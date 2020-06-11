– Где вы собираетесь отдыхать этим летом? Повлияла ли пандемия на ваши планы?

Лариса: Что касается планов на отдых, конечно, как и все люди, мечтала в начале года, планировала отпуск так, чтобы в нем было место и для отдыха, и для учебы. Планы на отдых плавно забылись, осталось только мечтать о каком-либо обучении. Но и обучение, как правило, всегда бывает выездное. И теперь я больше чем уверена, что даже эти планы могут сорваться. Поэтому мысли об отдыхе отходят на самый дальний план.

Ахсар: На самом деле особых планов на лето не было. Были планы на конец весны. Покупал билеты на концерт, но коронавирус все отменил, везде все отменили. Но это и логично. А так, на лето я ничего не планировал, точнее, планировал остаться дома, и, скорее всего, так и будет. Останусь дома.

Света: Планы были, хотели поехать на море в августе или июле, но поездка отменяется, так как дорога закрыта и неизвестно, откроется ли она вообще до сентября. И так я побаиваюсь выезжать, у нас спокойнее. Работа в прежнем режиме, ничего не поменялось. И дети на улицу выходят, и люди выходят, работа есть, как обычно. Буду пытаться с детьми по выходным выезжать за город, хоть на речку.

Георгий: Я не планирую никуда выезжать, на планы мои закрытие границы не повлияли. Нахожусь здесь, в Южной Осетии, здесь и буду находиться. Здесь тоже можно хорошо отдохнуть.

Лариса: У всех нормальных людей, у меня в том числе, бывают планы на отпуск, планы на лето. Но в связи с этой пандемией все наши планы рухнули, и, боюсь, что все они остались в далеком будущем. Моя племянница закончила университет и получила бонусы в виде путевки на отдых в Турцию. И денежки куда-то делись, по всей видимости, и отпуск откладывается. И у племенника были планы, он закончил школу, вы представляете, какое это торжество, ждать 10 лет выпуска. В итоге получилось все скомкано. Я сама на пару недель летом выезжаю во Владикавказ повидаться со своими родными, культурно развеяться. Поэтому, да, очень много моих планов остались нереализованными.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия