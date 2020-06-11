Близкий союзник Путина и… гарант суверенитета Грузии

Непримиримое политическое противостояние между «Грузинской мечтой» миллиардера Бидзины Иванишвили и Михаилом Саакашвили в лице «Нацдвижения» обретает заокеанские масштабы. 13 американских конгрессменов обнародовали документ «Усиление Америки и борьба с глобальными угрозами». В нем авторы советуют властям США обратить внимание и даже наложить санкции на Бидзину Иванишвили как «близкого союзника Путина, который дестабилизирует Грузию». В правящей партии Иванишвили возмутились не на шутку.

Очень смешным и несерьезным назвала министр юстиции Тея Цулукиани мнение 13 американских конгрессменов. Они, как члены рабочей группы республиканского комитета по национальной безопасности и иностранным делам, подготовили доклад, который должен найти отражение в национальной стратегии США. В документе из 120 страниц под названием «Усиление Америки и борьба с глобальными угрозами» наряду с приближенными к российскому президенту Владимиру Путину олигархами Владимиром Евтушенковым и Дмитрием Медведчуком упомянут и лидер правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили. Авторы доклада приводят эти фамилии в качестве доказательства того, что американские санкции не полностью охватывают зарубежных союзников Путина, и желательно это исправить. В частности, о лидере грузинской правящей силы говорится:

«Бидзина Иванишвили, самый богатый человек в Грузии, является близким союзником Путина и участвует в дестабилизации Грузии от имени России».

Такое, уверена министр Тея Цулукиани, могли сказать только Михаил Саакашвили и его «Нацдвижение».

А прислушались конгрессмены-республиканцы к третьему президенту Грузии благодаря лоббистам, нанятым Саакашвили. Потому все это кажется Тее Цулукиани смешным и несерьезным. А серьезно она относится к партийному лидеру «Грузинской мечты» и глубоко в него верит.

«Бидзина Иванишвили – я это уже говорю со всей серьезностью - это фигура на сцене грузинской политики и в реальности – пока единственный в этой стране, кто является гарантом ее суверенитета, независимости и стабильности».

В доказательство того, что американские конгрессмены писали об Иванишвили не без помощи Саакашвили, министр Тея Цулукиани привела тот факт, что третий президент чуть ли не раньше самих авторов разместил документ на своей странице в Facebook.

В соцсетях Михаил Саакашвили выложил не только компрометирующий Иванишвили документ, но и свое видеообращение. В нем он долго и в жестких выражениях рассказывает, как Бидзина Иванишвили и его соратники разворовывают Грузию, и обнадеживает грузинский народ тем, что намерен стать в борьбе на передовой рядом с ними:

«Я не собираюсь спокойно смотреть на уничтожение Грузии и ее окончательное истребление. Я не намерен смотреть с опущенными руками на разрушение грузинских семей и их вытеснение из страны. Конечно, я в этой борьбе. Конечно, мы собираемся победить. Мы должны все объединиться, сейчас не время говорить о распределении мест. Кто хочет помочь нашему народу, все должны встать вместе. Я в любом случае буду на передовой линии в этой борьбе».

Представители правящей силы призыв Михаила Саакашвили расценили как нарушение грузинского законодательства, напомнив, что Саакашвили – гражданин Украины, к тому же госчиновник, секретарь исполкома национального совета по борьбе с коррупцией. Потому отвечать придется украинскому послу в Грузии, которого и вызвали для этого в МИД.

Но во внешнеполитическом ведомстве Грузии не намерены ограничиваться одной лишь «дипломатической разборкой». Министр иностранных дел Давид Залкалиани с несвойственным ему возмущением и негодованием сообщил, что спросят и с американских конгрессменов:

«Как можно вообще говорить о том, что лидер партии «Грузинская мечта» ведет страну к дестабилизации и к России?! Факты указывают совсем на противоположное: страна – ассоциированный член ЕС, у нас множество резолюций, в которых прямо указывается на незаконные действия России на оккупированных территориях. У нас обязательно будут коммуникации со всеми конгрессменами, и мы обязательно выясним, как и по чьей рекомендации попал этот один абзац в этот очень важный документ».

Дело в том, что в докладе конгрессменов отдельной главой и рекомендацией обозначено следующее: «Усилить готовность и оборонные возможности Грузии, приняв Закон о поддержке Грузии. Грузия является демократическим союзником США, который отправил войска в Ирак и Афганистан».

Авторы рекомендуют ускорить принятие закона, который одобрен пока лишь Палатой представителей. Этот «Акт поддержки Грузии», отмечается в докладе, предусматривает большую помощь Грузии в ее стремлении интегрироваться в НАТО, предоставление оборонного оружия для обеспечения безопасности, а также поддержку в борьбе с российской дезинформацией. Документ также предусматривает установление санкций для иностранных граждан, «ответственных за серьезные нарушения прав человека в оккупированных Россией грузинских регионах Абхазии и Цхинвали».

В оппозиции вспомнили, что такие оценки часто были слышны перед «Революцией роз» и что это – «политический приговор Бидзине Иванишвили». Лидер фракции «Нацдвижения» Роман Гоциридзе стал иронизировать по поводу версии «Мечтателей»:

«Сказали очередную глупость. Оказывается, «Национальное движение» убедило американских конгрессменов вписать в это заявление одно слово. Получается вот такое всемогущее «Нацдвижение».

Не всем наблюдателям пришлись по душе позиция и комментарии правящей силы. Не стоит игнорировать мнение 13 конгрессменов и оценивать это как предвыборную борьбу оппонентов с помощью американских друзей, как не стоит и считать, что это – предупреждение, адресованное всему грузинскому народу, считает бывший министр обороны, глава НПО «Гражданская идея» Тина Хидашели:

«Такие послания (из Вашингтона) обычно появляются в крайних случаях. Таким был, к примеру, вопрос политзаключенных в Грузии. Такие отчеты создаются на основе глубоких анализов. Речь не об одной проблеме, с исправлением которой все уладится. Это заключение – политический приговор для Иванишвили о том, что он стоит перед красной чертой и не стоит ее переступать».

Как скоро Бидзина Иванишвили может оказаться в санкционном списке США или реабилитировать себя в глазах тех же 13 американских конгрессменов, по мнению наблюдателей, зависит от самого Иванишвили и его партии. Многие сходятся во мнении, что исправить ситуацию можно, если «Грузинская мечта» доведет до конца обещанную избирательную реформу, а в октябре власти обеспечат свободные и прозрачные парламентские выборы.