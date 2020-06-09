Америка и антиамериканисты

Для совков, антиглобалистов, любителей утопических моделей устройства мира, коррупционеров, да и просто лодырей нет на свете удовольствия большего, чем ругать Америку. Конечно, на постсоветском пространстве эта тенденция особенно сильна, но она есть в других, более развитых странах – как известно, значительная часть европейских интеллектуалов довольно антиамерикански настроена, и эта тенденция не меняется многие десятилетия.

Леваки ругают США как «мирового жандарма», и многие из них благоволят России, Советскому Союзу и даже Кубе с Венесуэлой. Оно и понятно: с высоты их положения многое видится совсем иначе – нынешний кубинский и тем более венесуэльский режим очень легко любить сидя в уютной аудитории Гарварда, где все ужасы, происходящие там, – чистая теория.

И, наоборот, мир выглядит совсем иначе, когда на него смотришь из замордованной всевозможными ограничениями Гаваны или из трущоб Каракаса. Западный антиамериканизм – вещь очень уютная и комфортабельная. Можно жечь глаголом все что угодно и приковывать к себе восхищенные взгляды глупеньких студенток, и при этом ответственность – ноль. Сказал – и забыл, пошел себе пивка с друзьями попить.

Иногда это имеет последствия, но, слава богу, в чужих странах. Например, камбоджиец по имени Салот Сар учился в 50-е годы в Париже, где наслушался безумных теорий местных марксистов-диванных революционеров, борцов за всеобщее счастье. Они очень скоро позабыли, что вообще о чем-то говорили, а вот товарищ из Камбоджи все воспринял буквально, вернулся на родину, сменил имя с Салот Сара на Пол Пота и стал внедрять на практике то, что усвоил от французских студентов. В итоге: три миллиона человек из семимиллионного населения Камбоджи убиты всего за три года.

Но это скорее исключение, чем правило. В реальной жизни все проходит куда более мирно. Нет, конечно, очень трудно смотреть на кумира юности Роджера Уотерса из Pink Floyd, который выступает на канале Russia Today с обвинениями в адрес США и похвалами в адрес Путина. Но и старика тоже можно понять – с высоты полета его личного самолета и многомиллионного состояния можно позволить себе поиграть в коммунизм.

Жизнь иногда полна неожиданностей: мексиканцы десятилетиями жаловались на то, что американские предприятия, действующие в их стране, – сосут кровь граждан и нещадно их эксплуатируют. Сколько фильмов по этому поводу было снято в Голливуде, сколько гневных репортажей показано по ТВ и написано в газетах. Не сосчитать.

Но вот пришел Дональд Трамп и поставил вопрос о расторжении Североамериканского соглашения о свободной торговле и выводе предприятий из Мексики. Ну, казалось бы, вот он, славный момент освобождения: гринго бегут восвояси, радуйся, трудовой народ... Но что-то не слышно особых восторгов. Как только антиамериканизм неожиданным образом начинает воплощаться в жизнь, широкие трудовые массы вдруг резко умнеют и начинают чесать репу – а оно нам надо?

Хорошо бы Оливера Стоуна послать хотя бы недельку пожить на Кубу или Венесуэлу, а Роджера Уотерса – в Подмосковье или, совсем хорошо, – в Дамаск, к Башару Асаду, которого он рьяно защищал… Совсем бы по-другому запел. В буквальном смысле…

В этой ситуации было бы странно, если бы нынешние события в США не стали бы объектом бурного восторга антиамериканистов. После сюрприза, преподанного всему миру Илоном Маском, жизненно необходим был противовес. В сложившейся ситуации легендарное и эпическое «У вас негров линчуют» обретает особую актуальность и звучание.

В социальных сетях и блогах антимериканистов пронесся победный клич: ну все, теперь Америке конец, и весь мир наконец вдохнет полной грудью. Это уже не первый случай, когда Штатам прогнозировали распад и освобождение человечества от американского ига, но могу поспорить, что и на этот раз ожидания закончатся тем же, чем и в прошлые разы, – полным пшиком.

США – большая и сложная страна. Намного сложнее, чем Европа и тем более другие страны аналогичного типа вроде Канады и Австралии. Об этом свидетельствует и то, что в Штатах есть то, чего нет даже во многих куда менее развитых европейских странах, – полноценные гетто и трущобы. Филадельфия, Детройт, Сент-Луис, Новый Орлеан – это лишь небольшой перечень самых известных городов Америки, где есть районы самых настоящих трущоб.

В гораздо более бедных Польше и Венгрии нет, а в Штатах есть...

США – по сути, это не одна страна, а синтез целого ряда самых разных стран, которых почти ничто не объединяет. В американских городах есть целые районы, попадая в которые вы чувствуете, что попали даже не в другую страну, а на другую планету. Среди прочих факторов это, наверное, связано с тем, что в США нет цементирующей титульной нации. В отличие от национальных государств, в Штатах потомок английских колонистов и сальвадорец во втором поколении – одинаковые американцы.

Понятно, что в этой ситуации страна уязвима перед самыми различными угрозами. Но сила Америки в том, чего не могут понять многие граждане других стран. США – не горизонтальная, а вертикальная страна, соответственно, у нее огромная устойчивость к разного рода кризисам. Если уместна такая аналогия, то Штаты – это в своем роде сороконожка, с которой многое может произойти, но одно не случится совершенно точно – она не упадет.

Сила Америки не в танках и атомном оружии, а в идее, которая завладевает умами граждан несмотря на повсеместный антиамериканизм. В ее главном экспортном товаре – уникальной системе управления, которая смогла возродить из руин десятки стран, и Германия с Японией – лишь самые яркие тому примеры.

Сила Америки – в ее лидерстве почти во всем, включая такую незначительную вещь, как, скажем детские песенки. Не обратили внимание? – весь мир поет американские детские песенки. Все эти фермы, где животные поют «Иа-иа-о», розовощекие мамы-папы-дети, раскачивающиеся в автобусе, «Если весело живется – сделай топ», и многое-многое другое – все это канал АВС-kid TV… Мелочь, но мировое лидерство – оно ведь из таких мелочей складывается.

Вы когда в последний раз напевали своим детям, скажем, китайскую детскую песенку, или кому в остальном мире известны имена Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова? Каких современных индийских писателей вы читали или каких из современных французских актеров сможете вспомнить сразу, не отходя от кассы? Какие имена вам привычнее: Бред Питт и Лео Ди Каприо или Жан Дюжарден и Фредерик Дифенталь? Кто такой Дифенталь – вообще, в курсе? На лицо вы его, несомненно, узнаете, так как он один из самых востребованных французских актеров, но имени – скорее всего, не знаете.

Вам кажется это неважным, но на самом деле – это принципиальный вопрос, если учитывать, что рок-н-ролл сыграл в развале СССР не меньшую роль, чем падение цен на нефть.

Ну а погромы – не смешите мои тапочки. Где это видано, чтобы погромщики, не имеющие никаких идей, кроме срубить побольше дармового бабла, могли изменить мир? Мир меняют идеи, а не бунт люмпенов.

Словом, как ни крути, а все закончится тем самым старым советским анекдотом – «Не дождетесь…»

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