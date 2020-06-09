Алексей Двинянин: «Не думаю, что Россия будет применять исключительный режим»

Сегодня в Сухуме состоялась пресс-конференция, посвященная российско-абхазскому сотрудничеству на современном этапе, включая взаимодействие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции; мероприятия в честь Дня России в Абхазии и празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«12 июня мы отмечаем наш национальный праздник – День Российской Федерации. К сожалению, коронавирусная пандемия внесла свои коррективы, заставив отложить проведение традиционного «объемного» приема в российском посольстве и перенести торжества в онлайн-пространство, где будет транслироваться ряд приуроченных к празднику мероприятий», – сказал на ней Чрезвычайный и Полномочный посол России в Абхазии Алексей Двинянин. Он поблагодарил учеников местных школ и их родителей, которые приняли участие в конкурсе чтения стихов о России, организованном представительством Россотрудничества в Абхазии.

Далее Двинянин сделал исторический экскурс, посвященный Дню России:

«В начале современного этапа своей истории Россия оказалась в глубоком системном кризисе, болезненно переживала трансформацию. Но благодаря воле и трудолюбию россиян нам удалось восстановить экономику страны и вновь во весь голос заявить о себе на международной арене. Таким образом, 12 июня – это, прежде всего, как считает весь российский народ, праздник новой, возрожденной и сильной России. Сегодня можно констатировать, что Россия является активным глобальным игроком. Мы твердо отстаиваем свои интересы и интересы союзников, к которым, безусловно, относится и Абхазия, проводим независимую внешнюю политику, направленную на создание многополярного мира, где одинаково важны голоса всех стран, больших и малых. Примечательно, что именно признание независимости Абхазии и Южной Осетии в 2008 г. во многом стало переломной точкой для нашей внешней политики и тем Рубиконом, перейдя который, нельзя повернуть назад».

Несмотря на то что дипломатическим отношениям между Россией и Абхазией в сентябре этого года исполнится всего 12 лет, их размах явно больше такого «детского» возраста, подчеркнул Алексей Двинянин. Как известно, договорно-правовую базу российско-абхазского сотрудничества составляют более сотни документов, и работа по ее расширению и совершенствованию продолжается. Основной упор в этом контексте сделан на реализацию положений Договора о союзничестве и стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 г., включая его «секторальные» соглашения. Одними из последних подписаны Соглашение о финансировании расходов на модернизацию вооруженных сил Абхазии, дополнительное соглашение к Соглашению о сотрудничестве в области обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями отдельных категорий российских граждан, постоянно проживающих в Абхазии, Соглашение о сотрудничестве между Российским фондом фундаментальных исследований и Академией наук Абхазии и целый ряд других. В конце прошлого года Межправительственная комиссия по социально-экономическому сотрудничеству России и Абхазии утвердила инвестиционную программу на 2020-2022 гг. В ее рамках на развитие республики выделяется около 4,5 млрд руб. Они пойдут на реализацию важных инфраструктурных проектов в республике, в частности, на ремонт и освещение автодорог, модернизацию электросетей, систем водоснабжения и медицинских учреждений, развитие курорта в Гагре и другие социально значимые цели.

По словам дипломата, Россия оказывает содействие Абхазии в продвижении ее международного признания и установлении контактов с зарубежными странами. Он дал высокую оценку совместной работе с МИД Абхазии.

По словам Двинянина, эта работа показывает, что «республике и ее борьбе за свободу и независимость сочувствуют немало государств в мире, имеющих схожие эпизоды в своей истории, например, борьбу с колониальным гнетом. Однако не все они могут себе позволить по политическим или экономическим причинам бросить вызов коллективному Западу, который отстаивает в этом вопросе интересы Грузии в обмен на ее антироссийскую заряженность».

Посол России также отметил личный вклад министра иностранных дел Абхазии Даура Кове и его команды, «благодаря умелым и неустанным усилиям которых у страны появляется все больше друзей в мире».

В завершение выступления Алексей Двинянин остановился на борьбе с коронавирусной «заразой», которая охватила весь мир: «Информация о ней порой напоминает фронтовые сводки. Но, слава богу, ситуация в России и у наших соседей понемногу стабилизируется. Постепенно снимаются надоевшие всем ограничения, включая пересечение границы», – подчеркнул он и напомнил, что 6 июня правительство России ослабило ограничения на пересечение российской границы, введенные из-за угрозы распространения коронавируса, разрешив пересекать ее отдельным категориям граждан.

Касаясь темы временно закрытой в связи с пандемией российско-абхазской границы, Алексей Двинянин сказал, что рассчитывает на понимание жителей Абхазии в отношении этого решения российских властей: «Это и в интересах вашей республики, где уровень заболеваемости в разы ниже, чем в России. Бдительность и превентивные меры – вот рецепт благополучия в нынешней ситуации. Уверен, что эпидемиологическая обстановка рано или поздно наладится, и все мы вернемся к привычной жизни. А пока Россия по-прежнему готова прийти на помощь Абхазии в трудную минуту».

Он напомнил, что по просьбе абхазских властей сводный отряд войск радиационной, химической и биологической защиты Черноморского флота России провел санитарную обработку целого ряда общественных объектов во всех районах республики. По линии Роспотребнадзора на безвозмездной основе в республику переданы тест-системы «Вектор» для диагностики коронавируса. Анализ собранного в Абхазии биоматериала проводится в сочинском отделении Ставропольского научно-исследовательского противочумного института.

А посольство РФ в Абхазии помогло движению предпринимателей республики «Мы вместе» и Московской абхазской диаспоре доставить в Абхазию приобретенное ими медицинское оборудование.

Руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Вадим Чеха в ходе своего выступления отметил, что в связи с переносом из-за пандемии парада в Москве, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, с 9 мая на 24 июня мероприятия в честь него пройдут в этот день и в Абхазии, а 26 июля, как и в Москве, – акция «Бессмертный полк» (частично она прошла уже в онлайн-режиме). Информация в виде анонсов будет размещаться на сайте Россотрудничества. Он также сказал:

«На День России у нас по инициативе общественной организации «Волонтеры Победы» будет раздача ленточек с триколором – российским флагом – 12 июня на набережной в Сухуме. Кроме того, попытаемся организовать эту раздачу и в Гагре, и в Очамчыре, и в Гудауте, в других городах Абхазии».

На пресс-конференции также выступил координатор движения «Волонтеры Победы» в Абхазии Эрвин Михин.

Журналисты поинтересовались, как и где будет организовано в Абхазии 1 июля голосование проживающих здесь граждан РФ относительно внесения поправок в Конституцию России. Алексей Двинянин ответил:

«На сегодняшний момент я могу сказать вам лишь то, что голосование будет организовано для всех желающих граждан Российской Федерации, будь то постоянно проживающие в Абхазии, находящиеся здесь по работе, либо находящиеся в гостях у абхазских друзей. Сколько будет участков, где они будут размещены – пока все эти вопросы находятся в проработке Центральной избирательной комиссией Республики Абхазия».

В республике 450 здравниц и отелей, более 25 экскурсионных маршрутов, в туротрасли задействовано порядка 20 тысяч жителей Абхазии, поэтому многих здесь волнует вопрос полного открытия абхазско-российской границы на Псоу, в том числе для туристов. Возможно ли, был задан вопрос, открытие, учитывая все обстоятельства, прежде остальных именно этого отдельного участка российской границы. Алексей Двинянин сказал:

«Вы знаете, я вот в данном случае хотел бы напомнить очень, на мой взгляд, мудрые слова вашего нынешнего премьер-министра Алекандра Золотинсковича Анкваба: «Либо мы впустим завтра сюда туристов и все заболеем, либо все-таки потерпим и подождем». Я не думаю, это мое личное мнение, что Российская Федерация будет применять какой-то исключительный режим к отдельно взятому участку границы. Ну, давайте вот так поразмыслим. Мы откроем, допустим, раньше абхазско-российскую границу – на нас обидятся белорусские коллеги, которые являются такими же нашими союзниками, как и граждане Абхазии. Есть другие страны, Казахстан, например. В данном случае, повторюсь, это мое личное мнение, так как вопросами открытия-закрытия границы занимается высшее руководство Российской Федерации, и ограничения были приняты распоряжениями ее правительства. Я бы призвал, как и ваш премьер-министр, подождать».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия