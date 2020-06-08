Сеанс дешифровки президентских посланий

На этой неделе я поняла: Абхазии нужны не журналисты, а дешифровщики. С того момента, как наш президент Аслан Бжания вместе с двумя вице-премьерами сразу после инаугурации вылетел в Москву, стало очевидно, что теперь наша жизнь будут целиком и полностью зависеть от того, как мы сумеем расшифровать тайные послания, поступающие от единственного источника – пресс-служб. Возвращаясь к этому событию месячной давности, уточню, что общественность так и не узнала, с кем встречался глава государства в российской столице, что обсуждал и каковы итоги визита, на который, между прочим, были потрачены бюджетные деньги.

Закрытость власти – характерная черта наступившего безвременья. Пресс-службы, задуманные для обеспечения доступа к информации, превратились в органы цензуры. В результате, новостные ленты всех СМИ выглядят как однояйцовые близнецы, и только слепой не заметит отсутствие видеоряда в телевизионных выпусках новостей. Власть замерла в фотографиях премьера и президента. Назначили главу администрации Нового Афона или Очамчырского района – вот вам фотозаглушка с видом на администрацию города и кондовый текст ни о чем. Зачем звать журналистов на встречи, совещания и обсуждения, вдруг что-то не то увидят или услышат. Пусть пользуются безликими протокольными текстами.

Только не надо о безопасности, коронавирус к этому не имеет отношения. Во-первых, меры, принятые в марте исполняющим обязанности президента Валерием Бганба, дали положительный результат, и эпидемия не распространилась в Абхазии. Все зафиксированные 36 случаев коронавируса были импортированы из-за границы гражданами Абхазии, большинство из которых были помещены в карантин. Во-вторых, в нашей стране на государственном уровне, да и на бытовом, уже давно не соблюдаются никакие меры осторожности. После месячника безопасности в марте-апреле в обычном режиме работают торговые объекты и предприятия, поступают товары из-за рубежа. Несмотря на закрытые государственные границы и заверения пограничников, в страну каким-то неведомым образом просачиваются российские туристы как пешие, так и на транспортных средствах.

В общем, если эпидемия нас и поджидает, то это будущее, а не прошлое и настоящее. Поэтому «замирание» объясняется, на мой взгляд, отношением новой власти к обществу и журналистам. Общество, посаженное на голодный информационный паек, второй месяц пережевывает необъяснимые кадровые назначения, осуществляющиеся капельным путем, и редкие, ничего не значащие новости, поставляемые пресс-службами. Чтобы мы совсем не заскучали, кто-то из чиновников нет-нет да постучит по столу кулачком. Вот намедни вице-премьер пригрозила передать информацию о недобросовестных подрядчиках в Генпрокуратуру. Это, конечно, круто, но вот мне, к примеру, интересно, а на какую сумму подрядчики оказались недобросовестными и что им надо сделать, чтобы дела не поступили в прокуратуру? У меня есть варианты. А еще интересно, почему это что-то, за что можно угрожать прокуратурой, зависит от вице-премьера, а не от Контрольной палаты хотя бы? Но спросить не у кого – разве что обратиться к анонимным ресурсам.

Чтобы продемонстрировать бредовость ситуации, остановлюсь на одном примере. На прошлой неделе президент встретился с предпринимателями. Так как соблюдался режим повышенной закрытости и журналисты не были «допущены к столу», то мы будем ориентироваться на сообщение пресс-службы президента. Оно, очевидно, зашифровано, и нам предлагают разгадать это засекреченное послание.

Шифровальщики не сообщают имен «представителей бизнес-сообщества» и намекают на присутствие каких-то безымянных «бывших и нынешних глав силовых ведомств». Уверена, что говорят правду: впрочем, и сам президент – бывший сотрудник СГБ. Конечно, возникает вопрос: а к чему такая повышенная секретность? Это не собрание в Совбезе, на котором обсуждают государственные тайны, а рядовая встреча с предпринимателями, у которых, если верить пресс-службе, попусту отняли время. Ну, нельзя же серьезно относиться к сообщению, что президент провел встречу, чтобы сообщить предпринимателям, что намерен справиться с пандемией коронавируса «с божьей помощью» или что его «давно беспокоит высокий уровень коррупции и преступности»? И если в первом случае нас хоть поставили в известность о том, что нам остается надеяться только на Всевышнего, то во втором – подарили фразу, от которой даже у советского человека, привыкшего читать между строк, происходит замыкание – оказывается, у главы государства есть ряд идей. Что за идеи – «пи-пи-пи».

И дальше, видимо, для убедительности, пресс-служба выкатывает просто какой-то розеттский камень прямиком из Древнего Египта, в котором зашифрована статистика похищений. Бжания сообщает предпринимателям, что было похищено 53 гражданина Абхазии, за которых выплачено 200 миллионов рублей. Вот-вот, вы тоже, наверное, спрашиваете, за сколько лет и как посчитали суммы выплат по похищенным в стране, в которой даже численность новорожденных посчитать не могут?

Так как все это говорит бывший председатель Службы государственной безопасности, бывший депутат парламента, у меня возникает вопрос: что ж он столько лет знал и молчал? Или у него именно на встрече с предпринимателями произошло озарение?

Что ж, попробую угадать. Аслан Бжания ждал, когда станет президентом, чтобы встретится с предпринимателями и вместе с ними начать борьбу с преступностью. Цитирую пресс-релиз: «мы очень рассчитываем на вас», – сказал Аслан Бжания, обращаясь к предпринимателям».

Думаю, что президент просил у предпринимателей денег то ли на содержание милиции, то ли на выплату какому-нибудь спецназу. Во всяком случае, я именно так раскодировала следующую фразу в послании пресс-службы: «при этом президент особо отметил, что руководство страны хорошо осознает, что за счет бизнеса невозможно решить все проблемы».

В отсутствие информации каждый волен домысливать, как кому фантазия позволяет. И мы домысливаем и приходим к выводу, что никакого плана по борьбе с преступностью, реформированию системы власти, выходу из экономического кризиса у главы государства нет. К тому же очевидно, что во время выборов где-то растеряна и обещанная избирателям команда профессионалов-реформаторов, президент и его соратники понятия не имеют, что делать со свалившейся на них властью. Просто плывут по течению, и все будет так, как карта ляжет.

Но возвращаясь к открытости и прозрачности. У совковой закрытости есть оборотная сторона. В современном мире невозможно запереть информацию на замок и выдавать ее дозировано в том виде, в котором хочется президенту или премьеру. Очевидно, что побочным эффектом такой конспирации станет потребление информации из анонимных ресурсов. Показательный пример уже есть – Telegram-канал, который менее чем за месяц на не всегда достоверной, а зачастую и просто сомнительной информации, за которую никто не несет ответственности, собрал уже более 10 000 подписчиков. Очень удобный способ для манипулирования обществом. Может оказаться, что следующий анонимный ресурс не станет предлагать ставить лайки действующему президенту и будет выкладывать компромат не на Александра Анкваб и Кристину Озган, а на самого Аслана Бжания. И опровергнуть не получится, и в суд будет подать не на кого. Такова цена закрытости власти от общества.

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