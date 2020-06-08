«Планы на лето подкорректировал вирус, но можно путешествовать по Грузии»

Премьер-министр Георгий Гахария хотел бы «научить грузин отдыхать в Грузии и тратить деньги на грузинский туризм». А желают ли этого сами граждане и какие вообще у них планы на лето? С такими вопросами мы обратились к пользователям грузинского сегмента социальной сети Facebook.

– Как вы планируете провести лето?

Андро: Никаких особых планов на лето у меня не было. То есть на отдых, летом я должен был работать, однако, исходя из специфики моей работы, не буду уточнять, какой именно, мой небольшой бизнес пришлось закрыть. Что касается перспективы отдохнуть внутри страны – я бы не отказался. Многие скажут, что отдыхать в самой Грузии дороже, чем в более развитых странах мира, но я не соглашусь. Можно провести скромный отпуск, останавливаться в недорогих гостиницах и не ходить в самые дорогие рестораны. Вообще, в Грузии очень много мест, где я бы хотел побывать, но до сих пор не мог.

Люда: У меня были планы: хотели, чтобы дети мои приехали из России вместе со своими детьми. Отдохнули бы на своей родине. Но сейчас совершенно не понятное положение, я не знаю, насколько это возможно. Ведь уже речь не только о транспорте. Какая ситуация будет здесь, а какая в России –- никто не знает, поэтому ничего не можем планировать.

Зураб: Мои планы на лето очень серьезно нарушились. Я сам работаю в сфере туризма, конкретно гидом. Обычно к этому времени уже знаю, сколько туристов воспользуются моими услугами. Однако в этом году я практически остался без работы. Поэтому лето проведу в деревне, скорее всего. Что касается заявления премьер-министра, я думаю, мы и так вынуждены отдыхать в самой Грузии. Да это и хорошо, многие не знают своей страны, вот и смогут повидать края, которые никогда не видели раньше, у нас ведь много очень красивых мест.

Джамала: Планы на лето, конечно, подкорректировал вирус. Хорошо, что есть возможность путешествовать по Грузии. Если получится, я обязательно съезжу куда-нибудь. Есть любимые места – это и Рача, и Батуми, и Кахетия. Я с удовольствием поехала бы и куда-нибудь за границу, какого-то большого опасения нет. Ограничения в моем передвижении будут вызваны, скорее всего, финансовыми моментами.

Анна: В мои планы не входил отдых за границей, хотя я бы с большим удовольствием провела время за рубежом. Это не пандемия повлияла так на мои решения, но мой бюджет. Однако из-за эпидемии у нас в гостиницах большие скидки по всей территории Грузии. Думаю, не стоит упускать этот шанс, я с большим удовольствием отдохну пару дней либо в Бакуриани, либо в Батуми.

Валера: Я, в принципе, обычно и не езжу отдыхать за рубеж. Я собирался поехать в Кобулети, что и сделаю обязательно, если обстановка позволит, если это будет разрешено и в море можно будет заходить без маски, в таком случае я хочу поехать на море.

Алина: В этом году мы никуда не собирались выезжать. Единственное – 10 дней в Батуми, это обязательно, в этом смысле ничего не изменилось. Вообще, даже если я путешествую в Европу, за границу… обычно каждое лето, то какую-то часть отпуска я проводила в Грузии, в Сурами, Батуми, Бакуриани. Мне кажется, что большинство жителей нашего государства, несмотря на то, что отдыхают и за границей, часть лета, своего отпуска все равно проводят в Грузии.