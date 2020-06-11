Александр Анкваб: «Предлагать будем вместе, а ответственность буду нести я»

Сегодня под председательством премьер-министра Абхазии Александра Анкваба состоялось очередное заседание республиканского координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции. Напомню, что на предыдущем его заседании, состоявшемся 28 мая, были продлены до 15 июня все действовавшие на тот момент ограничительные меры, кроме того, что со 2 июня разрешили провести двухнедельные занятия для выпускников средних школ, средних специальных и высших учебных заведений с целью помочь им подготовиться к экзаменам.

Общее число заболевших коронавирусом в республике со времени введения в конце марта карантинных мер составляет 36 человек, из них восемь граждан находятся в Гудаутском госпитале, 27 человек выздоровели и один пациент – 95-летнего возраста – умер.

Министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия в выступлении на заседании штаба сказал, что благодаря мерам, предпринятым в республике, в настоящий момент эпидемиологическая ситуация в Абхазии благоприятная. За весь период пандемии в Абхазию завезено медицинского оборудования и медицинских средств на сумму почти 67,4 миллиона рублей. В течение июня ожидается поставка медицинского оборудования за счет средств, предоставленных «Русской общиной Абхазии», на сумму более чем 9 миллионов рублей. В настоящее время в Абхазии имеется 60 аппаратов ИВЛ, 22 из которых приобретены с марта 2020 года. За период пандемии было получено 5 900 тестов ПЦР-исследования для выявления коронавируса. Было проведено 1677 исследований, обследование прошли 1241 человек. 481 человек прошел двухнедельную обсервацию в сухумском пансионате «Айтар». Сейчас на обсервации находятся 16 человек. Всего за проживание и питание граждан, находящихся на изоляции в пансионате «Айтар», было потрачено более одного миллиона рублей, из которых пансионату уже перечислено почти 368 тысяч рублей. Отдельно министр рассказал о работе медперсонала, задействованного в борьбе с коронавирусом. В апреле в работе с больными были заняты 139 медсотрудников, которым уже выплачена зарплата в размере 2 млн 702 тыс. рублей. Всего за апрель и май задействовано 183 сотрудника, из них 62 врача. Сегодня им будет зачислена зарплата 3 млн 223 тыс. рублей».

На предыдущих заседаниях штаба в качестве первого докладчика выступала главный санитарный врач республики Людмила Скорик, но сегодня она отсутствовала. Александр Анкваб пояснил: «По имеющейся у меня информации, ее настигла кара коронавируса – она подвернула ногу».

После того как члены штаба отчитались о положении дел на порученных им участках, Анкваб подвел основные итоги: «Внутри страны у нас нет очагов заражения. Так? Так. Все случаи, которые были вами диагностированы, зафиксированы, они привезенные извне волею разных обстоятельств. Благо, что мы смогли – лично вы, медики, смогли, все специалисты – поймать, употреблю такое слово, локализовать и приступить к интенсивному лечению, что, несомненно, принесло положительный результат. Что считает ваша служба (по поводу предстоящего отрезка времени до июля)? Предлагать будем все вместе, а ответственность буду нести я как руководитель штаба. Несомненно одно: граница на сегодняшний день не может быть открыта. И все те меры, о которых мы говорим сейчас, внутри страны, будут основываться на этом. Приезд в Абхазию неграждан Абхазии возможен, но только в отдельных, индивидуальных, даже скажу так – исключительных случаях, после проведения проверок соответствующими компетентными органами.

Министр здравоохранения тоже считает, что в настоящее время допускать открытия границы нельзя. При этом он отметил, что часть ограничительных мер можно смягчить в условиях соблюдения норм безопасности.

Но какие тут могут быть послабления? Большинство ограничительных мер в Абхазии было снято еще до середины мая. 28 мая на заседании штаба прозвучало предложение разрешить работу детсадов, но оно не прошло. Сегодня тоже вернулись к этой теме, причем кто-то сказал, что частные садики все равно работают, однако премьер-министр напомнил, что в них контингент воспитанников небольшой, а вот в государственных детсадах бывают группы до сорока детей. В общем, этот пункт решили не трогать.

Министр просвещения и языковой политики Адгур Какоба внес предложение разрешить работу различных кружков и автошкол, и это не встретило возражений, так как участников там на занятия собирается небольшое число. Директор ИЭПиТа Зураб Миквабия предложил дать разрешение на проведение экскурсий в рамках внутреннего туризма, но это вызвало ряд вопросов.

Практически единодушны были члены штаба относительно того, что уже можно начать устраивать зрелищные, культурные, спортивные мероприятия под открытым небом, но вот относительно проведения их в залах, в закрытых помещениях мнения разделились. «У нас уже начали проводить свадьбы во дворах, и предотвратить это мы не можем; в ресторанах набиваются полные залы. А почему люди не могут пойти в театр, на концерт в филармонию?» – говорили некоторые на заседании, повторяя часто звучащие в последние недели в «Фейсбуке» доводы гендиректора Сухумского русского драмтеатра им. Ф. Искандера Ираклия Хинтба. Зураб Миквабия предложил, что можно было бы продавать на театральные спектакли ограниченное количество билетов, скажем, только на нечетные места, чтобы зрители сидели «в шахматном порядке». «Я сама люблю театр, но там при обилии мягких обивок кресел не получится проведение регулярной дезинфекции», – возразила главный санитарный врач Сухума Алла Беляева. Кто-то добавил, что масса зрителей общается там и в фойе, в буфете…

Александр Анкваб постарался услышать тут мнения всех (оно, похоже, тоже получилось в «шахматном порядке», кто-то – «за», кто-то – «против»), а потом сказал, что сегодняшним заседанием работа штаба по подготовке документа, который должен подписать президент, скорее всего, в понедельник, не закончится. Есть еще и завтрашний день, в течение которого будут продолжаться консультации. Он сказал:

«Проведение тех или иных торжеств, спектаклей, развлекательных, спортивных и других мероприятий будет зависеть от того, как мы запишем в будущем документе, как будут сформулированы эти пункты. Они должны быть сформулированы понятно, недвусмысленно, и эти пункты должны быть выполнимы».

В ходе заседания штаба премьер-министр также сказал несколько слов о текущем экономическом положении:

«К существующим ограничениям прибавились и финансовые трудности. Да, за пять месяцев плановые показатели по налоговым поступлениям выполнены на 98 процентов, но это не означает, что в июне будет так же. В июне все будет гораздо хуже. Это не страшилки, это реальность, потому что запреты и остановка экономической деятельности нанесли серьезный ущерб нашим гражданам и бюджету страны».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия