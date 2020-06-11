В Сухуми заявили о «конфронтационном настрое Вашингтона к суверенной Абхазии»

В Министерстве иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия считают ряд высказываний посла США в ОБСЕ Джеймса Стюарта Гилмора «неприемлемыми». В Сухуми заявили, что содержание и общий тон интервью американского дипломата «производят крайне удручающее впечатление».

Гилмор заявил, что Южная Осетия и Абхазия были в составе Грузии, пока не вторглась российская армия, которая взяла контроль над ситуацией, поддерживая сепаратистов. «Всё очень просто – российская армия просто должна уйти», – сказал Гилмор.

В абхазском МИД считают, что дипломат, называя Россию «оккупантом», а Абхазию и Южную Осетию – «оккупированными территориями», использует стандартный набор фраз и односторонние оценки.

«Д. Гилмор, очевидно, не в курсе, что в Абхазии движение за независимость от Грузии набирало обороты еще в советскую эпоху, что в его основе лежало стремление абхазов к самосохранению перед перспективой поглощения со стороны независимой Грузии. Крайне негативный исторический опыт сосуществования с Грузией во многом породил стремление абхазов к самоопределению и построению независимой государственности. Между тем для Д. Гилмора, как и для некоторых других представителей западных стран, Абхазия не является самостоятельным политическим субъектом и представляет собой всего лишь марионетку в руках внешних сил. Такой подход очень удобен, поскольку позволяет Грузии и ее западным партнерам игнорировать факт существования Республики Абхазия и огульно обвинять Россию во всех своих проблемах», - сказано в заявлении.

В Сухуми считают, что «высказывания Гилмора лишь подтверждают конфронтационный настрой Вашингтона к суверенной Абхазии».

«Дают о себе знать и применяемые США двойные стандарты – признавая, что Грузия – независимое государство, у которой есть будущее, американский дипломат отказывает в таком же праве Республике Абхазия», – говорится в заявлении МИД.

В Сухуми также указали, что российские войска размещены в Абхазии «в соответствии с двусторонними соглашениями».