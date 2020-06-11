Обзор абхазской прессы

Предположения о том, что возможная вторая волна распространения коронавирусной инфекции неизбежно потребует возобновления режима чрезвычайных мер, ставит в повестку дня обеспечение дистанционного обучения на время карантинных мер в качестве актуальной задачи, считает сотрудник Центра гуманитарных программ Лиана Кварчелия. Статью «Право на образование» публикует «Абхазия-информ».

«В Абхазии часть родителей школьников объявила о сборе подписей против введения дистанционного обучения, не думая о том, что в условиях карантина отсутствие такой возможности лишит детей единственно возможной альтернативы… Ясно, что речь идет не о долгосрочном замещении аудиторных занятий дистанционными уроками, а о временных мерах, вызванных необходимостью соблюдать режим самоизоляции. И если эти меры не вводить, то никакого другого процесса обучения во время карантина попросту не будет», – отметила политолог.

Эта мысль не находит отклика не только у определенных групп родителей, но и у части педагогического сообщества. Лиана Кварчелия пояснила: «Привыкшие к рутине традиционных методов обучения многие учителя не готовы переходить к инновационным методам преподавания, требующим дополнительного времени на подготовку, на усвоение новых методик… На широкомасштабную модернизацию, конечно, требуются немалые средства и время. Но есть шаги, которые не требуют больших финансовых затрат уже сегодня – например, внедрение интерактивных методик в процесс обучения в классе. Если говорить о дистанционных формах, то есть готовность международных организаций помочь с техническим обеспечением, есть согласие компаний сотовой связи поддержать виртуальные платформы и избавить людей от финансового бремени за онлайн-обучение».

Мнение экономиста Ахры Аристава о льготах для предпринимателей публикует «Нужная газета»: «Вместо того чтобы поэтапно отменять льготы, включая льготы по НДС, опять звучат голоса о льготах. Если в 2015 году были споры и, понятно, не было практики, то сейчас, слава богу, есть статистика за четыре года. Все цифры говорят в пользу ввода НДС на границе. Производство вина, пива, водки, воды увеличилось в три-четыре раза, и таково же уменьшение импорта этих товаров. Подтверждением служат и цифры роста сдачи наличности в банки с 19 млрд в 2015 до 29 млрд 2016 и далее по годам. То есть абсолютно очевидно, что, например, туристы стали пить наше пиво более двух миллионов литров, а не импортное, и деньги стали оставаться в Абхазии, а не уходить за границу. Так же и по другим позициям, где ввели НДС на импорт».

Проблема бродячих собак в Гагре и сегодня остается острой, пишет газета «Республика Абхазия». Отстрел животных проводился периодически из-за того, что они представляют опасность для людей. Пять лет назад в городе появился фонд по защите животных «Багира», директором которого является Саида Отырба. Она открыла и приют для собак «Топа». Фонд существует в основном за счет средств, выделяемых желающими оказать помощь бездомным животным. Фонд взял на себя функции по отлову, стерилизации, вакцинации бродячих животных, а также их содержание в вольерах и дальнейшее определение к новым хозяевам. С того периода в какой-то степени необходимость отстрела бродячих собак в городе отошла на второй план. Однако их количество все же увеличивается, уточняет издание.

Руководство района приняло решение об отлове бродячих собак и размещении их в частный приют для собак «Топа» в Гагрском районе.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия