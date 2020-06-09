Обзор грузинской прессы

Выступление против государства – так депутат от парламентского большинства Гия Вольский оценивает акцию, запланированную оппозицией на 20 июня. Парламентарий ожидает провокации со стороны оппонентов, пишет сайт телекомпании «Мтавари»:

«Если они отмечают годовщину спровоцированной в стране напряженности, думаю, здесь нечем гордиться. Может сложиться тяжелая ситуация, но я надеюсь, что правоохранители будут на высоте».

На это заявление уже откликнулись и в оппозиции. В интервью телекомпании один из лидеров «Единого национального движения» Роман Гоциридзе заявил:

«Это несерьезно, все в рамках закона. Кроме того, будут учтены все правила, продиктованные борьбой с коронавирусом. Это важная дата, за последний год Грузия изменилась и внутри, и снаружи. Весь мир узнал, что у нас жестокое руководство, и оно должно уйти».

Не исключает своего участия в акции и независимый депутат Эка Беселия.

«Возможно, я и приду на акцию. Наверное, это даже обязанность политиков – выразить солидарность против насилия, проявленного в тот день», – цитирует Беселия телеканал «Мтавари».

В последние дни в грузинских СМИ и в обществе активно обсуждался возможный уход с поста премьер-министра Георгия Гахария. Слухи приняли такой масштаб, что вызвали серьезное беспокойство у некоторых представителей «Грузинской мечты», пишет газета «Квирис палитра». На прошлой неделе сам Гахария опроверг эти слухи, однако остается открытым вопрос: что это вообще могло означать и кому понадобилось поднимать эту тему? Своими рассуждениями по этому поводу с изданием поделился политолог Рамаз Сакварелидзе:

«У подобных слухов может быть много целей, одна из таких – изучение реакции общества, так сказать, зондирование настроения людей. Я думаю, одна из причин, по которой распространяется подобная информация, это то, что авторы этих слухов имеют плохое представление об общественном мнении. Дело и в том, что рейтинг Гахария на фоне распространения коронавируса значительно повысился. Велика вероятность того, что он сможет принести победу «Грузинской мечте» на предстоящих выборах. Поэтому кому-то, может быть, выгодно тиражировать идею об уходе Гахария для того, чтобы избиратель не воспринимал его фигуру всерьез или не связывал бы его с «Грузинской мечтой». Желают, чтобы общество думало о том, что Гахария завтра может и не быть в правительстве».

Сакварелидзе поясняет, что речь может идти не только об оппозиции, у Гахария есть враги и среди его однопартийцев. «Как правило, в высших политических кругах друзей бывает мало», – сказал политолог в интервью «Квирис палитра».

О том, как живут в Польше граждане Грузии, оставшиеся без работы после объявления в мире пандемии, информационному интернет-агентству «Батумелеби» рассказал уроженец Кобулети Георгий Катамадзе. Вместе со своим родственником он отправился на заработки в Познань еще до распространения коронавируса. Вернуться на родину они не могут до сих пор. Усугубило положение Георгия Кавтарадзе острое воспаление нерва.

«Я лежу и не могу пошевелиться. Не могу купить медикаменты, поскольку здесь в аптеках не продают лекарств без рецепта врачей. Я уже ни о чем не прошу, кроме того, чтобы меня вернули на родину. Три месяца звоню в консульство, а мне предлагают не бояться и держаться… как мне держаться? Пусть назначат спецрейс и вернут нас в Грузию. Тут много грузин осталось, которым приходится ночевать на улице. Работу они потеряли, а работодатели не выплатили зарплату за несколько последних месяцев, в очень тяжелом положении оказались. Некоторые ночуют на железнодорожных станциях, у некоторых даже телефона не осталось, чтобы кому-нибудь позвонить», – сказал Георгий Катамадзе в интервью «Батумелеби».

В МИД Грузии изданию заявили, что на данном этапе чартерные рейсы не работают, консульство «поможет гражданам Грузии спланировать возвращение с помощью транзитных рейсов, осуществляемых коммерческой компанией «Аирзена».