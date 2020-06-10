Грузия самоизолировалась от инвесторов

Объем прямых инвестиций за первый квартал оказался самым низким за последние 15 лет. Спад затронул все сектора экономики, кроме банковского и строительства – об этом свидетельствуют данные Национальной службы статистики Грузии.

За первые три месяца 2020 года объем инвестиций составил 165,4 млн долларов – хуже с этой точки зрения был только первый квартал посткризисного 2009-го – 117 миллионов долларов. Даже в не самом благоприятном с экономической точки зрения первом квартале 2017 года в страну поступило в два с половиной раза больше инвестиций – 415 млн долларов.

Министр экономики Натия Турнава видит основную причину в пандемии коронавируса:

«Во всем мире происходит сжатие экономики, наступил кризис. В этих условиях инвесторы не желают подвергать себя дополнительным рискам, поэтому снижение инвестиций можно считать прямым следствием пандемии коронавируса. Однако не все так безнадежно, уже в этом году мы ожидаем крупную инвестицию в размере 700 миллионов долларов – в строительство Намахванской ГЭС».

К слову, энергетический сектор оказался самым пострадавшим – здесь инвестиции составили 26,45 млн долларов, на 154% меньше, чем год назад.

Впрочем, в оппозиционном «Нацдвижении» спад иностранных инвестиций считают следствием экономической политики правящей партии. По словам главы фракции Романа Гоциридзе, ссылки на пандемию безосновательны, так как тенденция просматривалась еще в прошлом году:

«Снижение инвестиций было заметным в течение длительного времени, что явственно выразилось еще в прошлом году. Снижение объемов иностранных инвестиций является прямым следствием правления режима Иванишвили. Ведь на самом деле ни один иностранный бизнесмен не сможет найти справедливости в Грузии, так как все ветви власти узурпированы, и по этой причине никто не сможет конкурировать с бизнесом Иванишвили или связанных с ним людей», – утверждает Роман Гоциридзе.

Нона Мамулашвили, президент бизнес-ассоциации Швейцария-Грузия, говорит, что основной причиной инвестиционного дефицита является недоверие зарубежных партнеров к судебной системе Грузии:

«У крупных инвесторов, имеющих интересы в Грузии (сейчас не буду их называть) были неприятные споры с местными компаниями, что нанесло репутации страны немалый ущерб. У инвесторов нет ощущения стабильности в Грузии, где каждая власть начинает переделывать инвестиционную среду под свои конкретные интересы, и в итоге страна, имеющая выход к морю и огромный инвестиционный потенциал, остается на задворках многих проектов. Разумеется, пандемия сыграла немалую роль, но не только она отразилась на конечном результате».

По мнению Георгия Хиштовани, директора исследовательского центра PMC, пандемия резко сузила пространство для привлечения инвесторов:

«Даже если США и европейские страны в ближайшей перспективе примут решение перенести производство из Китая в другие страны, у Грузии с ее текущим отношением к инвесторам не будет преимущества перед странами азиатского рынка. Поэтому у нас два пути: либо свыкнуться с мыслью, что крупных инвесторов больше не будет, либо радикально поменять что-то в системе координат».

В целом в первом квартале наибольшая доля инвестиций из-за рубежа пришлась на финансовый сектор – 94,9 млн долларов США. Далее следует сегмент недвижимости – 34 млн долларов, на третьем – гостинично-ресторанный сектор – 15,8 млн долларов.