника, заявил, что статуя работорговцу – не самое лучшее наследие, которое можно было бы предъявить в наши дни чернокожему населению города.
Газета «Гардиан» отмечает, что сбросу статуи Колстона в реку Эйвон предшествовали протестные акции в США, участники которых разрушили памятники нескольким известным деятелям Конфедерации южных штатов, отстаивавших рабовладение.
Фракция «Независимые депутаты» создала собственную партию «Наша Грузия»
Члены парламентской фракции «Независимые депутаты» создали новую партию – «Наша Грузия – Альянс солидарности», которая планирует принять участие в ближайших выборах. Презентация политического объединения прошла сегодня, 7 июня, в Тбилиси.
Фракция «Независимые депутаты» была образована в конце ноября 2019 года. В нее вошли шесть депутатов, которые в разное время покинули парламентское большинство «Грузинской мечты». При этом их большая часть отличались прозападной позицией. В парламенте «Независимые депутаты» стали проводить оппозиционную политику.
В партии «Наша Грузия» пост генерального секретаря заняла Мариам Джаши, а председателем стал Бека Нацвлишвили. Другие вступившие в партию члены парламента – Звиад Квачантирадзе, Гедеван Попхадзе и Леван Гогичаишвили. Еще одним представителем «Нашей Грузии» стал депутат Тбилисского сакребуло (горсовета) Джаба Джишкариани, покинувший ряды «Грузинской мечты» в апреле 2019 года.
По словам Джаши, «Наша Грузия» будет партией нового типа, где решения принимает команда лидеров. Она исключила, что новая партия присоединится к консультациям объединенной оппозиции по поводу единых кандидатов в одномандатных округах, однако заявила о готовности к сотрудничеству с коллегами по другим вопросам.
«Надеюсь, что мы расширимся еще больше, поскольку наше видение будет заключаться именно в формировании позитивной повестки дня, утверждении в Грузии новой политической культуры. Мы считаем, что 30-летняя политическая история, которая полна противоречий и несодержательной политики, должна завершиться», - заявила Джаши на презентации.
В свою очередь Звиад Квачантирадзе обещает, что «Наша Грузия» будет очень серьезно готовиться к парламентским выборам. Предстоящее голосование он считает историческим, проводя параллели с 2012 годом, ставшим годом смены власти в Грузии.
- Парламентские выборы пройдут в Грузии 31 октября, официальная предвыборная кампания в стране стартует в сентябре. При этом многие партии начали консультации по поводу своих кандидатов еще в марте.
Число смертей от коронавируса в Азербайджане выросло до 88
Четыре человека с подтвержденным COVID-19 умерли за сутки в Азербайджане. Скончались пожилые пациенты, 1947, 1954, 1956 и 1958 годов рождения. Выявлены 314 новых случаев заражения.
Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией составило 7 553, в том числе 4 149 человек излечились, 88 – умерли, 3 316 - продолжают лечение в больницах специального режима. Состояние 69 пациентов оценивается как тяжелое, 80 – средней тяжести, остальных – стабильное. С начала пандемии в стране были проведены 339 876 тестовых исследований, отчитались в оперштабе.
Учитывая темпы роста числа инфицированных, власти запретили жителям Баку и других крупных городов с 6 июня по утро 8 июня покидать дома и приостановили работу общественного транспорта и большинства предприятий.
Причины резкого распространения коронавирусной инфекции кроются в несоблюдении дистанции и неиспользовании защитных масок, заявил глава Объединенного управления территориальными медицинскими подразделениями Рамин Байрамлы. Кроме того, по его совам, COVID-19 становится более агрессивным. Ранее те, у кого не было симптомов, выздоравливали через семь дней, а теперь вирус у инфицированных пациентов выявляют и на 14-й, и даже 21-й день.
«Многие пытаются лечить себя дома. Люди, которые относятся к этому вирусу как к простуде или гриппу, приходят к нам, когда уже находятся в очень тяжелом состоянии», - цитирует Байрамлы издание Haqqin.az.
В Берлине обеспокоены планами США вывести часть войск из Германии
Германия выразила обеспокоенность по поводу сообщений о намерении США вывести тысячи военнослужащих с территории этой страны. Реакция Берлина последовала за сообщениями изданий «Уолл-стрит Джорнэл» и «Шпигель» о планах президента Дональда Трампа вывести значительную часть войск из Германии.
Речь идет о 9 500 военнослужащих, сообщила газета «Уолл-стрит Джорнал». По сведениям журнала «Шпигель», численность контингента США, ожидающего вывода из Германии в конце этого года, может колебаться между пятью и пятнадцатью тысячами. Общая численность американского военного контингента в Германии в настоящее время составляет около 34 тысяч.
Отношения между Германией с США могут оказаться серьезно затронутыми таким решением Вашингтона, заявил Петер Бейер, руководитель отдела отношений с США и Канадой в правительстве Германии. Его слова приводит агентство DPA.
Министр иностранных дел Германии Хейко Маас в связи с этим заявил изданию «Бильд-ам-Зонтаг», что в Вашингтоне и Берлине сохраняют заинтересованность в тесном сотрудничестве между Германией и США.
Рабочий погиб на стройке многоэтажного дома в Батуми
Рабочий погиб на стройке многоэтажного дома в Батуми. Об этом сообщает «Аджарское телевидение».
Случай произошел некоторое время назад на улице Шерифа Химшиашвили. По предварительной информации, 28-летний мужчина упал с высоты при проведении монолитных работ. В результате полученных травм рабочий скончался на месте, до приезда «скорой».
Строительством объекта, где произошел трагический случай, занимается девелоперская компания CMS Mezgvauri. До сих пор представители фирмы не делали каких-либо комментариев в связи со случившимся.
В связи с произошедшим МВД Грузии начало следствие по статье «нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, что привело к гибели человека».
Дагестан остался лидером в СКФО по числу смертей от коронавируса
Из 11 смертей от коронавируса, зарегистрированных в Северо-Кавказском федеральном округе за сутки, пять пришлись на Дагестан. Два человека скончались в Кабардино-Балкарии, три в Ставропольском крае и один в Карачаево-Черкесии, следует из данных, опубликованных на сайте «Стопкоронавирус.рф», где статистика по коронавирусу формируется на основе данных Минздрава России и Роспотребнадзора.
Таким образом, общее число умерших от коронавируса в СКФО выросло до 534. Наибольшее число смертей (303) зафиксировано в Дагестане. В Ингушетии число умерших составляет 61, на Ставрополье – 60, в Северной Осетии – 57. В остальных регионах округа число смертей значительно ниже: в Кабардино-Балкарии с начала пандемии умер 31 человек, в Чечне 14, а в Карачаево-Черкесии восемь.
В Дагестане, наряду со смертями от коронавируса, во время пандемии резко выросла смертность от внебольничной пневмонии. По данным представителя Национального медицинского исследовательского центра инфекционных заболеваний Ирины Трагиры, у многих пациентов в Дагестане, несмотря на все симптомы COVID-19, стоит диагноз «внебольничная пневмония», поскольку взятие мазков на коронавирус затягивается, а Роспотребнадзор долго подтверждает результаты анализов.
Дагестан сохранил лидерство и по числу новых случаев заражения. За сутки в СКФО тесты на вирус подтвердились у 451 пациента, в том числе у 115 человек в Дагестане. В Ставропольском крае зафиксировано 89 новых случаев заражения, в Кабардино-Балкарии – 76, в Карачаево-Черкесии – 75, в Северной Осетии – 42, в Ингушетии – 35, а в Чечне – 19, следует из публикации.
По общему числу заражений в СКФО также с большим отрывом лидирует Дагестан, где этот показатель к утру 7 июня достиг 5858. В Кабардино-Балкарии насчитывается 3348 случаев заражения с начала пандемии, в Северной Осетии – 3283, на Ставрополье – 3079, в Ингушетии – 2342, в Карачаево-Черкесии – 1580, а в Чечне – 1345.
Трое граждан Грузии задержаны на разделительной линии близ Гальского района
Трое граждан Грузии были задержаны на разделительной линии близ Гальского района самопровозглашенной республики Абхазия. Согласно распространенной информации, они помещены в изолятор на территории республики.
По данным Службы государственной безопасности Грузии, в связи с возможным задержанием грузинских граждан проинформирована Миссия наблюдателей Европейского союза.
По предварительной информации, трое молодых людей были задержаны на линии разделения сел Пахулани муниципалитета Цаленджиха и Лекухона Гальского района. Другие детали произошедшего пока неизвестны, передает Общественный вещатель.
Сергей и Юлия Скрипаль переехали из Великобритании в Новую Зеландию
Бывший полковник российской военной разведки ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия переехали из Великобритании в Новую Зеландию, – сообщает газета Sunday Times со ссылкой на высокопоставленные правительственные источники. По информации издания, Скрипали получили новые биографии и поддержку, чтобы освоиться на новом месте.
Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в марте 2018 года в английском Солсбери. Лондон заявил, что их отравили разработанным в Советском Союзе нервно-паралитическим веществом «Новичок». Атака стала первым известным случаем использования химического вещества боевого класса на территории Европы со Второй мировой войны.
По версии следствия, покушение могли совершить сотрудники ГРУ. Скрипаль, бывший начальником отдела кадров спецслужбы, по разным данным, раскрыл британской контрразведке от 12 до 300 российских агентов.
Россия причастность к нападению отрицает.
- После нападения отец и дочь не появлялись на публике. Юлия Скрипаль сообщала агентству Reuters, что в будущем планирует вернуться в Россию. Российский МИД жалуется, что Великобритания не дает Москве принять участие в расследовании покушения и не сообщает об их судьбе.
Какие ограничения отменят в Грузии с 8 июня – список
С понедельника, 8 июня, в Грузии начинается очередной этап снятия ограничений, установленных из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает агентство «Новости-Грузия». По решению правительства, с завтрашнего дня возобновляется:
- междугородние пассажирские перевозки;
- работа ресторанов, кафе и баров закрытого типа;
- работа гостиниц;
- работа пунктов обмена валюты.
Пока что продолжает действовать запрет на пассажирские железнодорожные перевозки. Предположительно, это ограничение будет снято через неделю, с 15 июня. Что касается гостиниц, возобновить работу смогут только объекты, которые смогли выполнить все требования, пройти проверку и получить разрешение Министерства здравоохранения.
При условии соблюдения мер безопасности открываются и объекты питания. Рестораторы должны позаботиться о том, чтобы в залах соблюдалась социальная дистанция, за стол садились максимум шесть человек, а персонал строго следовал санитарно-гигиеническим нормам. Директивы для баров и ресторанов разработаны уже давно. Заведения, у которых есть возможность размещения гостей на открытом воздухе – на террасе, веранде или во дворе – открылись уже 8 июня.
Для автобусов и микроавтобусов, которые курсируют между городами, рекомендации схожи с директивами для общественного транспорта. В частности, и пассажиры, и водители должны носить медицинские маски.
Из-за распространения коронавируса в Грузии с 21 марта по 23 мая действовало чрезвычайное положение. Даже после его отмены сохранились ограничения, которые призваны снизить мобильность населения.
После 8 июня продолжит действовать запрет на собрание более 10 человек для проведения традиционных социальных мероприятий – свадеб, поминок, юбилеев и так далее. В местах скопления людей обязательно ношение защитных масок. Остаются закрытыми казино, ночные клубы, спортивные залы, бассейны, а также все музейные учреждения и театры.
С 15 июня в Грузии возобновится внутренний туризм. Ожидается, что параллельно откроются некоторые музеи под открытым небом и музеи-заповедники. С 1 июля Грузия возобновит международное авиасообщение, а также откроет свои границы для иностранных туристов.
В России за сутки выявлены почти 9000 инфицированных коронавирусом
В России за последние сутки выявлены 8 984 случая заражения коронавирусом, свидетельствует официальная статистика. Из них только 1 956 случаев - в Москве, которая до середины мая была основным источником распространения болезни.
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в России с начала эпидемии выросло до 467 673 человек. Почти половина уже выздоровела - 226 731 человек.
Умерли, по официальным данным, чуть больше 1 процента инфицированных - 5 859 заболевших. Из них 134 за сутки.
При этом официальная статистика смертности критикуется независимыми исследователями, предполагающими, что региональные власти могут манипулировать ей и записывать жертв эпидемии как погибших от других причин. Власти это отрицают, но московская статистика уже корректировалась.
COVID-19: За сутки в Армении выявлено 766 новых случаев, скончались 10 человек
Согласно данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 766, в общем составив 13 130.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 7 июня число выздоровевших пациентов увеличилось на 294 и сейчас составляет 4 014, передает Радио Азатутюн.
Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 10 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 200.
Согласно данным Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 72 пациентa с COVID-19 скончались по другим причинам.
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 8 844, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 69 171.
В Южной Осетии за сутки выявлены девять новых случаев заболевания коронавирусом
«За минувшие сутки тесты на коронавирус показали положительный результат у 8 курсантов, прибывших из России и медсестры, все они находились на карантине», - сообщила информагентству «Рес» сегодня, 7 июня, замглавы Югосетпотребнадзора Анна Гаглоева.
Таким образом, в инфекционном отделении РММЦ в Цхинвали, по данным на 7 июня, находятся 32 заболевших коронавирусом, среди них 27 курсантов, двое граждан, прибывших из Владикавказа, один военнослужащий и два человека из медперсонала.
Гаглоева отметила, что еще два человека выздоровели и накануне были выписаны из больницы.
- Первые три случая заражения коронавирусом в самопровозглашенной республике были зафиксированы 5 мая. Югоосетинское правительство приняло решение продлить закрытие де-факто границы с Россией до 30 июня. Принятые меры не распространяются на граждан, возвращающихся по специально разработанному графику через консульский отдел МИДа.
- Всего в Южную Осетию возвращено более 700 граждан - в их числе студенты, семьи с новорожденными детьми и другие, оставшиеся по разным причинам после ввода ограничений на де-факто границе за пределами республики. Еще более 200 граждан вернутся в республику в ближайшее время.
Тенгиз Церцвадзе: Туристы просто не приедут в Грузию, если правила будут слишком строгими
Власти Грузии пытаются найти «золотой стандарт» в процессе разработки критериев для иностранных туристов, въезжающих в страну. Об этом в интервью Общественному вещателю сообщил директор тбилисского Центра инфекционных заболеваний, СПИДа и клинической иммунологии Тенгиз Церцвадзе.
С 1 июля Грузия откроет свои границы для иностранных туристов. Тем не менее, власти еще не определили конкретные требования для международных путешественников. Церцвадзе, который возглавляет клиническую группу по управлению COVID-19, отмечает, что туристы просто не приедут в Грузию, если правила будут слишком строгими. Исходя из этого, он исключает установление обязательного двухнедельного карантина для всех въезжающих в страну.
Профессор считает, что власти должны информировать иностранцев об универсальных правилах, которые соблюдают организации и население Грузии. Он пояснил, что речь идет о стандартных мерах безопасности: частое мытье рук, соблюдение социальной дистанции, ношение медицинской маски.
Одновременно работа структуры здравоохранения, по мнению Церцвадзе, должна быть усилена еще больше. Он добавил, что самые большие риски в процессе снятия ограничений связаны именно с открытием границ и возобновлением международного авиасообщения.
- С 26 февраля по 7 июня в Грузии было зафиксировано 809 случаев коронавирусной инфекции. Из них только 15% остаются активными к настоящему времени. 674 человека выздоровели, 13 пациентов скончались. Даже в период пика эпидемии ковид-больницы Грузии были загружены менее чем на 10%. Церцвадзе указывает, что при необходимости клинический сектор сможет принять и успешно лечить гораздо больше пациентов, чем на первом этапе пандемии.
- Из-за угрозы распространения коронавируса с 18 марта Грузия закрыла свои границы для иностранцев, а с 21 марта прекратила авиасообщение по всем направлениям. 23 мая в Грузии перестало действовать чрезвычайное положение, однако до сих пор в силе остаются многие ограничения. Так, например, запрет на междугородние пассажирские перевозки сохраняется до 8 июня, внутренний туризм и движение пассажирских поездов возобновятся 15 июня. С 1 июля Грузия не только откроет свои границы, но и начнет возобновлять международное авиасообщение.
В Грузии выявлен один новый случай заражения коронавирусом, 11 пациентов выздоровели
В Грузии за последние сутки выявлен один новый случай заражения коронавирусом, а 11 человек с ранее подтвержденным COVID-19 выздоровели и выписаны из лечебных учреждений. Данные обновлены на правительственном сайте StopCov.
С 26 февраля по 7 июня в Грузии лабораторно подтверждены 809 случаев инфицирования коронавирусом. От последствий коронавирусной инфекции скончались 13 человек.
К настоящему времени в ковид-центрах лечение продолжают 122 человека. Общее число выздоровевших составляет 674 – это более 83% от всего числа случаев, зафиксированных в Грузии за последние месяцы. В карантине остаются 3 161 человек, а в стационарах под наблюдением врачей – 285.
По данным Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии, по состоянию на 6 июня в стране проведено более 65,4 тысячи ПЦР-тестов на коронавирус.
Фильм автора Радио Свобода отмечен на фестивале в Кракове
Документальный фильм Юлии Вишневецкой «Катя и Вася идут в школу» (в английской версии «Hey! Teachers!») удостоился специального упоминания на Краковском международном кинофестивале.
Главные призы конкурса документального кино получили фильмы «Акасэ, мой дом» о жизни цыганских детей, «Кит из Лорино» - о далекой деревушке в Сибири и «Бессолнечные тени» об иранских девушках, которых толкнуло на преступление домашнее насилие.
Фильм Юлии Вишневецкой рассказывает о двух идеалистично настроенных выпускниках московских институтов, которые решают устроиться на работу учителями в провинциальную школу, чтобы изменить традиционные методы обучения и открыть новые горизонты обычным подросткам из маленького городка. Там молодых учителей ждало столкновение с реальностью.
Съемки продолжались целый учебный год.
В этом году Краковский кинофестиваль - из-за эпидемии коронавируса - проводился в онлайн-формате.
Юлия Вишневецкая - журналист и документалист, автор документального проекта Радио Свобода «Признаки жизни».
Фильм «Катя и Вася идут в школу» создан при финансовой поддержке телеканала «Настоящее время». Средства также собирались краудфандингом.
В Вашингтоне, Лондоне, Берлине прошли многотысячные акции протеста
В Вашингтоне и многих других городах США тысячи манифестантов проводели акции против полицейского произвола, против расизма, за справедливость системы правосудия.
Мэр Вашингтона Мюриэль Баузер вступила в спор с президентом Дональдом Трампом из-за чересчур жесткой, по мнению Баузер, реакции на беспорядки. На улице, ведущей к Белому дому, был выложен лозунг «Жизни чернокожих имеют значение», а после наступления темноты Баузер распорядилась устраивать световые проекции с таким же лозунгом на здания, окружающие Белый дом.
Филадельфия - мирная манифестация десятков тысяч горожан:
Накануне вечером, 6 июня, в Германии в «молчаливых демонстрациях» участвовали 15 тысяч жителей Берлина, во Франкфурта-на-Майне около 8 000, в Мюнхене - 20 000, в Гамбурге - 14 000, в Бонне - 600 человек, сообщает «Немецкая волна»,
В Берлине основной площадкой стала площадь Александерплац. Здесь было заявлено полторы тысячи участников, но, по данным полиции, собралось до 15 тысяч.
В Лондоне демонстрация состоялась на Парламентской площади близ Вестминстерского дворца, традиционной площадкой для акций протеста. Собравшиеся сначала встали на одно колено в память о Джордже Флойде, после чего начали скандировать его имя и аплодировать.
Британский уличный художник Бэнкси создал граффити, посвященное солидарности с чернокожими американцами:
Митинги состоялись также в Манчестере на северо-западе страны и Кардиффе (Уэльс).
В Австралии на улицы Брисбена, Мельбурна и Сиднея вышли тысячи человек в память о погибшем 25 мая в Миннеаполисе афроамериканце Джордже Флойде и чтобы обратить внимание на притеснения полицией австралийских аборигенов.
Полиция в Брисбене раздавала участникам маски и средства для дезинфекции. Только в Брисбене число митингующих достигало 10 тысяч, в других крупных городах оно было сопоставимым. Несмотря на действующие в Австралии ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса, организаторам в Канберре, столице Австралии, удалось в судебном порядке добиться разрешении марша - за 15 минут до его начала.
В Абхазии подтвержден один новый случай инфицирования COVID-19
По сообщению оперативного штаба по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавируса, за прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 45 граждан.
Диагноз COVID-19 подтвердился у курсанта, который в ближайшее время будет госпитализирован в стационар Гудаутской ЦРБ.
Из обсервации в столичном доме отдыха «Айтар» сегодня, 6 июня, были выписаны 12 курсантов: 10 - по линии МЧС, двое - МВД.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 36 человек. Из них семеро находятся в Гудаутском госпитале, один прибудет в него в ближайшие часы, 27 человек выздоровели, и один пациент скончался.
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