Врачи из Карачаево-Черкесии просят помощи у федерального центра

В Карачаево-Черкесии целые районы остаются без больницы и скорой помощи из-за вспышки коронавируса, республика уже обогнала Дагестан по уровню смертности, заявляют в обращениях в соцсетях врачи. Они просят организовать военные госпитали в регионе.

Заведующая инфекционного отделения Карачаевской райбольницы Лейла Батчаева подтвердила "Кавказ.Реалии", что медики заражаются от больных из-за нехватки средстви защиты.

"Раздали костюмы, которые надо постоянно замачивать в дезинфицирующем средстве, а потом стирать, сушить и гладить. Сестра-хозяйка сутками вместе с санитаркой занимались стиркой, глажкой, плюс работа в отделении", - рассказа Батчаева.

По ее словам, ковид-больных не принимают в специальном госпитале и возвращают в район, в больницу, не приспособленную для лечения коронавируса.

Педиатр из КЧР Зухра Хубиева также обратилась через местный телеграм-канал с просьбой о помощи. Она заявила, что остро не хватает инфекционистов-эпидемиологов.

По данным на 11 июня, коронавирус в КЧР выявлен у 1889 человек.