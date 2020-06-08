Казус Нариманова

Служба госбезопасности Грузии продолжает расследование по факту попытки разжигания межнациональной розни между проживающими в регионе Квемо Картли этническими азербайджанцами и грузинами. В качестве свидетелей на допрос в СГБ вызваны представители нескольких неправительственных организаций, работающих в этом районе.

В СГБ Грузии не прекращаются допросы представителей неправительственных общественных организаций, осуществляющих деятельность в регионе Квемо Картли. Причина – расследование дела о возможной расовой дискриминации и разжигании межнациональной розни.

Одна из главных тем допросов – события, последовавшие после ультиматума епископа Марнеульского и Худжабского Георгия (Чамделиани) снести памятник писателю и известному деятелю коммунистической партии Нариману Нариманову, чему воспротивилась большая часть жителей региона.

При этом опрашивают в статусе свидетелей лишь одну сторону. Епископа, ранее заявившего, что он никого и ничего не боится, на допрос никто пока не вызывал. Сегодня следователи опросили председателя неправительственной организации «Гейран» Зумруда Курбанова. Выйдя из здания СГБ, он заявил: за процессами стоят некие третьи силы. И даже назвал принадлежность этих сил:

«Я могу лишь сказать, что следователи – профессионалы, и расследование ведется на высоком уровне. Опрос длился два часа, но я не могу говорить о его содержании. У меня сложилось впечатление, что сотрудники правоохранительных органов хотят объективно прояснить ситуацию. Кто-то хочет дестабилизировать регион Квемо Картли. Мы никому не позволим создать центр напряженности. Мы, грузинские азербайджанцы. Мы никому не позволим ставить свои политические интересы выше государственных. Я лично думаю, что за этим стоят российские спецслужбы. Они хотят обострить отношения».

При этом Курбанов не стал заострять внимание на том, как именно и в чьем лице проявляется действие упомянутых им российских спецслужб. Глава НПО лишь особо отметил, что о споре между азербайджанским населением Квемо Картли и Грузинской православной церковью в лице епископа Георгия речи не идет. Адвокат Курбанова Кармали Анджиоглы также подчеркнул, что все вопросы его подзащитному были логичными и не содержали никаких провокаций или обвинений:

«В рамках этого дела никому никаких обвинений не предъявлялось. На данном этапе идет процесс сбора информации и показаний. Какими будут следующие шаги, мы узнаем позднее. Что касается опроса, моему подзащитному были заданы логические вопросы, и на них были даны ответы».

В СГБ от каких-либо комментариев воздерживаются. Единственное за все эти дни сообщение было коротким и фактически безадресным:

«В Квемо Картли и Кахетии есть люди, которые намеренно разжигают противостояние между этническими грузинами и азербайджанцами. Эти люди выступают в негативном контексте с публичными заявлениями, которые имеют патриотические мотивы, что создает опасность мирному проживанию с этническими азербайджанцами».

Ни одного имени так и не было названо. Тема возможного участия в процессах российских спецслужб грузинскими следователями также не поднималась. Тем не менее наблюдатели отмечают тот факт, что на допросы вызывают не только тех, кто имел непосредственное отношение к скандалу вокруг памятника большевистскому деятелю, но и представителей Высшего управления мусульман Грузии. В частности, его главу Миртаги Асадова. Допрос священнослужителя продолжался около четырех часов, по его окончании шейх заявил, что подписал документ, запрещающий разглашать детали разговора:

«Основные вопросы были связаны с регионом, но я подписал документ о неразглашении, пока не завершится расследование. Вопросы были о текущих процессах в регионе, в том числе о событиях вокруг памятника Нариманову», – заявил Асадов.

Ситуация в Квемо Картли накалилась после проповеди епископа Марнеульского и Худжабского, который 24 мая заявил о необходимости демонтажа памятника Нариману Нариманову, который незадолго до этого был отреставрирован по распоряжению мэра Марнеули Заура Даргали. Последнего, к слову, также вызвали на допрос.

Несмотря на то что в Грузии действует закон о запрете фашистской и коммунистической символики и памятник большевистскому деятелю вполне подпадает под его действие, местные азербайджанцы выступают за сохранение мемориала Нариманову из-за того, что он родом из этих мест и помимо политических взглядов обладал писательским талантом, за что и был удостоен памятника. А значит, никакой необходимости в его сносе нет. Инициатива же епископа Марнеульского и Худжабского о замене мемориала другим, символизирующим грузино-азербайджанскую дружбу, местное население особо не вдохновила.