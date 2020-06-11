А был ли мальчик?

Хотел я порассуждать про дела, которые творятся у нашего северно-недружелюбного соседа. Почему мне это интересно? А потому, что сосед он и есть сосед, и никуда не денется. Тем более территориальный сосед, чьи земли слегка соприкасаются рукавами с нашими землями. Чисто по-человечески, т.с., по-соседски, я очень хотел, чтобы в России наступила эра милосердия и российская верхушка успокоилась, подобрела и перестала бряцать оружием и надувать щеки. Тогда, может быть, Россия пересмотрит свои отношения с окружающими и поймет, что во многом неправа.

Знаю, что меня назовут плехановским мечтателем, но люблю я иногда помечать, гуляя вечерком по своему проспекту Плеханова, который ныне зовется гордым именем Давида Агмашенебели (Давида Строителя). Вот поэтому я с интересном слежу за российскими событиями и считаю себя тонким знатоком дел, творящихся в соседнем государстве.

Я своим московским друзьям отсюда начинаю указывать на ошибки, которые творятся у них, иногда мы переходим на споры и крики типа «а ты кто такой», иногда в чем-то мирно соглашаемся, а иногда ссоримся по гроб жизни. То есть до следующего дня. Но в один прекрасный день, совсем недавно, я пересмотрел свои взгляды и понял, что я неправ. Неправ в том, что из-за бугра оценивать плохое-хорошее практически не очень правильно. Я фактически повторяю то, что слышу и читаю в средствах массовой информации. А насколько эти средства объективны и бесстрастны – вот это вопрос вопросов.

Вспоминаю я один разговор, году в 2012-м. Накануне знаменательных грузинских парламентских выборов я как раз гостил в Москве и столовался у своих друзей, бывших тбилисцев. В свое время они вовремя смекнули, где можно заработать хорошие деньги, и смотались из Грузии в Москву. Там они довольно удачно поднялись и живут себе припеваючи. Несмотря на это, они в душе остались коренными тбилисцами, очень любят свой родной город и летают сюда при первой возможности. Так вот, за столом между первым и вторым у нас произошел горячий спор на тему Саакашвили. Я утверждал, что Мишка ведет страну в пропасть, они мне доказывали обратное и говорили что-то про «грузинское экономическое чудо». Когда я в сердцах спросил, откуда у них такая оптимистическая информация, они отвечали, что читают электронную прессу и смотрят «Рустави 2». Вот тут я замолчал, так как говорить мне было уже не о чем. Верить в 2012 году «Рустави 2» было то же самое, как верить газете «Правда» за 1938 год.

Сравнительно недавно, слушая какую-то украинскую программу, мне вдруг снова резануло ухо фраза, что «Саакашвили и Бендукидзе – это творцы экономического чуда в Грузии». Значит, легенда продолжает жить. А был ли мальчик? В смысле, было ли чудо?

Отец т.н. грузинского экономического чуда, ныне покойный Каха Бендукидзе, либертарианец по своему образу и подобию, придя во власть, решительно начал проводить свои экономические видения. Суть заключалась в том, что государство не должно вмешиваться в экономику, так как рынок все устаканит. Бендукидзе считал, что госаппарат должен быть сокращен до минимума, не нужны министерства и ведомства со своими раздутыми штатами, а роль правительства состоит только в сохранении безопасности и борьбе с криминалом.

Всемирный банк каждый год публикует рейтинги стран по индексу ведения бизнеса. Господин Бендукидзе понял, что надо сделать, чтобы попасть в высокие места этого рейтинга, – он сократил количество лицензий и разрешений, которые были источником коррупции. Так же снизилась до минимума бюрократия. Собственное дело можно было зарегистрировать в один день «принципом одного окна». В одно окошко вносилось заявление об учреждение фирмы и в том же окне, через пару минут, выдавали разрешение. Очень, кстати, милое дело. Эти нововведения дали Грузии возможность попасть в топ стран, где очень легко можно начать делать свой бизнес. По-моему, нам даже какую-то почетную грамоту дали и переходящий вымпел.

