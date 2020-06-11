"Система сломалась". Карачаево-Черкесия просит о помощи в эпидемию

Власти Карачаево-Черкесии отстранили от должности главного врача Малокарачаевской ЦРБ Лейлу Салпагарову после стихийного митинга жителей поселка Учкекен. Участники держали плакаты "Спасите Карачаево-Черкесию!" По сообщениям СМИ, больницы республики переполнены, большинство заболевших вынуждены лечиться дома. Аппаратов компьютерной томографии (КТ) катастрофически не хватает. Издание Кавказ.Пост предполагает, что официальная статистика заболеваемости может быть занижена в семь раз.

По данным, которые публикует региональный оперативный штаб по борьбе с эпидемией, общее количество выявленных случаев заражения COVID-19 в Карачаево-Черкесии составило 1807 человек, из них 536 человек выздоровели, девять скончались, 631 человек госпитализированы Остальные проходят лечение "в изоляции в соответствии с рекомендациями Минздрава России и находятся под наблюдением врачей". Эксперты уверены, что эти данные совсем не отражают реального положения с заболеваемостью и смертностью.

По данным издания "Кавказский узел", в больницах Карачаево-Черкесии, специально оборудованных для лечения COVID-19 не хватает коек. Из-за нехватки мест больных туда госпитализируют "по блату", а в районных больницах нет инфекционных отделений. Врачи узких специальностей не имеют необходимых знаний по опасным инфекциям, медицинские препараты в дефиците, медперсонал перерабатывает, многие заражаются коронавирусом, - утверждает издание.

Тяжелую ситуацию с заболеваемостью Covid-19 в Карачаево-Черкесии признают и медики. Заведующая инфекционным отделением Карачаевской центральной районной больницы Лейла Бачкаева в интервью ресурсу ЧП УЧКЕКЕН рассказала, что большинству больных приходится справляться с болезнью своими силами и средствами.

Ранее сотрудники скорой помощи Черкесска опубликовали в интернете серию видеороликов с жалобами на массовое заражение COVID-19. СК России возбудил уголовное дело по статье "Халатность". После стихийной акции в Учкекене, главврач Малокарачаевской ЦРБ Лейла Салпагарова была отстранена, вместо нее назначена Марина Созарукова. Активисты не уверены, что это поможет изменить ситуацию.

Одна из организаторов акции в Учкекене Диана Исхакова рассказала Радио Свобода, что главной целью протеста было привлечь внимание к проблемам, с которыми во время эпидемии столкнулись жители поселка и всей Карачаево-Черкесии:

Без диагностики невозможно понять - есть у человека ковид или нет

- У меня в семье никто не болеет, и среди моих родственников никто не болеет. Пожилых я предупредила, чтобы дома сидели, благо у нас у всех частные дома. Я живу в поселке Первомайский, это пять километров от Учкекена. На нашей акции мы требовали медицинского обеспечения, бесплатного лечения и обследования. Без диагностики невозможно понять - есть у человека ковид или нет

- А как в Карачаево-Черкесии обстоят дела с диагностикой, с тестами, с компьютерной томографией?

Все можно получить только через знакомства и блат

- Никак! Госпожа Салпагарова, бывшая главврач Учкекенской районной больницы, обычное бюджетное, государственное медицинское учреждение превратила в свою личную платную клинику. И это не только у нас в Учкекене, это по всем северокавказским республикам. Все можно получить только через знакомства и блат. На работу в медучреждения берут через знакомства реальных бездарей, люди не ходили ни на лекции, ни на практику, а врач - это огромная ответственность. А у нас больше половины республики с купленными дипломами.

- Как вы думаете, после того, как главного врача сменили, что-то изменится?

Хоронят много пожилых, и просто началась паника

- Пока об этом говорить рано. Слишком мало времени прошло. Но шороху мы навели нашим шествием. У людей действительно паника. Хоронят много пожилых людей, и просто паника началась. Откуда обычный человек со средним школьным образованием знает, от чего человек умер? В Учкекенской больнице, чтобы провести тест, сдать анализ крови на Covid-19, даже для личного успокоения, нужно было идти к главному врачу, брать у нее письменное разрешение, чтобы она дала добро. Хотя есть постановление правительства, что эти тесты делаются совершенно бесплатно. Хочешь сделать бесплатно - отсиживай огромные очереди, и то с ее личного позволения. И так во всем, что касается так называемых бесплатных услуг: нужно получить бесплатный инсулин - плати. Нужна инвалидность - плати. Хочешь получить бесплатную квоту на лечение - плати.

- Достаточно ли власти Карачаево-Черкесии делают для того, чтобы люди получали нормальную медицинскую помощь во время эпидемии?

В наших больницах 30 лет все шло к этому краху



- В Черкесске, Карачаевске, Усть-Джигуте сделали достаточно. К нам в Малокарачаевский район вскоре должны прийти два реанимобиля - это благотворительная помощь, подарок Учкекенской больнице от одного нашего мецената. В больницах наших 30 лет все шло к этому краху, к этому провалу, началась пандемия - и все дыры в республиканской медицине проявились. 30 лет все разваливалось, бюджетные деньги, выделяемые на оборудование, на ремонт лечебных учреждений, разгребались по карманам. До больниц у нас вообще ничего не доходило. Месяц назад в Черкесск пришла большая партия гуманитарной помощи, из Дагестана нам помощь пришла, идет помощь из Турции, Арабских Эмиратов. То есть та помощь, которая была выделена правительством Российской Федерации, разошлась по личным аптекам. У нас маски продавались по 300 рублей, обычные маски, которые раньше в аптеках стоили 3 рубля, - рассказала активистка из поселка Учкекен Диана Исхакова.

Больным и медикам в Карачаево-Черкесии активно помогает мусульманская община. В частности, благотворительный фонд "Территория милосердия" направил на помощь жителям республики более 22 миллионов рублей.

Деньги идут на продуктовые наборы для нуждающихся. Также из этих средств волонтеры покупают лекарства и кислородные аппараты и передают их в больницы. Об этом Радио Свобода рассказал участник благотворительного проекта "Территория милосердия", заместитель имама Руслан Эбзеев:

Для людей, которые болеют дома, лекарства найти трудно - в аптеках их просто нет

- Практика показывает, что больничных коек не хватает, медицинского персонала тоже не хватает. Многие медики сами заболели. Что касается лекарств, те госпитали, которые открыты для ковид-больных, обеспечены всеми необходимыми лекарствами. А вот для людей, которые болеют дома, лекарства найти трудно - в обычных аптеках их просто нет. Меня просили купить лекарства, я ездил по аптекам и я их не смог найти. Кто нашел лекарства, те лечатся, а кто не нашел, лечатся разными антибиотиками, которые находят, пьют витамины C и D для профилактики. Если вирус подтвержден, государство выделяет лекарства, а если у человека нет подтвержденного вируса, можно надеяться только на свои средства.

- Насколько сложно сделать КТ и тест на COVID-19 в Карачаево-Черкесии?

На КТ записываются за неделю, стоит 3 тысячи рублей. С тестами вообще катастрофа

- Я только что отвез человека на компьютерную томографию в Черкесске - они записывались неделю назад, то есть неделю пришлось ждать, и заплатили 3 тысячи рублей. С тестами вообще катастрофа была. Сейчас обещают, что будет получше, но я этого пока не вижу Были государственные поликлиники, которые делали тесты по назначению терапевта. То есть, если у человека появились какие-то симптомы, терапевт осматривал этого человека и давал справку, чтобы у него взяли тест, это государственные, бесплатные тесты. Платные делала только одна клиника в республике, и записываться нужно было на две недели вперед, и то с большим трудом. На сегодняшний день ситуация изменилась, уже несколько клиник делают анализы, но есть большие проблемы со сроками. Результат теста нужно ждать 4-7 дней, а многие люди вообще не могут узнать результат, потому что его теряют. Из поликлиники приходят, тест делают, потом человек в поликлинику звонит, а там ни начала, ни конца не найти.

- Вы собираете деньги на лекарства, на кислородные аппараты. Государство на это средства не выделяет?

Я не знаю, где эта система сломалась, но где-то она сломалась

- Я не знаю, что государство делает, что нет, но мы со своей стороны выходили именно на медиков, которые работают непосредственно с больными, спрашивали им нужно, и им купили несколько десятков концентраторов кислорода. Мы ездили в Москву, привозили оттуда. Мы в политику не лезем, мы смотрим, какая есть потребность, и стараемся ее закрыть, чтобы сразу помощь была оказана, а не ищем крайнего, кто должен это обеспечить, почему не обеспечил, и так далее. В общем, я не знаю, на каком месте эта система сломалась, но где-то она сломалась, - говорит заместитель имама Руслан Эбзеев.

О том, что ситуация с коронавирусом в Карачаево-Черкесии остается сложной, говорит и активист местного отделения партии "Яблоко" Ахмед Абазов:

Число болеющих и умирающих занижено, власти обманывают

- Люди умирают, каждый день привозят по 10 человек в семьи. Число болеющих и умирающих занижено, власти обманывают, все официальные цифры надуманны. Я живу в Черкесске, это 60 километров от Учкекена, так что лично я эту акцию не видел, смотрел на видео. Возможно, ее организаторы преследовали какие-то политические цели, я не знаю. Но ситуация действительно тяжелая. Человек умирает, его даже во двор не завозят, в мешке везут и хоронят, есть и такое, - рассказал Ахмед Абазов.

Корреспондент Радио "Эхо Кавказа" в Карачаево-Черкесии Мурат Гукемухов полагает, что у властей республики было время подготовиться к эпидемии, но они ничего не предприняли:

КТ можно сделать только по блату, тесты врут

- Абсолютно точно измерить ситуацию с пандемией в республике невозможно, потому что нет инструментария. КТ не хватает, ее можно сделать только по блату: договориться с врачами, и они могут вам организовать КТ в три часа ночи, например. Специалисты на КТ работают практически круглосуточно. Тесты врут, и на ранних стадиях заболевания они почти не работают. Официальная статистика явно лжет, пытаясь приукрасить ситуацию. По официальной статистике, всего зараженных, кто еще не переболел, приблизительно 1200, 9 человек умерли, около 700 в данный момент находятся в госпиталях, остальные лечатся на дому. По альтернативной статистике оппозиционных сил, например, сайта "Политика 09", от COVID-19 скончались по меньшей мере 120 человек, а болеют около 3 тысяч. Ситуация со здравоохранением у нас близка к коллапсу, потому что пандемия начала развиваться не так, как планировали чиновники. Они решили, что построят три госпиталя, в которые будут поступать больные. При этом больные должны из дома сообщать о том, что заболели, в Роспотребнадзор, оттуда должны приезжать люди, брать у них тесты, в случае положительного результата отвозить в госпиталь, и там их будут лечить. В период подготовки к пандемии в республике открыли три госпиталя, сейчас их пять. Их, как положено, оснастили и аппаратами, и средствами защиты. Но чиновники от медицины совершенно не защитили скорую помощь, не защитили поликлиники. Сотрудники "скорой" были защищены только марлевыми повязками и халатами, а водителям даже медицинских масок не дали. В результате через месяц после начала пандемии половина скорой помощи переболела или находилась на лечении. Заболевшие люди обращались в поликлиники, разнесли заразу, и сейчас, по меньшей мере, половина медиков выбита из строя, а где-то болеют и до 80 процентов. Когда стало очевидно, что госпитали не справляются с потоком больных, начали лечить на дому. По домам пошли участковые, и этих участковых тоже никак не защитили. Сейчас если вы вызовите скорую помощь в Черкесске, вы будете ее ждать от 2 до 6 часов, потому что из 11 экипажей, которые заступают на смену, работают только 4, и после каждого вызова они производят дезинфекцию автомобиля, которая занимает 50 минут.

- Когда начиналась эпидемия, многие россияне, в том числе, жители кавказских республик, отрицали существование коронавируса. Нам это известно на примере Северной Осетии. Было ли это в Карачаево-Черкесии?

Мы же умные, мы тоже не верим. Многие и сейчас отрицают Covid-19

- Конечно, мы же тоже умные, мы тоже не верим. Многие и сейчас отрицают COVID-19. Даже образованные люди говорят, что это обычная ОРВИ, разводят конспирологию, говорят, что это все политика. Есть масса трагических историй, когда такие ни во что не верящие и не боящиеся люди заражали свои семьи, а потом хоронили бабушек, дедушек и других членов семьи. Но это общероссийская специфика. За 20 лет люди научились жить вне государства, рассчитывая только на себя. Население не верит власти и не готово к сотрудничеству. Кроме того, сейчас многие люди занимаются самолечением. Дня три-четыре назад открыли пятый госпиталь на 80 коек, и он за два дня заполнился. И это при том, что у нас 80 человек в среднем в день появляется с ковидом. Так что все идет к тому, что госпитали останутся только для привилегированных товарищей. У нас уже сейчас первый и самый опытный госпиталь лучшие люди республики оставили для себя и своих семей, туда не попадешь. А самых лучших людей республики отправляют спецбортами куда-нибудь в Москву. Ну а остальные выживают, как могут, - считает журналист из Карачаево-Черкесии Мурат Гукемухов.

Радио Свобода обратилось за комментариями в республиканский минздрав Карачаево-Черкесии, но оперативного ответа не получило.

Радио Свобода