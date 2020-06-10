Есть ли свет в конце туркоридора?

Открытие туристического коридора между Грузией и Израилем откладывается на неопределенный срок. Это, как заявляют в правительстве Грузии, связано с ухудшением эпидемиологической ситуации в Израиле.

Граждане Израиля, как предполагалось, должны были открыть международный сезон туризма в Грузии. Первые рейсы были запланированы на начало июля. Как говорит премьер-министр страны Георгий Гахария, практически все детали с властями Израиля были уже оговорены:

«Но ровно неделю назад там началось такое! Эпидемиологическая ситуация взорвалась – они переводят тысячи людей в карантин».

При этом, по словам премьера, остается еще несколько стран, граждан которых Грузия все еще надеется увидеть у себя в гостях в начале следующего месяца. Хотя и тут пока нет полной ясности.

«На этом этапе ведутся переговоры с балтийскими странами, Польшей, Чехией и Австрией. Впрочем, там сейчас идет внутренний европейский процесс, решения по которому будут приняты в ближайшее время. Исходя из этого мы предпримем наши шаги. Но я хочу подчеркнуть: для нас в первую очередь самая главная ценность – здоровье наших граждан», – сказал Георгий Гахария после окончания встречи с фермерами, живущими близ разделительной линии с де-факто республикой Южная Осетия. С ними он обсуждал перспективы сельского хозяйства, по которому, наряду с туризмом, пандемия нанесла самый сильный удар.

К слову, начал эту встречу премьер с того, что упрекнул «здоровых городских парней», жалующихся на кризис в туристической сфере.

«В последнюю пару дней я слышу столько нытья от здоровых городских парней о том, что туристов нет, мол, как нам теперь быть, правительство, сделайте что-нибудь, помогите нам. Все должны помнить, что человек, молодой мужчина, полный сил и энергии, если у него есть соответствующее желание, чувство справедливости и достоинство, всегда может делать дело, как это делает Георгий», – сказал Гахария, имея в виду местного фермера.

Торжественное объявление об открытии международного туризма в Грузии с 1 июля создало напрасные ожидания, полагает бывшая глава администрации туризма Майя Сидамонидзе. Эпидемиологическая картина в мире настолько непрогнозируемая и тяжелая, что изначально было крайне сомнительным, что граница сможет открыться этим летом:

«Страны Евросоюза сами только-только обсуждают вопрос открытия границ между ними. Кроме того, помимо вопроса границ, ситуация в мире настолько неконтролируемая, что большой вопрос – возобновили ли бы путешественники поездки? Границы могут неожиданно снова закрыться, человек может застрять в другой стране, плюс эти санитарные гайдлайны могут быть для многих некомфортными. Я сомневаюсь, что до следующего года можно говорить о возобновлении международного туризма – о том количестве туристов, которое могло бы что-то представлять собой для сферы бизнеса», – считает Сидамонидзе.

Провал летнего сезона станет большим ударом для всей экономики, говорит в свою очередь экономист, директор исследовательского центра PMC Георгий Хиштовани. Звеньев, из которых состоит цепочка людей и компаний, занимающихся этой сферой в Грузии, очень много. И если все они во время главного – летнего сезона останутся не у дел, это станет серьезным вызовом для сектора и страны, говорит Хиштовани. Экономист считает, что в этой ситуации нужно сфокусироваться на ближайших перспективах:

«Полагаю, что на этом этапе сложно заниматься долгосрочным планированием. Я бы хотел, чтобы власти думали о схемах поощрения внутреннего туризма, потому что, по моим предложениям, как бы печально это не было – перспектива того, что большие потоки туристов приедут в Грузию летом, маловероятна».

Утром число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось на четыре, в общей сложности достигнув 822. Вечером же глава Центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе в интервью «Палитраньюс» сообщил, что было выявлено еще пять случаев и выйти на первоисточник в них пока не удалось.

Что касается Израиля, с которым открытие туристического коридора было отложено на неопределенный срок, то за последние 10 дней там выявили около 1200 новых случаев инфицирования. Число подтвержденных случаев достигло 18 268, из них 299 пациентов умерли.