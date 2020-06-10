С карантина на выпускной бал?

Сегодня я зашел в сухумскую среднюю школу №10, где сейчас идут занятия учащихся выпускных классов. Как известно, президент Абхазии Аслан Бжания 29 мая подписал распоряжение о продлении ограничительных мер по защите населения от коронавируса до 15 июня. Однако по просьбе министра просвещения Абхазии было разрешено выпускникам школ и студентам средних специальных и высших учебных заведений выйти на двухнедельную стационарную учебу со 2 июня для подготовки к экзаменам.

В вестибюле здания у входной двери за столиком сидела женщина, которая пропустила в кабинет директора только после того, как попрыскала мне на ладони антисептиком. С директором школы Аидой Кварчелия я два с половиной года назад общался, когда рассказывал в ноябре 2018-го слушателям «Эха Кавказа» о вскрытии полвека пролежавшей в стене школьного здания капсулы с письмом тогдашних старшеклассников потомкам и о закладке там же капсулы с новым письмом потомкам, которое должно быть вскрыто в 2063 году. На сей раз попросил директора рассказать, как в школе организованы занятия в условиях коронавирусной пандемии. Она сообщила:

«Прежде чем дети пошли в школу, конечно, всю школу обработали – везде, где они ходят, двор, классы. По всем санитарным нормам мы все убрали, почистили. Вы видели: у входа медсестра сидит. Каждое утро измеряет температуру каждому ребенку. И не только детям, но и учителям тоже. Но пока еще не было случаев, чтобы у кого-то была повышенная температура. В течение этих недель мы дали возможность выпускникам подтянуть знания и исправить выпускные оценки, если кто-то недоволен теми, которые были на момент приостановки занятий. Из-за угрозы коронавирусной инфекции занятия у нас прекратились 13 марта. Уроки у нас длятся сорок минут, перемены – десять минут. После каждого урока проветриваются классные комнаты, следует влажная уборка, увлажняем воздух. Дети с удовольствием ходят в школу. Будут два письменных экзамена – по родному языку и математике. Первый экзамен – 17 июня, второй – 23-го. Все классы будут сдавать экзамены в отдельных кабинетах, с соблюдением социальной дистанции. Опять же влажная уборка…

– Только два экзамена будет?

– Да, только два».

Другая тема, возникшая в ходе нашего разговора: планируется ли нынче в школе проведение выпускного вечера, или, как чаще его называют, выпускного бала? Еще в конце мая я наткнулся на одном абхазском интернет-форуме на такой любопытный диалог: «Читала в ФБ про выпускные – что, мол, там всех затопчут, но своим чадам выпускной бал после последнего звонка проведут! У нас «яжмать» самые крутые, не чета любым другим!»; «Да, в ФБ такой гвалт подняли из-за этих выпускных, даже противно. Казалось бы, чего проще: проведите это все после выпускных экзаменов, в конце июня, но эти дуры «яжматери» и слишком спелые выпускницы готовы были порвать всех, кто пытался их образумить. Все-таки мы слишком распустили и женщин, и молодежь. Ни терпения, ни здравого смысла. Намажут лица, брови, как клоуны, плечи голые, груди наружу, когти как у вампира… Как молодые парни их внешнего вида не пугаются? Выпустили джинна из бутылки».

Конечно, автора последнего комментария можно упрекнуть в стариковском брюзжании и преувеличениях – далеко не все выпускницы школ сегодня вот такие «слишком спелые», а также в том, что он вообще перешел на другую тему. Тем не менее невольно вспомнилось, как из года в год в преддверии «последнего звонка» в обществе, и не только, конечно, в Абхазии, начинаются жалобы на то, каким финансовым бременем ложатся эти «выпускные» на всех подряд родителей, включая и малоимущих. Кстати, и сейчас одна форумчанка призналась: «У меня сын выпускник, и я зажмуриваюсь в ожидании того, как меня начнут прессовать с выпускным. Сын сказал: «Мама, я не пойду, откуда деньги оплачивать все эти мероприятия?» Да, все привыкли с таким размахом все проводить! Сижу пока «в подполье», но час «икс» приближается, боюсь этих неугомонных родительниц». Судя по всему, автор этого коммента была бы не против, если бы нынче обошлись и вовсе без выпускных балов, но возмущенные только возможностью их отмены уже подняли бучу!

Аида Дмитриевна относительно выпускного бала в школе сказала:

«Да, в обществе всегда найдутся люди, которые чем-то недовольны. В этом году в связи с карантином, с этим вирусом, много поменялось. И отношение к этим балам тоже. Вот завтра в Управлении по образованию города будет совещание завучей по воспитательной работе. Будут решать, какой будет формат последнего звонка и вручения аттестатов. Карантинные меры продлены у нас до 15 июня пока, как вы знаете. Если разрешат, мы постараемся в школе в рамках дозволенного сделать все празднично, красиво, организованно».

Аида Кварчелия с гордостью познакомила меня с учеником 11 «а» класса Глебом Аджба, который «идет на золотую медаль», а благодаря конкурсу, организованному выпускником этой же школы конца нулевых годов Иналом Ардзинба, является уже студентом Высшей школы экономики в Москве. На вопрос о том, что думают его одноклассники по поводу бала, Глеб сказал так:

«Мы считаем, что можно было бы провести выпускной бал, но, конечно, не в традиционной форме, а с определенными мерами предосторожности.

– То есть танцевать медленный танец с девочками вот на таком расстоянии, с социальной дистанцией? (Смех).

– Может быть, сократить число приглашенных».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия