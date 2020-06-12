Абхазская неделя: бюджетники без денег, Авидзба при деле, Пыза – хулиган

На этой неделе премьер-министр по-прежнему пытался конкурировать в популярности с главой государства. Пресс-служба Александра Анкваб старательно забивала информационное пространство сообщениями о встречах премьера с чиновниками разного уровня. Но только два известия вызвали бурную реакцию общественности – продление ограничительных мер на границе с Россией и новость о том, что при нынешней экономической ситуации бюджетникам не стоит ждать зарплат в следующие два месяца.

При нынешней кадровой политике руководства страны, которая очевидно ведет к увеличению чиновничьего аппарата, заявление о том, что государство не сможет выплатить зарплаты большему количеству работников бюджетной сферы, выглядит достаточно цинично. Можете сами представить, какими эпитетами наградили премьера разгневанные пользователи социальных сетей.

Между тем новости от президента выглядели весьма скромно: назначение очередного помощника, встреча с представителями одной из христианских организаций и муфтием Абхазии, поздравление президенту России Путину по случаю Дня России. Пресс-служба выдала картинки с горячими объятиями с главой АПЦ и скромным рукопожатием с муфтием. Смену президентского имиджа невозможно было не заметить – из хмуро смотрящего в будущее политика Бжания превратился в лучезарно улыбающегося чиновника. Видимо, эта улыбка должна демонстрировать народу, что в стране все в порядке и никакие проблемы не омрачают президентское чело.

Правда, надо отметить, что президент трудился даже в выходной день – в воскресенье он встретился с российским чиновником абхазского происхождения Иналом Ардзинба, чтобы обсудить проект «Гордость Абхазии», который финансирует администрация российского президента. Журналистов на встрече не было, но из официального сообщения мы узнали только о готовности Аслана Бжания «внимательно следить за ходом конкурса и оказывать поддержку». Видимо, моральную, так как с собственными деньгами в стране есть серьезные проблемы, судя по выплатам пенсий и социальных пособий. В любом случае эта информация не привлекла внимание общественности, хотя, на мой взгляд, является интересной хотя бы даже потому, что «Гордость Абхазии» финансируется Россией.

А вот произведенное президентом кадровое назначение стало сенсацией, хоть и из области ожидаемых. Общественность давно гадала, куда же пристроит глава государства героя ДНР Ахрика Авидзба, который проложил Аслану Бжания путь к президентству. И вот свершилось: специально для донецкого героя, выпускника сочинского филиала РУДН создана еще одна должность – советника президента по международным связям. Означает ли это, что Министерство иностранных дел может идти на покой, или это очередное дублирование, покажет время. Некоторые СМИ, сообщая об этой новости, использовали фотографию Ахры Авидзба, которая говорит сама за себя – герой ДНР стоит на окне в администрации президента во время штурма здания в январе 2020 года.

Министр внутренних дел, у которого в биографии тоже есть свое «окно», только во время другого штурма – МВД в 2016 году, попытался продемонстрировать открытость журналистам. Правда, не все журналисты были приглашены на это мероприятие, но не беда. Министр наговорил много чего интересного, но об этом мы поговорим отдельно, так как такое событие тянет как минимум на блог.

Ну, и раз уж мы заговорили о МВД. На этой неделе данное ведомство отличилось не только выявлением любителей конопли, но и задержанием, о котором почему-то предпочло промолчать. Правоохранителями был задержан криминальный авторитет Руслан (Пыза) Барцба, принадлежащий к Гудаутскому воровскому клану, в который входили расстрелянные в ноябре прошлого года Астамур Шамба и Алхас Авидзба. Совершенно непонятно, с чем было связано задержание, так как информации об этом происшествии в сводках МВД не было. Но факт задержания подтвердили в Генпрокуратуре со ссылкой, что санкции на арест прокуратура не давала. При такой конспирации в МВД только и остается, что пользоваться анонимными источниками, которые сообщают, что Руслан Барцба был задержан за «мелкое хулиганство» и отпущен после уплаты штрафа. Может быть, Руслан Барцба выбросил мимо урны окурок или сквернословил в общественном месте, разбил окно в магазине или перешел улицу в неположенном месте?! Вариантов множество, и общественности предоставлена свобода выбора версии на любой вкус. Вот такое оно, право доступа к информации в представлении МВД.

Пока президент и премьер тешат свое самолюбие, а министр внутренних дел имитирует деятельность, пользователи социальных сетей пытаются подсказать руководству страны пути выхода из сложившейся экономической ситуации. Экономист Ахра Аристава на своей странице в «Фейсбуке» указывает на имеющиеся финансовые резервы и предлагает обратить внимание на существование множества необоснованных льгот, в частности, по НДС. Экономист рекомендует правительству пересмотреть список льготников и одновременно решить вопрос по адресной помощи предпринимателям – выдаче кредитов под низкие проценты. «Страна, не производящая товары и услуги, не имеет независимого будущего. Только ликвидация льгот, реформы в банковско-финансовой сфере позволят поднять экономику и безопасность страны», – пишет Ахра Аристава.

Внимание внешнеполитического ведомства Абхазии на этой неделе привлек посол США в ОБСЕ. МИД Абхазии обвинил Джеймса Гилмора в двойных стандартах, необъективности и оскорбительном тоне, в котором посол говорит в своем интервью об Абхазии и Южной Осетии. Тема была продолжена в комментарии посольства России в Абхазии, где содержится призыв к государствам-участникам ОБСЕ признать сделанный народом Абхазии выбор в пользу независимости и стратегического партнерства с Россией.

К концу недели, в пятницу, правительство вплотную подошло к кадровым назначениям на самые «хлебные» должности, из-за споров по которым президенту и премьеру никак не удается завершить формирование кабинета министров. В пятницу решилась судьба одной из самых крупных государственных кампаний «Абхазтоп». На должность гендиректора с приставкой «и.о.» назначен филолог Рамаз Джопуа, в биографии которого не только работа в сельской школе, но и должность заместителя председателя партии «Амцахара». Министр экономики безо всякой иронии выразила надежду, что под руководством нового начальника компания станет прибыльной.

На следующей неделе президент отбывает в Москву на празднование Дня Победы. Очень любопытно выглядит список сопровождающих: Аслан Бжания намерен взять с собой своего сторонника, депутата Лашу Ашуба, и своего главного конкурента – Адгура Ардзинба. Над этим выбором можно только гадать: что это – демонстрация хорошего отношения к политическим оппонентам или смотрины преемника?

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия