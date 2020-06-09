Надежды абхазских театров не умирают

Больше двух месяцев культурные учреждения Абхазии закрыты на карантин в связи с эпидемией коронавируса. Особенно болезненно это сказывается на театрах, которые лишились зрителя. Руководство театров обеспокоено тем, что их коллективы теряют квалификацию, и надеется, что им позволят вернуться к работе 15 июня, как это было объявлено ранее правительством страны.

Карантин в связи с эпидемией коронавируса, начавшийся в конце марта, был продлен на территории Абхазии как минимум до 15 июня. Но, несмотря на это, уже несколько недель страна живет во вполне привычном режиме: все кафе и рестораны работают, вечерами прогулочные зоны наводняют толпы гуляющих, и уже никто не помнит о необходимости соблюдения правил социального дистанцирования и ношения масок с перчатками. В этом свете немного странным кажется продолжающийся запрет на работу культурных убеждений.

Генеральный директор Государственного русского театра драмы имени Фазиля Искандера Ираклий Хинтба объяснил, что значит для его коллектива не работать полноценно столь долгое время:

«Театр, который развивается, может существовать только в условиях регулярной работы актеров на сцене. Только если актеры будут выходить на сцену минимум три раза в неделю и играть в спектаклях. В других случаях театр умирает. Это обязательно нужно иметь в виду тем, кто принимает соответствующее решение. Актеры – это особый тип людей, которые зависят от постоянного обмена энергией со зрителями. Актерская профессия требует постоянного тренажа, нужно постоянно репетировать, выходить на сцену. Иначе ты как актер сразу теряешь квалификацию. Ты не можешь оставаться актером, не выходя на сцену полгода. Сейчас мы перешли в другой вид активности просто для того, чтобы сохраниться как творческий коллектив. Но для нас та ситуация, что есть, абсолютно невыносима. Мы, конечно, всеми силами стараемся убедить руководство Абхазии, и наши зрители сотнями пишут в наших аккаунтах и просят: "Позвольте театру работать!"»

Генеральный директор Абхазского государственного драматического театра имени Самсона Чанба Нодар Чанба подчеркнул, что, возможно, полное закрытие театров на период карантина было слишком строгой мерой, и он надеется на скорое возобновление работы театра:

«Такие уж очень строгие ограничения, я имею в виду полное снятие спектаклей, совершенно не нужны были. Мы же можем в театре полтора-два метра держать дистанцию между людьми. Мы могли проводить спектакли, но посадить зрителей через два кресла и так далее. Когда мы не имели возможности давать спектакли, естественно, мы не прекратили работу, и, конечно, репетиции продолжались. Да, не разрешались большие собрания людей, поэтому сначала отдельно репетировали актерские роли, а затем уже начали организовывать групповые занятия. Я надеюсь, что скоро мы начнем работать в полную силу. Ведь все, что делает актер, режиссер, и, вообще, все, чем занимается театр, направлено на зрителя».

15 июня совсем близко, и театры в Абхазии уже строят планы на новый сезон. Абхазский государственный драматический театр планирует показать своим зрителям комедийную пьесу Эдуардо де Филиппо «Цилиндр». А Русдрам намерен вернуться сразу с тремя самыми аншлаговыми комедиями из своего репертуара: «Оскар», «Клинический случай» и «Кьоджинские перепалки».

Ираклий Хинтба заверил, что открытие театров не подвергнет зрителей опасности:

«Мы всегда дезинфицировали помещение, мы следили за качеством воздуха в зрительном зале, даже когда не было никакого коронавируса. Недавно мы провели очистку системы кондиционирования. Я хочу сказать одно: в сегодняшней ситуации в нашей стране театр станет одним из самых безопасных мест для нахождения людей. Если мы возьмем угрозу коронавируса за постоянный фактор, то меньше всего можно будет заразиться именно в театре, а не на похоронах, свадьбах, на посиделках в ресторанах и кафе. Потому что театр – это госучреждение, где мы можем применять все необходимые санитарные правила и обеспечить безопасность зрителям. И вполне логично предположить, что после 15 июня государство позволит театрам играть спектакли, возможно, при соблюдении определенных ограничений, связанных со специальными режимами рассадки: капсульным или шахматным. Мы в принципе готовы работать в таком режиме некоторое время, хотя, конечно, для нашего театра, который зависит от продажи билетов, эти режимы будут финансово не очень выгодны, но меня в первую очередь волнует вопрос сохранения творческого потенциала нашего театра».

Уже несколько раз правительство Абхазии переносило день снятия карантина, но затем продлевало его вновь. Поэтому местные театры надеются на то, что 15 июня станет окончательной датой.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия