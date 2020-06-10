Премьер-министр пожаловался на вредные условия

В Грузии разворачивается интрига вокруг избирательного списка «Грузинской мечты». Возглавит ли его Георгий Гахария? Вместо ответа на этот вопрос премьер пожурил оппозицию.

Возможно все, или не все возможно, с улыбкой ответил премьер-министр Георгий Гахария журналистам на вопрос, возглавит ли он избирательный список «Грузинской мечты». Он всячески давал понять, что тема выборов его не интересует, что он всецело погружен в работу. Потому и сегодня он лично знакомил фермеров в регионе Шида Картли с антикризисным планом его кабмина:

«Пока у нас есть конкретные задачи. Это пандемия, экономический кризис. Даже не думал об этом списке».

Такой ответ Гахария еще больше укрепил журналистов в подозрении, что все зависит от одного человека – лидера партии Бидзины Иванишвили.

«Грузинская мечта» – команда, у которой есть свой председатель», –- напомнил Георгий Гахария и счел естественным, что в команде прислушиваются к мнению лидера.

Что кажется неестественным премьер-министру, так это поведение оппозиции и грузинских журналистов. Они, по его мнению, неправильно оценили заявление посла США Келли Дегнан после встречи с генпрокурором о «подкупе и запугивании избирателей» и необходимости должного реагирования со стороны прокуратуры на такие факты на предстоящих выборах. Оппоненты власти и СМИ слова американского дипломата сочли предупредительным сигналом к властям.

«У вас что, есть функция перевода действий, шагов и визитов посла США?» – поинтересовался Георгий Гахария у представителей СМИ. А потом он перешел на оппозиционеров:

«Политический спектр, к сожалению, очень токсичный. Вот сегодня если взглянуть на СМИ, вы не сможете найти содержательную политическую новость. Есть только пропаганда, которая к тому же основана на фейковых новостях. К сожалению, нам придется привыкать к тому, что это будет происходить перед выборами. Мы должны шаг за шагом повышать нашу политическую и медиакультуру».

Несовершенством грузинской политкультуры объясняет, видимо, премьер-министр и тот факт, что, к его сожалению, избирательный процесс в стране начался слишком рано. Но глава правительства не стал развивать эту тему и удалился, сославшись на дела.

Одним из первых премьеру ответил лидер «Европейской Грузии» Гига Бокерия:

«Господин Гахария не должен беспокоиться о токсичности оппозиции. Он должен беспокоиться о том, что ожидает персонально и политически его, когда в любой момент Иванишвили решит от него избавиться, и в этом ненормальность нашей демократии. Но этому мы все вместе вынесем политический приговор на выборах. И правила игры, когда такие политические марионетки, как Гахария, могут быть премьер-министрами, будут навсегда отменены».

Кто будет первым в избирательном списке «Грузинской мечты», появятся ли в нем новые лица – на эти вопросы не спешат отвечать и другие представители правящей партии. Лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе лишь повторил, что в «Грузинской мечте» наблюдаются небывалые ранее сплоченность и единодушие:

«Очень хорошо, когда в правящей команде такое единодушие в подходах, принципах, в том же вопросе составления списков. Мы сначала определимся с мажоритарными кандидатами – это первоочередное, а потом, предположительно, к концу лета, мы уже обнародуем конкретные имена из остального (пропорционального) избирательного списка».

Бывший «мечтатель», независимый депутат Эка Беселия считает нелогичным, чтобы Георгий Гахария оказался первым номером в партийном списке Бидзины Иванишвили. Ведь с именем Гахария связан жесткий разгон акции протеста в «гавриловскую ночь». Несмотря на то, что сейчас Гахария представляется успешным антикризисным менеджером в борьбе с коронавирусом. Ни о каком командном духе не может быть речи, считает Беселия, вспоминая, как лидеры «Грузинской мечты» изрядно дискредитировали себя, когда проталкивали, в том числе, и в судебной системе своих близких и друзей:

«Очень сложно представить, кто должен возглавить этот список. Ранее в этой партии однокурсники и однокашники создали свою, странную «группировку», которая очень навредила работе парламента. Если на этот раз в «Грузинской мечте» будут составлять списки по этому принципу – получат то же самое».

Еще один депутат – Тамар Чугошвили, которая после провала избирательной реформы в знак протеста покинула «Грузинскую мечту», рассказывать о знакомой ей внутренней кухне считает некорректным. Ее беспокоит другое – спешка, с которой «Грузинская мечта» пытается изменить регламент парламента, который вступит в силу после октябрьских парламентских выборов:

«С учетом однопроцентного барьера есть вероятность, что в парламент попадут многие представители малых партий. Но по новым правилам фракцию могут создать лишь те партии, которые набрали 6% голосов избирателей и у них семь депутатов в парламенте. Депутатам от разных партий запрещено создавать фракции, а значит, у них не будет права вызвать министра, у них не будет элементарных финансов, предусмотренных для фракции. Мы стоим перед опасностью, что в парламенте десятого созыва оппозиция будет дисфункциональной».

Бывший вице-спикер Тамар Чугошвили указывает и на то, что по этим поправкам для оппозиционных депутатов не предусмотрены должности и места даже в спикерате.

В этих планируемых поправках представители профильных правозащитных НПО увидели попытку правящей силы сохранить позиции и избежать повторения сценария, по которому «Грузинская мечта» сначала потеряла конституционное большинство, а потом с трудом сохранила парламентское. А с учетом того, что выборы по новой системе не гарантируют властям максимальное количество мандатов, для увеличения шансов сохранить за собой право на формирование кабмина «Грузинская мечта» планирует узаконить регламент, запрещающий депутатам, в том числе, до истечения мандата покинуть партию, от которой баллотировались.