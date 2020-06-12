Русские общины в Абхазии: единство и борьба противоположностей

Сегодня в Российской Федерации праздничный выходной день – День России. В предыдущие годы в Абхазии этому дню предшествовали торжественные приемы в посольстве РФ в республике, но нынче, как рассказывалось на «Эхе Кавказа» во вторник, посол Алексей Двинянин на пресс-конференции заявил, что из-за карантинных мер в связи с пандемией этот прием был отложен на неопределенное время.

Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил сегодня президента РФ Владимира Путина с Днем России. В нем он выразил Путину «благодарность от всех жителей Абхазии за неоценимый вклад в укрепление абхазской государственности, обеспечение безопасности и социально-экономическое развитие страны, повышение уровня благосостояния наших граждан». Бжания также поздравил с праздником всех россиян и пожелал им «мира, добра, благополучия и новых свершений во благо великой России».

Я же хочу сегодня рассказать о ситуации в отношениях организаций российских соотечественников в Абхазии, где, к сожалению, уже более двух десятков лет нет согласия и единства. 2 июня на общем собрании созданного менее года назад Союза русских и казачьих организаций Республики Абхазия (СРКОРА) было принято решение о переименовании его в Координационный союз организаций российских соотечественников (КСОРС) и об организации страновой конференции ориентировочно 5 сентября. Сообщение об этом было опубликовано на сайте СРКОРА. В нем напоминается, что союз «был учрежден 6 июля 2019 года в посольстве России в Абхазии. В Союз вошли 19 организаций, зарегистрированных в республике. Попечительский Совет Союза возглавил Чрезвычайный и полномочный посол РФ в РА Алексей Двинянин. Союз был образован для консолидации усилий по защите прав 22-тысячного русского населения, проживающего в Абхазии, налаживания более эффективного сотрудничества с органами власти Абхазии и России».

8 июля прошлого года в публикации «Еще одна попытка объединить «русский мир» в Абхазии» я рассказывал на «Эхе Кавказа» о том, как за день до этого, в субботу, в конференц-зале посольства России в Абхазии состоялась учредительная конференция этого союза, проходившая в торжественной, можно сказать – праздничной обстановке. Дополнительную пафосность мероприятию придавало присутствие гостей из Крыма и Донбасса, которые выступили с приветствиями и вручили памятные подарки послу России в Абхазии. Ответственным секретарем союза был избран директор культурного фонда «Справедливость. Благополучие. Развитие» Олег Юрченко, который вел конференцию, а сопредседателями наряду с ним также Анна Калягина и Роман Рязанцев.

Одна из выступавших на той конференции образно сказала: «До этого мы все, русский мир в Абхазии, выглядели как большое лоскутное одеяло, не сшитое, порванное кусками, дырявое». Очень хотелось, конечно, тогда верить в то, что раздрай в прошлом, но были и сомнения – уже хотя бы потому, что в конференции приняли участие большинство, но все же не все руководители многочисленных организаций соотечественников России в республике, в том числе, и избранная председателем Координационного союза организаций российских соотечественников в Абхазии Ольга Колтукова.

И, действительно, уже через несколько месяцев три организации – под руководством Олега Петрова, Владимира Попова и Леонида Заводчикова – провели альтернативное совместное собрание, на котором высказали свои претензии к созданному Союзу. Что касается Ольги Колтутовой, то она исчезла из общественного пространства. Почему – отдельный разговор, но я не хотел бы озвучивать здесь имеющие хождение слухи.

А история координационных советов в Абхазии – это тоже, как говорится, отдельная песня. Такие советы создаются уже давно на так называемых страновых конференциях российских соотечественников во всем мире. На третьей ежегодной страновой конференции 28 ноября 2014 года был избран очередной Координационный совет русских общин российских соотечественников в Абхазии во главе с гагрцем Игорем Лищенко. Но этот совет не проводил ежегодную страновую конференцию… четыре года. Судя по всему, очень боялся критики в свой адрес после отчета о проделанной работе. А практически это была узурпация власти в общественной организации. Наконец, в конце 2018-го страновая конференция состоялась. Но о ее ходе общественности ничего так и не стало известно, так как конференцию предусмотрительно провели в закрытом режиме, скрытно, не пригласив ни одно СМИ, а также потенциальных критиков из русских общин. То есть едва ли не подпольно.

И вот в этом месяце – новый поворот в истории взаимоотношений общественных организаций российских соотечественников в Абхазии. В принципе, он выглядит как возвращение к общепринятой форме работы российских соотечественников за рубежом РФ. Вчера я встретился с Олегом Юрченко, чтобы, как говорится, из первых рук узнать о причине принятого решения.

Вначале несколько слов о нем самом. Переехал в Абхазию в 2007 году из Тулы, где занимался бизнесом. Вместе с абхазским компаньоном построили в Сухуме гостинично-ресторанный комплекс «Дэм». А общественной работой, по его словам, начал заниматься всего три года назад. Прежде всего, Юрченко решил поделиться своим видением того, что представляют собой сегодня активисты русских общин в республике:

«Реальность следующая. На сегодня в среде соотечественников существует четыре группы руководителей организаций. Первую группу назовем заслуженными. То есть это люди, которые много сделали для соотечественников, для всей Абхазии в свое время. Многие из них воевали здесь. Другие – скажем так, развивающиеся. То есть они молодые, некоторые из них приехали из России. Вот я приехал в 2007 году. И я, например, для группы заслуженных – «понаехавший». Третья группа – люди, имеющие явно личные интересы, с ними другие не очень хотят контактировать. И четвертая группа – когда хотят, что-то делают в общественной работе, когда хотят – отдыхают от нее. Такие одиночки, но самодостаточные.

– Почему же возникли эти предложение и необходимость трансформировать Союз русских и казачьих организаций в Координационный совет, создающийся на страновой конференции?

– Мы учредились на той конференции, на которой вы были, – 6 июля прошлого года. Учредились – и начали делать устав, работать над документами. Подали устав в Минюст. 27 августа того же года нам его отклонили. Не зарегистрировали устав.

– Да, я что-то слышал об этом.

– Там было девять поправок от Минюста. Но только две принципиальные. Мы начали его переделывать. К Новому году устав был готов. Но возникла такая ситуация – в Минюсте сказали, что руководитель должен быть гражданином Абхазии. А я не гражданин Абхазии, у меня нет гражданства.

– Вот, кстати, почему? Вы же тринадцать лет здесь…

– Я – абхазский зять. И вот как-то мне не нужно это было. Не было такой необходимости – что-то на себя оформлять. Я просто жил, трудился, занимался бизнесом… И вот первый звонок прозвучал, когда…

– Ну а сейчас что мешает?

– Я веду эту работу. Вот сейчас получаю вид на жительство. Занимаюсь этим. Сейчас коронавирус помешал».

В ближайшие дни должна собраться инициативная группа по подготовке очередной, пятой страновой конференции. А вдруг после нее раздрай удастся преодолеть?

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия