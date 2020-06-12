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Албания, Босния, Северная Македония, Сербия, Казахстан: власти вновь бьют тревогу
Казахстан через месяц после снятия режима ЧП вынужден вернуться к запретам. С 13 июня в Карагандинской области возвращают жесткие ограничительные меры. Власти объясняют эти меры ростом числа заболевших.
Как сообщил в ходе онлайн-брифинга главный санитарный врач области Канат Аскаров, запрещается собираться в группы более трех человек, за исключением членов семьи, и передвижение детей до 14 лет без сопровождения взрослых. В Караганде вновь закрываются парки, детские дворовые площадки, запрещаются прогулки в скверах и на площадях.
В городах и поселках вновь ограничивается работа ряда объектов и организаций, возобновляется удаленный режим работы большей части сотрудников государственных и бюджетных организаций. Общественный транспорт будет работать с 6 до 10 часов утра и вечером с 17 часов до 21 часа. Продовольственные рынки будут обязаны закрываться по выходным на санитарный день. В такси можно перевозить только одного пассажира или не более двух детей в сопровождении одного взрослого. Запрещается передвижение личного автотранспорта с 23 до 5 часов утра. Вокруг некоторых населенных пунктов области – Жезказгана, Каркаралинска и поселка Жарык Шетского района – намерены установить блокпосты.
За последние сутки в регионе выявлено 52 случая коронавирусной инфекции. Власти сообщили также о выявлении за неделю 303 случаев, когда заболевание протекало бессимптомно. Всего к Казахстане на данный момент 13 558 заболевших с начала эпидемии и 67 смертей. Однако это официальные данные. Поездка наших корреспондентов на одно только кладбище для умерших от COVID-19 показала совсем другую картину.
В Албании выявлено 44 новых случая. Это самый большой прирост больных с начала эпидемии в стране 4 марта.
В Боснии и Герцеговине за сутки 47 новых случаев. Больше этого было 4 мая.
В Сербии 71 новый больной. Эпидемиологи отмечают вспышку в университетах.
В Северной Македонии еще хуже: 174 новых случая инфицирования и семь смертей. Такого не было больше месяца.
Власти предупреждают о том, что надо соблюдать социальную дистанцию, несмотря на то, что карантин снят. Но пока это не возымело действия.
Другие новости дня
Зеленский сообщил, что не опасается «войны» с Саакашвили
Президент Украины Владимир Зеленский считает маловероятным, что Михаил Саакашвили станет его оппонентом, как это произошло в случае с его предшественником Петром Порошенко. Об этом Зеленский заявил в интервью «Украинской правде».
Зеленский заявил, что вернул Саакашвили украинский паспорт, потому что «это было справедливо», - сообщает «Новости-Грузия». Президент Украины считает, что в будущем политик не «начнет воевать против него», поскольку, в отличии от ситуации с Порошенко, Саакашвили никогда не был его другом.
«Хотя, все может быть. Может, вы и правы», – сказал Зеленский.
Он также сообщил, что Саакашвили не стал вице-премьером Украины, поскольку это назначение не поддержала президентская фракция «Слуга народа».
«Не стал, потому что отношение было разное – и резкое, и разное в нашей фракции. Он хочет заниматься реформами? Вот реальность, в которой он может это делать. И я потом ему предложил другую должность», – сказал Зеленский.
При этом Зеленский рассказал, что несколько раз встречался с Саакашвили, и тот говорил, что хочет помочь и «несколько раз приходил с различными советами». Как утверждает президент Украины, Саакашвили отказался быть его советников по реформам, заявив, что такая должность – это не его уровень.
«Он спросил: «Где вы меня видите?». И я ему сказал: «Я хочу, чтобы вы сами подумали, увидели свой статус». Я ему предложил: «Можете идти ко мне советником по реформам». Он говорит: «Это не мой уровень». Тогда я попросил: «Ну, пожалуйста, скажите, где вы себя видите». Он сказал: «Мне кажется, что в правительстве я могу заниматься реформами, быть вице-премьером по реформам». Я ему ответил: «Вице-премьер – так вице-премьер, но я поговорю с премьер-министром, как оно будет и как вы сможете работать», – рассказал Зеленский.
- Назначение Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ Украины стало причиной дипломатического скандала между Тбилиси и Киевом. Посла Грузии в Украине Теймураза Шарашенидзе вызвали в Тбилиси для консультаций. Президент Украины Владимир Зеленский назвал реакцию Тбилиси на назначение Михаила Саакашвили «ошибочной».
Прирост числа инфицированных коронавирусом в России увеличился
За минувшие сутки в России по официальным данным выявлено 8987 новых случаев заражения коронавирусом. Это больше, чем за последние несколько суток. На долю Москвы приходится меньше четверти всех новых инфицированных - 1714, но и в Москве прирост новых случаев инфекции ускорился.
За всё время эпидемии в России было выявлено более 511 тысяч инфицированных, причиной смерти 6715 из них официально признана коронавирусная инфекция (за минувшие сутки умерли 183 человека). Выздоровели почти 270 тысяч жителей России (за сутки более 8 тысяч). Число тех, кто продолжает лечение, в последние дни довольно стабильно - от 230 до 240 тысяч.
Российская официальная статистика вызывает ряд вопросов у специалистов, которые отмечают, помимо прочего, низкий уровень летальности в сравнении с подавляющим большинством стран. Российские власти утверждают, что их статистика верна, признавая при этом, что в статистику смертей от коронавируса включаются только те случаи, когда инфекция COVID-19 признаётся главной причиной смерти. Представитель Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан на этой неделе признал, что российская статистика "трудна для понимания". Однако представитель ВОЗ в Москве Мелита Вуйнович заявила, что у организации нет претензий к России, а слова Райана относились в общем смысле к трудностям статистического учёта в ходе пандемии коронавируса.
Московский департамент здравоохранения публикует более детальную статистику о причинах смерти, согласно которой, число людей, у которых был выявлен коронавирус, примерно в 2 раза превышает число включённых в официальную статистику смертей от COVID-19. Похожую статистику опубликовали и власти Петербурга. По другим регионам такие анализы пока не публикуются.
"Медиазона" в пятницу пишет о том, что Госкомитет по делам записи актов гражданского состояния Челябинской области впервые за пять лет не опубликовал данные о количестве зарегистрированных в регионе смертей, а чиновник ведомства назвал эту информацию "не подлежащей опубликованию".
Число подтверждённых случаев коронавируса в Южной Осетии достигло 72
В Южной Осетии выявили еще четыре новых случая заболевания коронавирусом – у двух курсантов, водителя и военнослужащего, сообщила «Рес» замглавы комитета Югоосетпотребнадзора самопровозглашенной республики Анна Гаглоева.
«За сутки в ПЦР лаборатории провели 103 (всего 1940) теста, четыре из них дали положительный результат», – уточнила Гаглоева.
По её словам, еще два человека выздоровели и выписаны из больницы – это курсант и военнослужащий.
Первые три случая заражения были зафиксированы в Южной Осетии 5 мая. Всего заболевших коронавирусом за этот период - 72, из них на сегодня выздоровели и выписаны 36 граждан.
В инфекционной больнице Цхинвали находятся 36 заболевших. Всего под наблюдением находятся 269 человек.
Накануне глава югоосетинского Минздрава Георгий Тотчиев заявил об отсутствии тяжёлых больных с коронавирусом.
Твиттер пояснил, почему заблокировал более тысячи аккаунтов из РФ
Корпорация Twitter раскрыла подробности о более чем 32 тысяч аккаунтов, которые она ранее заблокировала в одноимённой социальной сети, посчитав их имеющими отношение к скоординированным "информационным операциям" иностранных государств.
Речь идёт о трёх группах аккаунтов, связанных соответственно с Китаем, Россией и Турцией. Заблокированы они были ранее. В пятницу твиттер объяснил причины блокировки, опубликовал архив с названиями аккаунтов, а также сообщил о том, что их содержимое было навсегда удалено из соцсети.
Самая большая группа удалённых аккаунтов связана с Китаем. К России, по утверждениям твиттера, имели отношение 1152 аккаунта. Они были связаны с прокремлёвским медиапроектом "Актуальная политика" и занимались скоординированной деятельностью, нарушая правила соцсети, среди прочего, как сказано в сообщении, "пропагандируя партию "Единая Россия" и атакуя политических инакомыслящих".
Твиттер "Актуальной политики" был заблокирован в прошлом году. Был заблокирован и резервный аккаунт проекта.
США сожалеют, что Россия продолжает распространять дезинформацию по биолабораториям
Посол США в ОБСЕ Джеймс Стюарт Гилмор на заседании постсовета ОБСЕ ответил российскому коллеге Александру Лукашевичу и выразил сожаление, что Москва продолжает распространять дезинформации по биолабораториям в Грузии и Украине.
«Мы обсуждали это и ранее. Мы знаем, что совместно с Украиной и Грузией предпринимаются усилия по выявлению некоторых ужасных болезней, а также созданию возможности для мирных исследований и разработки вакцин», – сказал американский дипломат.
Гилмор считает, что Грузия и Украина достигли прогресса в научной сфере.
«Откровенно говоря, было бы странно предположить, что в Украине, Грузии или где-то еще происходит что-то загадочное. И я думаю, что такого рода сообщения не будут приняты народом России, который сегодня так же, как и все остальные, страдает от коронавируса», – заявил Гилмор.
Москва озабочена военно-биологической активностью США в лабораториях двойного назначения, расположенных на Украине и в Грузии, заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
«Убеждены, что все мы имеем право знать, что на самом деле «варится» в американских биолабораториях», - отметил он.
Ранее посол США в ОБСЕ Джеймс Стюарт Гилмор заявил, что «российская армия просто должна уйти из Грузии и Украины». Ему ответили в Сухуми, указав на «конфронтационный настрой Вашингтона к суверенной Абхазии».
За сутки в Армении выявлено 612 новых случаев коронавируса, скончались 13 человек, выздоровели 173
Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 612, в общем составив 15281.
По состоянию на 11:00 12 июня число выздоровевших пациентов увеличилось на 173 и сейчас составляет 5639.
Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 13 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 258.
Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 82 пациента с COVID-19 скончались по другим причинам.
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 9298, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 77686.
- Накануне грузинские власти заявили, что помогут соседней стране в борьбе с коронавирусом.
Россия хочет знать, что «варится» в американских биолабораториях в Грузии и Украине – Лукашевич
Москва озабочена военно-биологической активностью США в лабораториях двойного назначения, расположенных на Украине и в Грузии, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
«Судя по утечкам в СМИ, в грузинской и украинских биолабораториях под видом борьбы с инфекционными заболеваниями проводятся закрытые эксперименты с особо опасными патогенами, включая возбудителей чумы и геморрагических лихорадок. Особое внимание уделяется исследованиям мутантных форм, модифицированию вирусов и повышению их контагинозности (заразности). Тревогу вызывают сообщения об испытаниях сомнительных препаратов, которые американские военные медики проводили на грузинских подопытных, а также сборе человеческого биоматериала для неких «исследовательских целей», - заявил Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.
Он отметил, что вместо пояснений о целях военно-биологической активности США в приграничных государствах Вашингтон зачастую говорит только о якобы «сугубо гуманной подоплеке» проектов Пентагона, по сути, убеждая Москву поверить «на слово», - сообщает РИА Новости.
«Хотелось бы наблюдать более ответственный и транспарентный подход США в столь чувствительной и опасной области. Убеждены, что все мы имеем право знать, что на самом деле «варится» в американских биолабораториях. Более того, наличие полностью не подконтрольных национальным властям объектов военной медико-биологической инфраструктуры США в ряде государств-участников ОБСЕ добавляет нестабильность в и без того сложную ситуацию с безопасностью в зоне ответственности организации», - заключил постпред.
- Со дня открытия тбилисской лаборатории имени Ричарда Лугара в 2011 году в российских СМИ активно муссируются слухи о создании в центре химического или биологического оружия, а также штаммов опасных вирусов. Такие же обвинения высказывают и российские официальные лица. В конце 2018 года по приглашению Минздрава Грузии в лаборатории побывали эксперты из 17 стран мира. В подготовленном ими заключении отмечалось, что центр работает исключительно для мирных целей.
- В МИД России недавно заявили, что Москва ожидает ответа от Тбилиси на запрос по посещению центра Лугара российскими специалистами, Москва обеспокоена отсутствием информации по деятельности лаборатории.
- Грузинские власти не раз приглашали в Тбилиси высокопоставленных чиновников и специалистов из России для ознакомления с работой исследовательского центра, - заявил директор Национального центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе. Он приглашает в Тбилиси и представителя МИД России Марию Захарову.
За сутки в Грузии выявили 9 новых случаев коронавируса, 3 пациента выздоровели
Число подтверждённых случаев коронавируса в Грузии достигло 837. За сутки в Грузии выявили 9 новых случаев заражения.
Накануне сообщалось, что коронавирус подтвердился у сотрудника Тбилисского государственного университета. Три случая выявили в Республиканской клинике Тбилиси.
По словам медицинского директора инфекционной клиники Тбилиси Марины Эзугбая, в одном случае источник заражения не выявлен, еще три новых случая являются завезенными.
По данным правительственного портала StopCov.ge, число вылечившихся пациентов увеличилось на 3 и сейчас составляет 697. 83% пациентов с коронавирусом в Грузии уже выздоровели.
В карантине находятся 3213 человек, под наблюдением медиков в стационарах – 303. 13 пациентов скончались от осложнений, вызванных заражением коронавирусной инфекцией.
Генерал назвал ошибкой публичное появление с президентом Трампом
Самый высокопоставленный американский генерал в четверг публично выразил сожаление по поводу своего появления вместе с президентом Трампом на площади перед Белым домом, после того, как эта площадь была освобождена полицией от демонстрантов для прохода президента.
"Я не должен был находиться там, - заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли. - Мое присутствие создало впечатление о вовлеченности военных во внутреннюю политику." Генерал назвал свое присутствие на площади ошибкой, которая стала для него уроком. "Мы должны уважать принцип армии, находящейся вне политики, принцип, глубоко укоренный в самой сущности нашей республики", - подчеркнул генерал Милли.
Крайне необычное публичное заявление генерала было реакцией на дебаты об уместности участия главы американского главного штаба в акции, которую многие в США восприняли как политическую акцию президента Трампа. 1 июня генерал Милли вместе с несколькими членами кабинета Трампа сопровождал президента, который сфотографировался с Библией в руке на фоне церкви Святого Иоанна, накануне подожжённой протестующими. Церковь, давно именуемая "церковью президентов", находится напротив Белого дома. Чтобы добраться до неё, президенту и сопровождавшим его лицам нужно было пересечь площадь Лафайета, на которой в тот день митинговали протестующие. Полиция расчистила площадь, употребив слезоточивый газ для разгона демонстрантов.
В ответ на критику представители Белого дома утверждали, что площадь была освобождена от демонстрантов не для того, чтобы дать проход президенту, а чтобы расширить периметр безопасности вокруг Белого дома. Присутствие генерала Милли в окружении президента, который в тот момент заявил о намерении использовать армейские подразделения для патрулирования улиц Вашингтона, вызвало недоуменные вопросы о том, почему представитель армии участвует в политическом мероприятии.
Несколько законодателей-республиканцев приветствовали публичное заявление генерала с признанием своей ошибки. "Я не испытываю ничего, кроме восхищения и полного доверия в отношении генерала Милли, как председателя Объединенного комитета начальников штабов".
У сотрудника Тбилисского государственного университета подтвердился коронавирус
У сотрудника службы очистки десятого корпуса Тбилисского государственного университета имени Иване Джавахишвили подтвердился коронавирус. Об этом сообщили в самом университете.
Как заявляют в ТГУ, на сегодня личные контакты инфицированного сотрудника уточнены, и детальная информация была предоставлена Национальному центру по контролю заболеваний и общественного здравоохранения.
По их информации, количество рабочих контактов с инфицированным довольно мало. Все сотрудники, которые вступали в личный контакт с инфицированным, проходят тестирование и самоизолируются.
В университете отмечают, что на данном этапе источник распространения среди сотрудников университета не подтвержден. В десятом корпусе еще раз провели работы по дезинфекции.
Студенты ТГУ проходят обучение в режиме онлайн с 23 марта. Дистанционно работает и административный персонал, сообщает Общественный вещатель.
Пентагон подтвердил военную помощь Киеву на 250 миллионов долларов
Минобороны США подтвердило выделение военной помощи Украине в этом году на сумму в 250 миллионов долларов - в рамках Инициативы содействия безопасности страны (USAI).
Предоставление половины этой суммы зависело от прогресса в реализации реформ в военной сфере, говорится в распространенном в четверг сообщении Пентагона. Там отметили, что средства предназначены для дополнительной подготовки, закупки снаряжения и консультаций с целью позволить Украине более эффективно противостоять российской агрессии.
Украина в сообщении Пентагона названа «важнейшим партнером на передовой линии стратегического соперничества с Россией». В тексте также подчеркивается, что США по-прежнему решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ.
В украинском Министерстве обороны американских партнеров поблагодарили за помощь в укреплении обороноспособности, передает «РБК-Украина». В Киеве подчеркивают, что реформа сектора безопасности и обороны и его приближение к стандартам НАТО остается одним из главных приоритетов украинского правительства.
Москва всегда категорически отрицала обвинения в агрессии в отношении Украины и эскалации конфликта на территории Донбасса.
Мария Захарова поблагодарила Грузию за эвакуацию россиян из Нигерии
«Сегодня появилась информация, которой я делюсь с особой радостью. Хотела бы рассказать об успешном взаимодействии с Грузией в возвращении домой российских граждан. Признательны грузинской стороне за помощь в эвакуации спецбортом из Нигерии трех российских граждан – моряков В.В.Крейцуса, Д.С.Сивохина и О.И.Ордина. Их контракт закончился, регулярное авиасообщение между Россией и Нигерией было прекращено, а российский вывозный рейс из этой страны не планировался», - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на сегодняшнем брифинге.
«Согласие грузинских коллег взять российских граждан на свой борт позволило им 7 июня прибыть из Лагоса в Тбилиси, где они были встречены представителями Секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии и доставлены на грузино-российскую границу в районе многостороннего автомобильного пункта пропуска «Верхний Ларс» (Республика Северная Осетия-Алания). К настоящему моменту все трое прибыли к месту своего постоянного жительства».
По словам Захаровой, такого рода взаимодействие не было единичным. В частности, оказывалось содействие при возвращении на прошлой неделе через Грузию двух россиянок, проходивших лечение в Турции, при транзите возвращающихся на родину российских граждан из Армении (всего 173 человека), в апреле – при воссоединении разделенной коронавирусом и всеми вытекающими из этого обстоятельствами российской семьи, а также при организации выезда россиян из самой Грузии.
Она также поблагодарила МИД Грузии, Секцию интересов Грузии в Москве, а также посольство Швейцарии в Тбилиси, которые эффективно обеспечивали согласование и решение многочисленных организационных проблем, связанных с эвакуацией российских граждан.
«Важно, что гуманитарное взаимодействие удалось выстроить, несмотря на непростую ситуацию в отношениях между Россией и Грузией. Убеждены, что это – правильный пример того, как нужно действовать, когда приходит общая беда. Здорово было бы не дожидаться следующей, а по полной использовать этот опыт на ежедневной основе. Рассчитываем, что положительный опыт окажется востребованным и по завершении пандемии коронавируса.
Хочу сказать о том, что со своей стороны мы также помогали гражданам Грузии. В частности, такой пример имелся в Бразилии, когда граждане Грузии и России, оказавшись в этой стране, нуждались в помощи по возвращению. Мы оказывали содействие этой семье так же, как и своим гражданам. Это прекрасные примеры и их надо брать за основу, и тогда, возможно, мы сможем решить многие проблемы», - добавила Мария Захарова.
Режим чрезвычайного положения в Армении будет продлен еще на месяц
Правительство Армении завтра, 12 июня, на внеочередном заседании продлит режим чрезвычайного положения в стране еще на один месяц. Об этом на брифинге после заседания комендатуры сообщил премьер-министр Никол Пашинян, передает Радио Азатутюн.
Премьер-министр отметил, что причины, из-за которых было введено чрезвычайное положение, не исчезли. Он также сообщил, что после заседания правительства будет созвано заседание Национального собрания, на котором этот вопрос будет обсужден.
Глава правительства также добавил, что соблюдение гражданами противоэпидемических правил сегодня принесет свои плоды через 7-14 дней, а сегодняшние данные о числе новых случаев инфицирования коронавирусом показывают поведение граждан 7-14 дней назад.
По сути, по словам премьера, одну-две недели назад противоэпидемические правила не соблюдались.
Отметим, что за прошедшие сутки в Армении выявлено 566 новых случаев коронавируса, скончались 18 человек, выздоровели 240 человек.
Пашинян вновь призвал граждан носить маски, соблюдать социальную дистанцию и дезинфицировать руки.
Отметим, что чрезвычайное положение было объявлено в Армении с 16 марта и с тех пор дважды продлевалось.
Россию обвинили в давлении на Международный уголовный суд
США обвинили Россию в попытках повлиять на работу Международного уголовного суда (МУС).
«Иностранные державы вроде России манипулируют МУС, преследуя свои интересы», – заявил сегодня, 11 июня, американский генпрокурор Уильям Барр. Комментарий прозвучал на брифинге, связанном с указом президента Дональда Трампа об ограничениях на поездки и экономических санкциях против чиновников МУС.
Этот указ Трамп подписал ранее 11 июня. В нем говорится об ответственности сотрудников МУС, которые имеют непосредственное отношение к расследованиям действий американских военных и сотрудников разведки в Афганистане – на предмет возможного совершения ими военных преступлений.
Госсекретарь США Майк Помпео, который присутствовал на брифинге вместе с Барром, указал на проводимые Международным уголовным судом расследования как в отношении американских военных, так и в отношении их союзников, в частности Израиля. Помпео отметил крайне политизированный характер деятельности МУС, отмечает «Голос Америки».
В заявлении Белого дома, посвященном решению о санкциях, указывалось на веские основания говорить о неправомерном поведении и коррупции среди высших чиновников МУС.
Реакции Москвы на высказанные в ее адрес обвинения пока нет.
Указ Трампа дает полномочия главе Госдепартамента и министерству финансов блокировать финансовые активы, а также запрещать сотрудникам МУС и членам их семей въезд на территорию Соединенных Штатов.
О схожих мерах в отношении базирующегося в Гааге суда администрация Трампа объявляла в прошлом году.
- США наряду с десятком других стран не являются стороной Римского статута, на основе которого в 2002 году был учрежден Международный уголовный суд. Задачи этой инстанции заключаются в том, чтобы расследовать военные преступления, преступления против человечности и случаи геноцида там, где иным способом невозможно добиться правосудия.
- В марте этого года Апелляционная палата МУС постановила возобновить расследование возможных военных преступлений в Афганистане, где американцы и их союзники начали крупную армейскую операцию вслед за терактами 11 сентября 2001 года в Соединенных Штатах. Кампания привела к падению режима талибов.
- В России решением Верховного суда от 14 февраля 2003 года движение «Талибан» признано террористической организацией. Его деятельность на российской территории запрещена.
Тбилисский суд не удовлетворил ходатайство защиты об освобождении Георгия Руруа под залог
Тбилисский городской суд не удовлетворил ходатайство защиты об освобождении под залог в 10 тысяч лари (около 3,5 тысяч долларов) владельца 2,5% доли оппозиционной телекомпании «Мтавари» Георгия Руруа. Ранее такое же решения суд принял на заседании 18 мая, после рассмотрения ходатайства адвокатов.
Руруа был задержан 18 ноября 2019 года по обвинению в незаконном приобретении, хранении и ношении оружия. По данным МВД, у него во время обыска было изъято огнестрельное оружие. Сам бизнесмен, который был задержан незадолго до разгона акции протеста оппозиции возле парламента в Тбилиси, не признает предъявленного ему обвинения и заявляет, что оружие ему подбросили, передает агентство «Новости-Грузия».
Члены оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) утверждают, что оружие Руруа подбросили, так как у него есть право на ношение и хранение конкретного оружия. При этом сам он оружие не носил, а пользовался услугами охраны. «В деле нет ни номера оружия, ни его описания», - отмечала член политсовета ЕНД Хатия Деканоидзе.
Сторона обвинения заявила о том, что обнаружила в доме Руруа «48 единиц огнестрельного оружия». В ответ на это его друзья пояснили, что в доме Георгия Руруа хранится коллекция огнестрельного оружия, принадлежавшая его брату, экс-министру культуры Нике Руруа, и это является законным. Грузинская оппозиция продолжает требовать прекращения уголовного дела в отношении Георгия Руруа и называет его политзаключенным.
Освобождения Георгия Руруа требует не только грузинская оппозиция, но и европарламентарии, а также комитет по международным отношениям Сената США, указывая на то, что это было условием соглашения между властями и оппозицией, достигнутого 8 марта при посредничестве дипломатов.
Армения отказалась от части российского кредита на модернизацию ААЭС
Армения отказалась от части российского кредита на модернизацию Армянской АЭС. Вместо этого правительство Армении выделило из государственного бюджета более 63 млрд драмов на переоснащение и модернизацию второго энергоблока АЭС, - сообщает Радио Азатутюн.
«В связи с событиями, имевшими место до 2019 года, не было возможности полностью израсходовать имеющуюся сумму кредита. Остаток на данный момент составляет 107 млн долларов», - после заседания правительства сказал журналистам министр территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян.
Для продления срока эксплуатации второго энергоблока Мецаморской АЭС на 10 лет правительство Армении в 2015 году заключило с Россией кредитное соглашение на сумму 270 млн долларов. Уже в этом году российская сторона предложила продлить кредит еще на два года, однако ужесточила условия, предложив направить 80% кредита на услуги российских компаний и приобретение российского оборудования.
Однако, по мнению правительства, такой подход создает монопольное положение для российских производителей и поставщиков услуг, ограничивает возможность приобретения качественных и значительно более дешевых товаров и услуг.
Премьер-министр на заседании правительства отметил, что российский кредит по своим размерам и условиям не очень подходит для организации дальнейшей деятельности атомной электростанции. «В этом случае мы можем полностью уместить процесс закупок в рыночную логику и покупать товары на рынке на конкурентной основе, что подразумевает, что в данном случае цены на товары будут значительно ниже. Мы надеемся также, что с точки зрения качества, по крайней мере, они не будут уступать тем товарам, которые мы приобретали на прежних условиях», - сказал Пашинян.
Премьер-министр заявил, что перед правительством стоит задача повысить эффективность работы АЭС, подчеркнув: «Речь идет не только об управлении, но и о задаче по обеспечению энергетической безопасности».
Страны Евросоюза начнут открывать границы с 1 июля
Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС, входящим в Шенгенскую зону, начать с 1 июля поэтапное открытие внешних границ, закрытых с середины марта в связи с эпидемией коронавирусной инфекции.
Комиссия рассчитывает, что к этому моменту будут в основном сняты ограничения на передвижения между самими странами Шенгенской зоны.
До 30 июня границы ЕС для граждан третьих стран, кроме имеющих вид на жительство и въезжающих по настоятельной необходимости, останутся закрытыми. С 1 июля Еврокомиссия рекомендует открыть въезд для ряда категорий иностранцев, в частности, для студентов и высококвалифицированных работников, однако не для туристов.
Вместе с тем рекомендовано с 1 июля открыть границы для граждан ряда балканских стран, не входящих в ЕС.
Дальнейшее открытие границ, как говорится в рекомендации, должно происходить скоординированно и с учётом ряда критериев. Главный из них – эпидемиологическая ситуация в странах, с которыми будут открываться границы, не должна быть хуже, чем в странах Шенгенской зоны, и сами эти страны должны открыть свои границы для граждан ЕС.
Об открытии въезда в ЕС для граждан России речи пока не идёт.
Разработаны также критерии для возобновления выдачи виз консульствами стран Шенгенской зоны, однако конкретная дата пока не названа.
Рекомендации Еврокомиссии должны формально одобрить страны – члены ЕС.
В большинстве стран Евросоюза число новых случаев инфицирования и смертей от коронавирусной инфекции в последние недели снижается.
Министры здравоохранения Грузии и Армении обсудили координацию по борьбе с COVID-19
Между министрами здравоохранения Грузии и Армении состоялся телефонный разговор. Как сообщили в пресс-службе грузинского ведомства, Арсен Торосян ознакомил Екатерину Тикарадзе с последними данными по распространению коронавируса в Армении.
По словам Тикарадзе, грузинская сторона готова помочь соседней стране аппаратами ИВЛ, а также медицинским персоналом. Стороны обсудили и возможность использования мощностей грузинских лабораторий для проведения тестов на коронавирус. В ближайшее время состоится видеоконференция с участием грузинских и армянских специалистов, - сообщили в грузинском ведомстве.
По информации пресс-службы Министерства здравоохранения Армении, Торосян и Тикарадзе обсудили вопросы, связанные с терапевтическими и противоэпидемическими мероприятиями. Были представлены сложившиеся из-за пандемии ситуации в Армении и Грузии, состоялся обмен мнениями о мероприятиях, предпринимаемых на национальном уровне в направлении противодействия возникшим вызовам, обсуждены также возможности взаимопомощи.
«Придав важность двусторонним обсуждениям, собеседники договорились о создании постоянной платформы для обмена опытом. В этой связи достигнута договоренность провести первое подобное обсуждение в формате видеоконференции с участием министров здравоохранения двух стран. Достигнута договоренность об организации двусторонних обсуждений по стратегическим вопросам на тему противоэпидемических мероприятий, чтобы быть готовыми в частности к возможному распространению пандемии осенью», - сказано в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Армении.
Ранее премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что Грузия может отправить в Армению врачей для борьбы с коронавирусом.
По словам главы правительства, у него постоянный контакт с премьер-министром Армении, общаются с армянскими коллегами министры здравоохранения и экономики, а также глава внешнеполитического ведомства.
«Мы идентифицировали помощь, которая необходима нашим соседям. Судя по всему, в первую очередь, это будет помощь медицинским персоналом», - отметил Гахария.
- Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 566, в общем составив 14669.
В Грузии выявили еще три новых случая заражения коронавирусом
Число подтверждённых случаев коронавируса в Грузии достигло 831. С утра в стране выявили еще три новых случая заражения.
Ранее премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что не установлен источник заражения четырех новых случаев коронавируса. Гахария назвал эти случаи «новыми кластерами». Власти предупредили граждан, что на фоне снятия ограничений в стране может возрасти число заражений.
По данным правительственного портала StopCov.ge, число вылечившихся пациентов составляет 694. Более 80% пациентов с коронавирусом в Грузии уже выздоровели. В карантине находятся 3213 человек, под наблюдением медиков в стационарах – 303.
13 пациентов скончались от осложнений, вызванных заражением коронавирусной инфекцией.
Вакарчук отказался от мандата депутата Рады - во второй раз
Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук сложил мандат народного депутата Украины. Он заявил об отказе от полномочий в четверг в Киеве.
Вакарчук заявил, что считает свою миссию частично выполненной - перед выборами в Верховную Раду в прошлом году он возглавил партию "Голос", которая смогла попасть в Раду и сформировать там свою фракцию. По словам Вакарчука, "Голос" хоть и небольшая, но очень влиятельная фракция в парламенте (фракция находится в оппозиции, однако по ряду вопросов поддержала президента Владимира Зеленского - например, по вопросу о рынке земли).
От руководства партией Вакарчук отошёл ещё в марте.
По опросам, сейчас партия не прошла бы в парламент.
Вакарчук уже во второй раз в своей карьере отказывается от мандата депутата. В прошлый раз это было в 2008 году.
Перед выборами президента 2019 года о Вакарчуке говорили как о возможном кандидате в президенты. Он, однако, не стал выдвигать свою кандидатуру и не поддержал никого из кандидатов, хотя и дал понять, что не в восторге от кандидатуры Зеленского.
МИД Грузии вызовет посла Украины из-за заявлений Саакашвили
МИД Грузии вызовет посла Украины в Тбилиси Игоря Долгова для объяснений относительно заявлений главы Исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили. Экс-президент Грузии заявил, что будет «на передовой» предстоящих осенью парламентских выборов в Грузии.
«Конечно же, мы вызовем посла в Министерство иностранных дел и потребуем объяснений, так как это является прямым вмешательством чиновника в процесс выборов и во внутренние дела иностранного государства, которое при том является стратегическим партнером. Мы выслушаем объяснения от посла Украины в связи с этим», - сказал глава МИД Грузии Давид Залкалиани.
Назначение Саакашвили уже стало причиной дипломатического скандала между Тбилиси и Киевом. Посла Грузии в Украине Теймураза Шарашенидзе вызвали в Тбилиси для консультаций. Президент Украины Владимир Зеленский назвал реакцию Тбилиси на назначение Михаила Саакашвили «ошибочной».
Абхазия пока не планирует открывать де-факто границу с Россией
Премьер-министр самопровозглашенной республики Абхазия Александр Анкваб заявил, что де-факто граница с Россией должна оставаться закрытой, а внутри Абхазии будут вводиться послабления ограничений.
«В сутки границу проходило от 130 до 180 человек в сутки. Если мы откроем границу, число людей, которые будут проходить сюда, увеличится в разы. Мы не можем этого допустить», - заявил Анкваб на заседании Координационного штаба по защите населения от коронавируса.
«Внутри страны мы на сегодняшний день не имеем ни одного очага распространения коронавирусной инфекции. Все случаи, которые были диагностированы, они привенесены извне. Благо, что медики смогли их вовремя локализовать», - добавил Анкваб.
- Число подтверждённых случаев коронавируса в Абхазии составляет 36. Из них восемь граждан находятся в Гудаутском госпитале, 27 человек выздоровели, один пациент умер.
Ахра Авидзба назначен помощником Аслана Бжания по международным связям
Ахра (Ахрик) Авидзба назначен помощником президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания по международным связям. Распоряжение опубликовано на официальном сайте абхазского лидера.
Авидзба – участник войны на Донбассе, герой самопровозглашенной «ДНР». Был активным участником политического кризиса в Абхазии, завершившегося отставкой Рауля Хаджимба.
Двоюродный брат Ахры Авидзба, 38-летний «вор в законе» Алхас (Хасик) 22 ноября 2019 года был убит в Сухуми. Несколько дней назад был арестован Эрик Чкадуа, подозреваемый в соучастии в убийстве. После этого ареста был обстрелян дом первого абхазского президента Владислава Ардзинба.
Владимир Путин лично разъяснит россиянам поправки в Конституцию
Объяснять населению суть поправок к Конституции в оставшиеся до голосования 1 июля дни будет сам президент, пишут "Ведомости" со ссылкой на двух человек, близких к администрации президента, и на федерального чиновника. Владимир Путин проведет серию специальных совещаний с общественниками, возможно, обращение к народу. Но до или после голосования оно состоится, пока непонятно. Совещания запланированы на День медика 21 июня и День молодежи 27 июня. В последнем случае в стране уже будет идти досрочное голосование.
"Лучше него все равно никто суть поправок не объяснит, он главный лидер общественного мнения", – сказал изданию человек, близкий к администрации. У президента было 2,5 месяца ограничения публичной активности из-за коронавируса, и он его будет наверстывать, говорят политологи: людям нужно срочно напомнить о сути поправок и их актуальности.
"До голосования все ключевые события президентской повестки будут так или иначе использоваться для продвижения конституционной темы – и День России [12 июня], и парад Победы [24 июня]. Ясно, что в нынешних условиях борьбы с эпидемией особое значение имеет и День медработника, который в этом году приходится на 21 июня", – сказал "Ведомостям" руководитель фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский.
- Главная поправка в Конституцию – обнуление президентских сроков Путина, которое позволит ему снова выдвигаться на выборах в 2024 и 2030 годах. Но всего поправок 206.
- Согласно опросу ВЦИОМ, на голосование готовы прийти 67% россиян, а проголосовать за – 61%. Цифры "Левада-центра" по явке аналогичны цифрам ВЦИОМ, но по итогам голосования — куда менее определенны: 44% за, 32% против и 24% неопределившихся.
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