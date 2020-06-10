Коронавирус выявлен у 19 сотрудников Администрации президента Азербайджана

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг дал старт дискуссии о том, как усилить Североатлантический альянс, сделав его способным отвечать на вызовы завтрашнего дня, сообщает корреспондент DW.

«Сегодня я счастлив инициировать обсуждение «НАТО-2030», - заявил Столтенберг в штаб-квартире альянса в Брюсселе.

«Это возможность подумать о том, где мы видим наш альянс через десять лет и как он продолжит держать нас в безопасности в более непредсказуемом мире», - отметил он. «Мое видение «НАТО-2030» - это не перезапуск НАТО. Речь идет о том, как укрепить наш и без того сильный альянс», - подчеркнул генсек. Он планирует усиливать не только военный, но и политический аспект НАТО.

По словам Йенса Столтенберга, пандемия коронавирусной болезни COVID-19 лишь усилила напряжение в сфере безопасности. Среди конкретных вызовов он назвал в первую очередь РФ: «Россия не ослабляет свою военную деятельность».

На втором месте он назвал террористические организации, в частности «Исламское государство». «Усиление Китая принципиально изменяет баланс сил в мире», - добавил Столтенберг.

Отвечая на вопрос об отношениях с Россией, генсек НАТО напомнил о так называемом «двухколейном» подходе альянса к отношениям с Москвой: усиление сдерживания с одновременным продолжением диалога.

«Лучший путь предотвратить конфликт - устранить любые сомнения в том, что НАТО готова защищать своих союзников», - отметил Йенса Столтенберг.

«В то же время Россия - наш сосед, Россия никуда не исчезнет. И мы верим в диалог с Россией и будем стремиться к лучшим отношениям с Россией», - добавил он.