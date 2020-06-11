Все религии равны, но православные равнее

Госдепартамент США опубликовал доклад о состоянии религиозных свобод в Грузии за 2019 год. Авторы документа изучили и проанализировали отчеты правозащитных организаций и официальную статистику, отражающие положение дел в стране с точки зрения свободы вероисповедания и преимуществ или ущемлений прав различных религиозных конфессий.

Перед законом все равны, но некоторые оказываются равнее – авторы отчета Госдепартамента США о состоянии религиозных свобод в Грузии за 2019 год отмечают привилегированное положение Грузинской православной церкви по сравнению с другими конфессиями. В частности, это касается налогов, покупки земель и получение территорий в качестве подарков от государства:

«Закон предоставляет ГПЦ исключения из нескольких требований, применимых к другим религиозным группам, включая уплату налогов на строительство, реставрацию и содержание религиозных зданий, а также уплату налогов на имущество. Он освобождает патриархию ГПЦ, но не другие религиозные группы, от налогов на прибыль от продажи крестов, свечей, икон, книг и календарей, используемых в религиозных целях. Кроме того, закон гласит, что только ГПЦ, и никакая другая религиозная организация, может приобретать несельскохозяйственную государственную собственность путем прямой продажи правительством. Если другие религиозные группы желают приобрести этот тип имущества, они должны участвовать в открытых тендерах. Только ГПЦ имеет право получать сельскохозяйственную государственную собственность бесплатно; все остальные должны платить».

При этом правительство Грузии и законодателей не смущает тот факт, что все вышеперечисленное вступает в прямое противоречие с Конституцией страны, которая признает «равенство для всех, независимо от религии, с учетом соображений общественной безопасности или здоровья, а также прав других лиц».

Более того, хотя закон гласит, что государственные школы не могут использоваться для религиозной, идеологической обработки или насильственной ассимиляции, договор между светской властью и патриархией предоставляет ГПЦ право преподавать религиоведение в государственных учебных заведениях и разрешает государству оплачивать религиозные школы при патриархии.

При этом в отношении других религиозных конфессий авторы доклада отмечают явные признаки дискриминации. Так, в документе со ссылкой на данные НПО «Институт толерантности и разнообразия» подчеркивается:

«Религиозные организации, не принадлежащие к ГПЦ, в течение 2019 года продолжали сталкиваться с сопротивлением правительства при попытке получить разрешение на строительство молитвенных домов. Как в случае с мечетью в Батуми. По данным «Института толерантности и разнообразия», хотя закон предусматривает равное обращение с заявителями, желающими получить разрешение на строительство, муниципалитеты часто подвергают дискриминации представителей религиозных меньшинств».

На момент составления отчета судебная тяжба между Фондом строительства новой мечети и батумским муниципалитетом продолжалась.

И это несмотря на то, что в 2018 году Конституционный суд Грузии признал исключительные привилегии ГПЦ неконституционными и предписал осуществить законодательные изменения, которые либо отменят привилегии, либо предоставят их всем религиозным организациям не позднее 31 декабря 2018 года. Парламент предписание суда не выполнил до сих пор.

Впрочем, проблемы есть и у Грузинской православной церкви. Речь идет о территориях, неподконтрольных официальному Тбилиси. Российские военные, контролирующие периметр самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии в течение 2019 года препятствовали доступу жителей прилегающих территорий к некоторым церквям и кладбищам. А де-факто абхазские власти запретили священнослужителям ГПЦ появляться на оккупированной территории. В случае Южной Осетии авторы доклада указывают на давление со стороны цхинвальских властей на принадлежащие ГПЦ приходы в попытке перехода их в ведомство Русской православной церкви:

«Представители ГПЦ по-прежнему не могли посещать или проводить службы в оккупированной Россией Абхазии, в том числе в Гальском районе, в котором большинство населения составляют этнические грузины. Этническое грузинское население района должно было переходить на территорию, находящуюся под контролем Тбилиси, чтобы отмечать религиозные праздники. Правительство Грузии продолжало заявлять, что де-факто власти нанесли ущерб историческим православным религиозным сооружениям в попытке уничтожить грузинское культурное наследие. В сентябре (2019 г.) глава Национального агентства по охране грузинского культурного наследия выразил обеспокоенность состоянием Бедийского собора – православного комплекса X века, находящегося на территории Абхазии, в результате «русского вандализма».

Тем не менее больше всего от властей самопровозглашенных республик продолжают страдать Свидетели Иеговы. Деятельность религиозной организаций на территориях Абхазии и Южной Осетии запрещена.

Правозащитники продолжают утверждать, что в грузинском обществе широко распространено мнение о том, что религиозные меньшинства представляют угрозу для ГПЦ и традиционных ценностей. Неправительственный фонд развития СМИ задокументировал 55 случаев религиозно нетерпимых высказываний в национальных медиа.

При этом НПО «Институт толерантности и разнообразия» отмечает, что МВД в целом правильно применяет соответствующие статьи Уголовного кодекса, и качество расследований преступлений, мотивированных религиозной ненавистью, продолжает улучшаться.

Правительство США оценивает общую численность населения Грузии в 4,9 миллиона человек. Из них, согласно переписи 2014 года, члены ГПЦ составляют 83,4%, за ними следуют мусульмане – 10,7% и члены Армянской апостольской церкви – 2,9%. Оставшиеся 3% включают католиков, езидов, православных греков, евреев и «нетрадиционных» религиозных групп, таких как баптисты, Свидетели Иеговы, пятидесятники и представители Международного общества сознания Кришны, а также лиц, которые не исповедуют никаких религий.

При этом этническая принадлежность, религиозная принадлежность и регион проживания тесно связаны между собой. Так, большинство этнических грузин вступают в ГПЦ. Небольшое число в основном этнических русских являются членами нескольких православных групп, не связанных с ГПЦ, в том числе РПЦ, молокан, староверов и духоборов. Этнические азербайджанцы являются преимущественно мусульманами-шиитами и составляют большинство населения в юго-восточном регионе Квемо Картли. Другие мусульманские группы включают этнических грузин-мусульман в Аджарии и кистинцев на северо-востоке страны. Обе группы являются преимущественно суннитами. Мусульмане-сунниты грузинского происхождения также присутствуют в южно-центральном регионе Самцхе-Джавахети. Этнические армяне относятся главным образом к ААЦ и составляют большинство населения в Самцхе-Джавахети.

Достоверную информацию из оккупированных Россией регионов в Грузии получить по-прежнему трудно, отмечается в докладе. Тем не менее, согласно переписи, проведенной в 2016 году де-факто властями Абхазии, на оккупированной Россией территории проживало 243 000 человек. В опросе, проведенном в 2003 году, 60% респондентов указали, что они христиане, 16% – мусульмане, 8% – атеисты, 8% – приверженцы дохристианской абхазской религии и 1% – свидетели Иеговы, евреи или приверженцы других религии. Остальные 7% не указали предпочтений.

Согласно переписи 2015 года, проведенной де-факто властями Южной Осетии, на этой территории насчитывалось 53 000 жителей. Большинство населения исповедует православие; другие группы меньшинств включают последователей ислама и верований дохристианской эпохи.