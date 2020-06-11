Сжиженный газ предложено считать бензином

В Грузии может подорожать сжиженный газ. Парламент поддержал поправки в Налоговый кодекс, повышающие акциз на этот вид топлива. В Ассоциации сжиженного газа говорят о спланированной атаке на бизнес со стороны конкурентов, импортирующих бензин и дизельное топливо.

В Грузии сжиженный газ применяется в быту с 60-х годов прошлого столетия, однако на автомобильном рынке он появился относительно недавно – с 2015 года. В отличие от природного газа метана, который хранится под давлением 200 атмосфер, сжиженный, или нефтяной, газ пропан-бутан (LPG) хранят и перевозят под давлением 16 атмосфер, что намного безопаснее. Но, пожалуй, основным фактором популярности являлась его цена – при одинаковом пробеге он обходится на 50% дешевле бензина. По неофициальной информации, на этот вид топлива перешло до 25% автопарка страны. Установка специальной аппаратуры недешева – от 300 до 500 долларов США, в зависимости от кубатуры автомобиля.

Авторы законопроекта в качестве аргумента приводят налоговую лазейку при установлении акцизных сборов на топливо. По словам члена парламентского большинства Ираклия Мезурнишвили, изменение правил налогообложения повысит конкуренцию на рынке:

«Так мы вернем здоровую конкуренцию между сжиженным нефтяным газом и природным газом для автотранспорта, которая сегодня нарушена в пользу первого. Как это произошло? В 2017 году мы разделили налогообложение в отношении сжиженного газа для населения и для коммерческих объектов. В первом случае акциз составлял 120 лари, во втором – 300. В последнее время мы обнаружили огромный рост потребления социального сжиженного газа на рынке. Думаю, дело тут в недобросовестности игроков рынка, которые продавали на рынке социальный газ, и это было невозможно администрировать», – сказал Ираклий Мезурнишвили.

Представители Ассоциации импортеров сжиженного газа заявляют, что обвинения членов парламента надуманны. За ускоренным рассмотрением законопроекта, разработанным бизнес-ассоциацией Грузии, стоят импортеры газа и нефтепродуктов, которые таким способом решили избавиться от конкурентов, заявил вице-президент организации Георгий Гиоргадзе:

«Если закон будет принят, до 2500 семей останутся без дохода, и отрасль погрузится в глубокий кризис, если выживет вообще, так как авторы законопроекта под предлогом пандемии предлагают повысить акциз с 300 до 450 лари! Это практически поднимет стоимость сжиженного газа до цены бензина, что сделает его нерентабельным».

Вопросы к законопроекту есть и у оппозиции. По мнению независимого депутата парламента Беки Нацвлишвили, депутаты не получили четкого ответа на вопрос, не поднимется ли цена на газ для потребителей, которые использую газ в бытовых целях, для приготовления пищи?

Как пояснил один из авторов законопроекта Сулхан Махатадзе, инициаторы документа получили обещание из Минэкономики, что в этом случае правительство просубсидирует населению издержки, но при этом не уточнил, по какому тарифу.

«У нас есть официальное согласие Министерства экономики на то, что, если эти изменения приведут к повышению цен на газ во внутреннем секторе, конечно, в этой части фактически население не почувствует этих изменений», – пообещал он.

Большинство депутатов также указали на непоследовательность властей, которые в разгар экономического кризиса поставили перед неприятным фактом резкого повышения цен значительную часть ничего не подозревавших автовладельцев автотранспорта.

Что касается акциза на бензин, то сегодня он составляет 500 лари за тонну. В Ассоциации импортеров сжиженного газа призывают парламент привести пропорции акциза в соответствие с нормами Европейского союза, где акциз на бензин на 1 тонну составляет 569 евро, а акциз на сжиженный газ составляет 125 евро.