«Спрос на юристов и экономистов исчезнет или резко сократится»

– В текущих условиях какую профессию вы бы посоветовали выбрать абитуриентам?

Эмма Шат-ипа: В связи со сложившейся мировой проблемой, я думаю, что вирусологи, эпидемиологи и психологи будут востребованы. Психологи нам нужны, потому что нам надо перестраивать свою психику. Психология будет важна, чтобы пережить все, что грядет.

Дима Басария: Я бы посоветовал профессии, связанные с IT, информационные технологии, роботостроение, что-то такое. Очевидно, что роботы заменят человека в производстве, в промышленности, в медицине. Поэтому я думаю, что будут востребованы именно те профессионалы, которые будут обслуживать компьютерные технологии. Это будет востребовано.

Ирина Кокоскир: Профессии педагога и психолога крайне нужные, крайне востребованные, потому что мы видим: мир так стремительно развивается, многие профессии, мы хотим этого или не хотим, отпадут. Профессии технические. Конечно, профессия педагога включает в себя и знание нескольких языков, знание основ программирования. Конечно, в Абхазии должны быть профессионалы, агрономы с хорошим знанием языков и основ программирования.

Екатерина Гуськова: Строительные, инженерные, программисты. Наша жизнь связана с компьютером, поэтому очень актуальны. Например, иностранные языки. В нашу республику приезжают иностранцы, и это тоже актуально.

– То есть эти специальности, по вашему мнению, будут востребованы в будущем?

Екатерина Гуськова: Мне кажется, что эти профессии востребованы всегда, они также будут востребованы в будущем.

Даут: Хотелось бы, чтобы были специалисты по электроэнергетике. Не только по электроэнергетике, вообще, по альтернативной энергетике. Что касается городского хозяйства, также нужны специалисты. Сколько лет у нас идут разговоры по поводу добывать или не добывать нефть. Не касаясь того, как я отношусь вообще к добыче нефти, было бы хорошо, чтобы у нас были молодые специалисты в этой сфере, если вдруг когда-нибудь мы к этому придем. Мне кажется, что нужны больше технические профессии. Юристов, экономистов у нас достаточно, поэтому трудоустроиться тяжело, потому что идет постоянная борьба за рабочие места.

Анжела: Специальные, технические, ремесленные, строительные обязательно и, естественно, медики.

Лариса Анатольевна Кация: Спрос на юристов, экономистов, самые популярные у нас профессии на сегодня, исчезнет или резко сократится. Если выбирать профессию, то лучше предпочесть образование техническое, потому что на информационные схемы и управления и роботы переходят все сферы, все институты общества. Что касается юристов и экономистов, пусть не волнуются. Сегодня не важно, какую конкретно профессию ты приобрел, важно иметь развитый интеллект. Все с бешеной скоростью меняется. И на основе экономических знаний можно актуализировать свою профессию. Специализироваться в той области, которая будет более востребована на рынке труда.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия