Глава Генштаба ВС Армении покидает пост после резонансной свадьбы сына

В администрацию президента Армении поступило предложение премьер-министра Никола Пашиняна об увольнении директора Службы национальной безопасности Эдуарда Мартиросяна, начальника Генерального штаба Вооруженных сил Артака Давтяна и начальника Полиции Армана Саргсяна. Об этом Радио Азатутюн сообщили в пресс-службе президента Армении.

В свою очередь, премьер-министр Никол Пашинян на своей странице в Facebook сообщил, что принял ряд важных решений. В частности, он решил назначить на должность начальника Генштаба Оника Гаспаряна, на должность директора СНБ - Аргишти Кярамяна, а на должность главы Полиции - Ваге Казаряна.

Премьер отметил, что решения де-юре вступят в силу после их подписания президентом республики.

Накануне у сына начальника Генштаба Армении Артака Давтяна была свадьба, которую отметили с размахом - несмотря на эпидемию коронавируса и чрезвычайное положение в стране.

Как написала вчера газета «Грапарак», свадьба сына генерал-майора состоялась в роскошном особняке, расположенном недалеко от центрального корпуса Министерства обороны. На ней также присутствовали высокопоставленные представители военного ведомства.

Сам генерал-майор Артак Давтян, по сути, не стал отрицать, что организовал свадьбу сына в условиях коронавируса, заявив «Арменпресс» следующее: «Перед законом все равны, и если я совершил какое-либо нарушение, я понесу вытекающую из этого ответственность. Конечно, на мой взгляд, нарушений не было, но пусть это выясняют соответствующие органы. Просто хочу напомнить, что у всех есть право на личную жизнь. Призываю некоторых людей, СМИ не вступать в личное пространство моей семьи и не пытаться вовлекать меня в политические игры».