Но никакого «экономического чуда» не произошло. Иностранные инвестиции, которые якобы должны были политься в нашу страну, не полились. Или же инвестировались непонятные фирмы, которые в итоге оказывались нашими, родными. Так, одна госкомпания была продана вроде бы голландской фирме, которая потом оказалась казахской, а в итоге выяснилось, что т.н. инвестор – известный грузинский делец.

Экономическое чудо – это когда в стране в течение десяти лет экономический рост более 8% в год. Такое было в Китае, Корее, Тайване, Гонконге. Составляющая часть экономического чуда – это инвестиции мощных зарубежных компаний, которые, придя в страну, приносят туда не только деньги, но и новейшие технологии, знания и современный стиль работы, свои ноу-хау, известные бренды и, главное, рынки сбыта. А ценность рынков сбыта в том, что они должны быть за рубежом. А то производить продукцию и сбывать ее своим же гражданам – это до чуда не доведет.

В Грузии ничего подобного не произошло, так что говорить про экономическое чудо не приходится. Еще что сделал Бендукидзе – это лишил аграрный сектор всяких дотаций и тем самым разрушил деревню. Кстати, нынешнее правительство вроде бы активно помогает фермерам, есть какие-то программы, и, может быть, когда-нибудь грузинский лук снова станет дешевле турецкого. Сегодня турецкий лук дешевле почти в два с половиной раза отечественного, и, гуляючи в магазине, я любуюсь на грузинский лук. Но покупаю турецкий. И хотя правительство постоянно мне нежно шепчет в ухо, что, покупая грузинскую продукцию, я тем самым подбадриваю нашего фермера, я этого не делаю. Дорого мне его, родного, подбадривать.

А еще экономическим чудом называлось то, что в Грузии учредили самые маленькие налоги. И это отражено в Конституции, то есть в Главном законе страны записано, что правительство не имеет права повышать налоги! Вначале я был рад, какое, мол, у нас доброе государство, а потом мне объяснили, почему это было сделано. Когда Саакашвили раздал своим родственникам и знакомым всякие предприятия, заводы, колхозы и институты, потом он конституционно защитил их доходы от будущих неприятностей. Почему у нас бедное государство? Потому что бюджет ее наполняем мы, средней руки граждане, отчисляя с зарплат по 20% денег в казну. А бизнесмен, который зарплату не получает, а имеет доход, он с него платит 15%. И получи он доход в миллион, миллиард или даже в триллион – он заплатит свои 15% и идет домой довольный. А я с зарплаты в 1000 лари должен платить 200 лари, что очень для меня заметно.

Бендукидзе говорил, что не надо создавать рабочие места, их создаст сам бизнес. Но бизнес, как это ни парадоксально, рабочих мест не создает. Да, бизнес создает предприятия, набирает людей, они работают, они выпускают продукцию, но если эта продукция не будет продаваться, то предприятия закроются. А продаваться будет, если у меня, у работающего середняка, будет такая зарплата, которую я буду тратить не только на предметы первой необходимости (аптека, мыло, еда, коммунальные), а чтобы мне еще оставалось денег купить новые штаны, в год раз обновить винчестер, сходить в кино и в ресторан, отреставрировать машину, поехать, наконец, летом в Кобулети и жить не в сарае или на постоялом дворе с видом на овчарню, а в более или менее удобном гостиничном номере, из окон которого слышен шум самого синего моря.

Так что получается, что рабочие места создает не бизнес, а мы, покупатели. Не будь нас, не будут продаваться товары второй, третьей необходимости, и производители пойдут по миру с протянутыми руками.

Это мой осторожный ответ всем глашатаям т.н. грузинского экономического чуда. Да, забыл сказать: когда в стране кончились деньги, то бишь, когда больше не было что отнимать, отжимать, продавать, некого было сажать, не у кого реквизировать и доходы упали, вот тогда Саакашвили и явился (как говорят) к Иванишвили и попросил... нет, потребовал у него два миллиарда. И с этого все и началось!

К чему я все это говорю? А к тому, что не буду я разбирать российские дела по косточкам. Мне кажется, что я знаю, где у них тонко. Но, может быть, это и не так. Так же, как они не знают, что нам больно.

P.S. Я поинтересовался у специалистов, в какой-нибудь процветающей стране либертарианские идеи дали свои положительные плоды? Мне ответили категоричное «нет, нигде и никогда». Так почему думали, что у нас произойдет чудо?

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