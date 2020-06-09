ЕНЭ: маска, вода и гелевая ручка

Единые национальные экзамены в этом году в Грузии начнутся 6 июля. Эпидемиологи разработали ряд рекомендаций, необходимых для проведения экзаменов в условиях пандемии.

«То, что происходило в эти дни на «Винзаводе» и «Фабрике», намного более рискованно, чем Единые национальные экзамены, поверьте мне», – сказал глава Центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе, имея в виду возобновившие работу кафе, бары и рестораны. В эти выходные там было более чем многолюдно.

Эпидемиологи говорят, что основная задача заключается в том, чтобы выявить инфицированных абитуриентов еще до экзаменов. Для этого было разработано несколько различных схем. К примеру, если у подростка проявятся характерные для COVID-19 симптомы за несколько дней до экзаменов, ему, говорит Амиран Гамкрелидзе, следует обратиться к врачу и сдать ПЦР-тест. Сделать это можно будет бесплатно.

«Если у абитуриента фиксируется температура, но тест показал отрицательный результат, – у нас есть соответствующий протокол, как следует себя вести. Абитуриент будет допущен на экзамен, правда, если вместе с температурой есть и другие симптомы, он будет отправлен в изолированную комнату, чтобы исключить любую неожиданность», – говорит Амиран Гамкрелидзе.

При этом, как говорит врач, нельзя исключать фактор стресса – у некоторых людей может незначительно подниматься температура от волнения, и что приборы иногда могут ошибаться. Если бесконтактный термометр покажет температуру выше 37, результат будет перепроверен через 15 минут обычным ртутным градусником. Решение на месте будет принимать врач. Если же температура будет более 37,5, а ПЦР-тест двумя-тремя днями ранее проведен не будет, абитуриента снимут с экзамена. Поступление придется отложить на год. Говорит Нуну Мицкевич, заместитель министра образования:

«Прецедента повторного проведения Единых национальных экзаменов не существует. Как и в прошлых, так и в этом году будет определенное количество абитуриентов, которые не смогут сдать экзамены. В прошлом у нас тоже были абитуриенты, которые (не смогли принять участие в экзаменах) по разным причинам, в том числе, из-за состояния здоровья. Они смогут принять участие в них следующем году».

Комплект абитуриента между тем выглядит так: маска, бутылка воды и черная гелевая ручка. По словам Софио Горгодзе, директора Центра национальных экзаменов и оценок, парты в секторах, где абитуриентам предстоит сдавать экзамены, будут расставлены таким образом, что дистанция между рядами парт составит 3,5 метра, а между партами – более одного.

«В каждом секторе (в каждом ряду) будет находиться 10 абитуриентов. На каждой парте будет установлен прозрачный щит. Это обязательно, как и маска. Если абитуриент придет без нее, мы предоставим маску. В связи с тем, что мы должны соблюдать рекомендацию о дистанцировании, мы вынуждены допускать на сессию на одну треть меньше абитуриентов (чем раньше), это подразумевает, что будет больше сессий. А раз сессий будет больше – количество дней (отведенных на экзамены) будет увеличено», – говорит Горгодзе.

Несмотря на то что на протяжении всех экзаменов абитуриенты должны постоянно находиться в масках, кондиционеры в помещениях работать не будут. И это, как считает замглавы Центра по контролю заболеваний, основная причина, по которой у них может возникнуть дискомфорт:

«Конечно, в зданиях будут работать кондиционеры, но только до начала экзаменов и в перерывах между ними. Но непосредственно во время экзаменов будут только открыты окна, кондиционеры работать не будут. Если до начала экзаменов появятся новые рекомендации, основанные на научных доказательствах, это решение будет пересмотрено».

Единые национальные экзамены начнутся 6 июля и завершатся 25-го. А экзамены для студентов, поступающих в магистратуру, пройдут в период с 1 по 4 августа. В общей сложности в них примут участие 55 тысяч человек.