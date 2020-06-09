В США сегодня проходят похороны Джорджа Флойда

На суде по делу о катастрофе "Боинга" "Малайзийских авиалиний" над Донбассом 17 июля 2014 года, который проходит в Нидерландах, сторона обвинения во вторник продолжила представлять свои доказательства.

Обвинение подробно разобрало, почему следствие отвергло различные теории о катастрофе пассажирского лайнера, которые поддерживали, в том числе, российские СМИ и официальные представители России.

Речь идёт, в частности, об утверждениях о том, что "Боинг" мог быть сбит украинским военным самолётом. Следствие проанализировало данные радаров, которые работали в момент катастрофы "Боинга". Ни один украинский радар в зоне катастрофы в её момент не работал. Российский диспетчерский радар не зафиксировал наличия иных самолётов рядом с "Боингом". Он не зафиксировал и пуск ракеты, однако эксперты считают это вполне объяснимым, учитывая небольшой размер ракеты по сравнению с самолётом.

Данные военных радаров Россия следственной группе не передала, а о спутниковых снимках российская сторона также сообщила, что они сохранены не были. У Соединённых Штатов дополнительных данных также нет.

Обвинение упомянуло и о том, что нашло человека, который выдавал себя за "испанского диспетчера Карлоса" и якобы сообщал об украинских самолётах рядом с "Боингом". Он признался, что не является диспетчером, а за ложь ему заплатили.

Следствие также отвергло высказанную российским концерном "Алмаз-Антей" версию о том, что "Боинг" мог быть сбит с территории, контролируемой Украиной.

Обвинение также изучило данные о ракете, переданные минобороны России в 2018 году. Российское военное ведомство утверждало, что ракета, которой предположительно был сбит "Боинг", была передана в украинскую военную часть ещё в 1986 году. Следствие заявило, что в документах есть противоречия - в частности, тип ракеты, о котором в них говорится, не соответствует тому типу, которым предположительно был сбит "Боинг". Кроме того, по документам 1991 года ракеты с таким номером в украинской части, о которой шла речь, не было.

Обвинение также рассказало о выводах следствия о перемещении установки "Бук", из которой предположительно был сбит "Боинг" - из России в район Снежного на территории, подконтрольной поддерживаемым Россией сепаратистам, и обратно в Россию.