«Лело» ставит на старомодное

Мамука Хазарадзе сдает позиции либерального политика. После того как возглавляемое им движение «Лело» обозначило свою позицию по вопросу однополых браков, от бизнесмена начали отворачиваться соратники. С критикой подобного публичного отстранения от проблем сексуальных меньшинств выступили и представители профильных неправительственных организаций.

Политический союз «Лело», созданный бизнесменом Мамукой Хазарадзе, теряет соратников. Объединение покинул историк Лаша Бакрадзе, о чем он сам написал в социальной сети Facebook. При этом причин ухода известный в Грузии общественный деятель не уточнил:

«Я принял решение покинуть ряды «Лело». Я не собираюсь делать какие-либо заявления против этого объединения, с которым у меня были несколько месяцев отношений и сотрудничества. Прошу не пытаться допрашивать меня на эту тему. Что касается других вопросов, я, как всегда, готов говорить обо всем свободно и без учета конъюнктуры».

При этом многие наблюдатели сочли причиной такого решения заявление лидера «Лело» Мамуки Хазарадзе, который ранее высказался против легализации в стране однополых браков, чем вызвал довольно бурную реакцию со стороны либеральной части грузинского общества. Сам Мамука Хазарадзе, комментируя уход Бакрадзе, заявил:

«Мы очень сожалеем, что Лаша покинул «Лело». Это очень долгий марафон, это борьба. Я уважаю Лашу. Вероятно, следует задать вопросы о его уходе самому Лаше, но процесс продолжается. Мы становимся лишь сильнее. Что касается возникшего ажиотажа (вокруг вопроса об однополых браках), то некоторые мои ответы были опущены и контекст остался неясным для людей. Я хочу уточнить: вопрос был таким – узаконим ли мы однополые браки в Грузии (в случае прихода к власти) и будет ли дано таким парам право усыновлять детей? Ответ на это состоял в том, что мы не будем поддерживать это».

В интервью грузинскому телеканалу TV Pirveli 6 июня Мамука Хазарадзе заявил, что права ЛГБТ-сообщества в Грузии «очень хорошо защищены». Как отметил Хазарадзе, если и есть какие-то отклонения, то, видимо, по причине неисполнения закона, а права большинства не должны страдать из-за меньшинств.

Представители неправительственных организаций, которые занимаются проблемами сексуальных меньшинств, отмечают, что подобные заявления политиков довольно опасны, поскольку их слова воспринимаются некоторыми представителями общества буквально и делают жизнь членов ЛГБТ-сообщества еще более сложной. Особенно это касается Грузии.

По мнению организатора «Тбилиси Прайд» Георгия Табагири, люди, которые хотят быть избранными в парламент, должны быть очень осторожны в своих высказываниях и не усиливать проблему, а, наоборот, пытаться ее решить:

«Мы живем в очень сложной ситуации, и политики, в данном случае «Лело», которые борются за места в парламенте, должны пытаться изменить ситуацию к лучшему для этих людей. Этот человек (Мамука Хазарадзе) даже не признает существование проблемы и точно не способствует прогрессу».

Более того, по мнению представителей ЛГБТ-сообщества, подобные высказывания политиков, которые относят себя к либеральному крылу, льют воду на мельницу ультраправых организаций. Как заявил Георгий Табагири, уже несколько дней офис его организации, занимающейся защитой прав сексуальных меньшинств, осаждают члены «Грузинского марша» и других подобных организаций. Сейчас у здания дежурят экипажи патрульной полиции:

«Уже почти две недели продолжается акция Гурама Палавандишвили и его сторонников у офиса «Тбилиси Прайд». Они протестуют против права на свободу самовыражения, из-за того, что у нас на балконе вывешен флаг. Это никоим образом не является нарушением, но они в ежедневном режиме приходят сюда».

При этом противники сексуальных меньшинств считают, что ни власти, ни общество не должны допускать послаблений в законодательстве.

«Что нам поможет, не знаю. Как должны расти наши дети в такой среде? И я думаю обо всем этом и выражаю свою боль из-за всего этого», – заявил один из участников акции у офиса «Тбилиси Прайд».

Вывешенный на балконе радужный флаг ЛГБТ-сообщества заляпан краской. Как утверждают члены организации, это дело рук ультраправых активистов. При этом директор «Движения равноправия» Давид Кахабери считает, что после заявлений, подобных сделанным членами «Лело», вместо краски в окна может полететь что-то более опасное:

«Мы требуем от МВД в ускоренном режиме расследовать этот факт. С одной стороны, они должны наказать тех людей, которые этим занимаются, а с другой – провести превентивные мероприятия, чтобы исключить подобное в будущем. Что касается политического поля, то вопросы ЛГБТ в Грузии всегда были очень чувствительными. В последние дни были сделаны заявления, например, партией «Лело», которые могут быть показательными для подобных (ультраправых) групп».

Тем не менее позиция «Лело» не является мнением одного лишь Мамуки Хазарадзе. Аналогичную позицию высказал и экс-спикер парламента Давид Усупашвили. По его мнению, партия не поддерживает соответствующие поправки в Конституцию точно так же, «как и весь мир всего два десятилетия назад». При этом, по словам Усупашвили, «Лело» не боится выглядеть «старомодной».