«Мы переживаем кризис парламентаризма»

Год назад, 9 июня, в Южной Осетии прошли выборы в парламент седьмого созыва. Почему смешанная избирательная система себя не оправдала, а законодательное собрание превратилось в излюбленную мишень избирательной власти?

После 15-летнего перерыва выборы в парламент VII созыва прошли по смешанной избирательной системе. Из тридцати четырех депутатов семнадцать было избрано по партийным спискам, столько же – по одномандатным округам.

Среди тех, кто в 2004 году шел как самовыдвиженец был Роланд Келехсаев. По его словам, как тогда, так и сейчас с этим новшеством связывали надежды на оживление внутриполитической жизни. Считалось, что возможность самовыдвижения позволяла дельным люди войти в парламент без согласований с третьими лицами или какими-то партиями. Презентовать себя обществу без посредников и стать непосредственным проводником интересов жителей избирательного округа, а не каких-то политических организаций.

Но как в прошлом, так и в 2004 году ничего путного из этого не вышло. Все из-за произвола бюрократии, которая камня на камне не оставила от избирательных прав граждан. В 2004-м, вспоминает Келехсаев, к выборам без видимых причин не допустили партию «Фыдыбаста» и «Народную партию», потом испугались того, что если от участия в выборах откажутся и коммунисты, то партия власти – «Единство», окажется в одиночестве и избирательная компания сорвется. Чтобы этого не случилось, пришлось допустить «народников».

В прошлом году, считает Роланд Келехсаев, было не лучше. Еще за год до выборов Минюст закрыл все неугодные партии и не дал зарегистрировать новые. Вслед за ним без каких-либо законных оснований ЦИК отказал в регистрации доброй половине кандидатов. Говорит Роланд Келехсаев:

«ЦИК еще на стадии регистрации попытался отсечь мотивированных людей и оставить тех, с которыми будет проще договариваться исполнительной власти, проще перетаскивать в свой лагерь. В значительной степени это удалось. Благодаря такой стратегии партия власти смогла компенсировать свою непобеду на выборах и сохранить контроль над законодательным собранием. Оказалось, что на одномандатников проще оказывать давление, потому что за ними нет поддержки партийцев. А еще, что мажоритарные выборы – это хороший способ ввести в заблуждение избирателя: выдвинуть представителя партии власти под видом независимого кандидата».

В принципе, считает Роланд Келехсаев, любой способ формирования парламента хорош, если выборы свободные. А если они превращаются в фарс, то какая разница, под каким предлогом он был совершен.

Депутат парламента от партии «Ныхас» Давид Санакоев также отмечает грубейшие нарушения закона, которые были допущены в период подготовки и во время прошлогодней избирательной кампании. В результате вместо праздника свободного волеизъявления народа жители республики получили гнетущее ощущение украденного у избирателя выбора и политический кризис, который продолжается до сих пор:

«В итоге мы сейчас переживаем кризис парламентаризма. Я бы разделил его на две части – внутренний и внешний. Внутри парламента партия власти нарушает регламент, игнорирует мнение коллег. В результате законодательное собрание лихорадит, бывает, мы даже не можем собраться. И со стороны исполнительной власти мы зачастую наблюдаем бойкот и саботаж – все из-за того, что в нас не желают видеть полноправную ветвь власти, но лишь приложение к правительству. В частности, три моих депутатских запроса – к председателю комитета, министру юстиции и председателю парламента были проигнорированы. А на последней сессии случилось неслыханное – на депутатов было оказано прямое давление, вплоть до физического воздействия, когда двести вооруженных силовиков вторглись в зал заседаний и вели себя агрессивно в отношении депутатов».

Видимо, поэтому годовщина парламента прошла как-то незаметно. Официальная пресса и местное чиновничество, президент, обычно внимательные к подобным датам, на этот раз предпочли обойти эту тему молчанием. Быть может, на это была специальная директива руководства. А может, просто посчитали нелепостью петь депутатам дифирамбы после того, как их держали под стволами.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия