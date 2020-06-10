Обзор югоосетинской прессы

«О постконфликтном синдроме, который никто не отменял», пишет газета «Республика». «Вот уже который год мы может строить свою государственность в условиях мира и спокойствия. И, думается, давно настало время обратить внимание на такое понятие, как постконфликтный синдром, о чем мы уже не раз писали», – отмечает автор. В статье приводятся неофициальные данные о смертности в период с 2000-го по 2008 год. За это время количество смертей ежегодно не превышало цифру в 500 человек. «Это были непростые годы, отмеченные постоянным напряжением, вызванным обстрелами, блокадой, похищениями и убийством людей. Жители страны находились не только в состоянии опасности, но и были в неведении о будущем своей страны. Все это создавало перманентный фон внутреннего напряжения, что, по всей видимости, вызывало мобилизацию защитных свойств организма. Однако после августа 2008 года ситуация изменилась. Именно в этот год мы наблюдаем цифру в 711 умерших. И это люди, умершие естественной смертью. Последующие годы также дают существенную цифру, отличную от периода до августовского водораздела», – пишет «Республика». Автор считает, что заботу о здоровье граждан надо определить как одну из приоритетных задач государства. «Пока же мы не используем даже то малое, что имеем. Необходимо улучшить условия в водолечебнице «Ныфс», сделать путевки сюда обязательными для общества, реанимировать другие лечебницы, благо они широко были представлены совсем недавно, в советские времена. Тем более что будущее развитие Южной Осетии будет опираться, в том числе, и на санаторно-курортный или медицинский туризм», – пишет «Республика».

Газета «Южная Осетия» посвящает материал беспилотникам. Поводом для статьи стали сообщения КГБ республики о полетах грузинских беспилотников и квадрокоптеров вблизи грузино-осетинской границы в Знаурском районе. «Бывший министр Госбезопасности Грузии Игорь Георгадзе несколько лет назад на пресс-конференции обнародовал секретные документы об истинном предназначении сети американских биологических лабораторий на территории Грузии. Как явствует из документов, представленных Георгадзе, при лабораториях есть беспилотные летательные средства с контейнером на борту для распыления химических и биологических отравляющих веществ, а также зараженных насекомых», – пишет автор статьи. Он рассматривает возможность распыления над территорией и отравляющих веществ, и насекомых, способных нанести урон сельскому хозяйству. Поэтому издание предлагает свой вариант решения проблемы: «В этой связи назрела реальная необходимость предметного огневого воздействия на вторжение грузинских беспилотников на территорию Южной Осетии путем уничтожения! А в качестве стимулирующего средства для гражданского населения можно объявить даже денежный приз для лиц, у которых, в соответствии с законом, хранится оружие, за каждый подбитый грузинский беспилотник. Вот эта мера будет очень эффективной!» – считает автор.

ИА «Осинформ» публикует интервью с директором РГУП «Водоканал» Аланом Цховребовым. Главная тема, как всегда, нехватка воды как в Цхинвале, так и в селах республики. Водовод «Едис-Цхинвал», который обеспечивает сейчас столицу республики, не может покрыть всю потребность в воде. Поэтому строится новый водовод «Ванат-Цхинвал», но его строительство из-за пандемии задерживается. «Ванатский проект рассчитан на 15 тысяч кубометров. В город обычно отпускаем в среднем 20 тысяч кубов в сутки. С новым водоводом будет 35 тысяч. Этого достаточно для круглосуточного водоснабжения. Хотя в определенный период года, когда снижается дебит источников, возможно, вода будет поступать в город не круглые сутки, но, в любом случае, нехватки в ней не должно быть. Впрочем, пока не хочется делать громкие заявления. Природа непредсказуема», – сказал Цховребов. Он добавил, что новый водовод заработает в полную силу в начале следующего года.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия