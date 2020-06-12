Тбилиси счел похвалу Москвы сомнительной

Внезапная благодарность Грузии со стороны Москвы за помощь в эвакуации российских моряков из нигерийского плена поставила правительство «Грузинской мечты» в двусмысленное положение.

Политика кнута и пряника в истинно пряничном проявлении – официальный представитель МИД России Мария Захарова похвалила Тбилиси. Причем отдельным пунктом в своем еженедельном брифинге. На фоне практически непрекращающейся в последнее время критики со стороны Москвы и, в частности, госпожи Захаровой, благодарственные заявления голоса российской дипломатии об успешном сотрудничестве с Тбилиси прозвучали как минимум неожиданно:

«Сегодня появилась информация, которой я делюсь с особой радостью. Хотела бы рассказать об успешном взаимодействии с Грузией в возвращении домой российских граждан. Признательны грузинской стороне за помощь в эвакуации спецбортом из Нигерии трех российских граждан – моряков В.В.Крейцуса, Д.С.Сивохина и О.И.Ордина. Их контракт закончился, регулярное авиасообщение между Россией и Нигерией было прекращено, а российский вывозной рейс из этой страны не планировался».

При этом, по словам Захаровой, факты такого взаимодействия не являются единичными. Оказывается, между Тбилиси и Москвой налажены довольно прочные связи по решению подобных вопросов. За последние месяцы Тбилиси, по словам представителя российского МИДа, помог почти двумстам гражданам России вернуться на родину. И Москва тоже не остается в долгу, помогая Тбилиси. Мария Захарова особенно подчеркнула необходимость забыть все разногласия в условиях глобальной угрозы:

«Пользуясь случаем, хотели бы поблагодарить МИД Грузии, Секцию интересов Грузии в Москве, а также посольство Швейцарии в Тбилиси, которые эффективно обеспечивали согласование и решение многочисленных организационных проблем, связанных с эвакуацией российских граждан. Важно, что гуманитарное взаимодействие удалось выстроить, несмотря на непростую ситуацию в отношениях между Россией и Грузией. Убеждены, что это – правильный пример того, как нужно действовать, когда приходит общая беда. Здорово было бы не дожидаться следующей, а по полной использовать этот опыт на ежедневной основе. Рассчитываем, что положительный опыт окажется востребованным и по завершении пандемии коронавируса».

Но в Тбилиси радость Марии Владимировны не оценили. «Грузинская мечта» поспешила объяснить: никакие гуманитарные шаги не изменят общего отношения Тбилиси к Москве. Глава юридического комитета парламента Грузии Анри Оханашвили заверил:

«Отношения со страной-оккупантом обусловлены контактами на международном уровне, исключительно вместе с нашими стратегическими партнерами. И Соединенные Штаты сегодня как никогда являются нашим надежнейшим партнером. Что касается оккупантов, то оккупанты остаются оккупантами. И форматы (отношений) используются исключительно международного уровня».

Но в оппозиции заверениям представителей правящей партии не верят. По словам одной из лидеров «Единого национального движения» Саломе Самадашвили, сама политика «Грузинской мечты», которая позволяет себе не обращать внимания на критические замечания западных партнеров, дают Москве основания утверждать, что все проблемы между Грузией и Россией можно решить без посредников. Такая тенденция, считает Самадашвили, очень опасна:

«Для России будет очень выгодным в плане уменьшения международного давления, если они смогут заявить о нормализации отношений с Грузией. Именно эту цель преследовал российский МИД, когда озвучил подобную оценку этого факта (помощи со стороны Тбилиси). Грузинское же правительство, с одной стороны, на критику наших западных партнеров отвечает агрессией, а с другой стороны – позволяет Москве выставлять дело так, будто бы все проблемы между Грузией и Россией в принципе можно уладить».

По мнению наблюдателей, о том, что Москва не намерена убирать кнут, говорит последнее заявление другого представителя внешней политики России. Пока Мария Захарова говорила о «положительном опыте», постпред Москвы при ОБСЕ Александр Лукашевич вновь поднял тему пресловутой лаборатории Лугара. Теперь к источникам информации о биологической угрозе, помимо находящегося в розыске по линии Интерпола за покушение на Эдуарда Шеварднадзе экс-главы службы госбезопасности Грузии Игоря Гиоргадзе и югоосетинского КГБ, добавились неназванные СМИ:

«Судя по утечкам в СМИ, в грузинской и украинских биолабораториях под видом борьбы с инфекционными заболеваниями проводятся закрытые эксперименты с особо опасными патогенами, включая возбудителей чумы и геморрагических лихорадок. Особое внимание уделяется исследованиям мутантных форм, модифицированию вирусов и повышению их контагиозности (заразности). Тревогу вызывают сообщения об испытаниях сомнительных препаратов, которые американские военные медики проводили на грузинских подопытных, а также сборе человеческого биоматериала для неких «исследовательских целей», – заявил Лукашевич.

Грузинская оппозиция назвала подобные заявления следствием слабости внешней политики Тбилиси. По мнению члена политсовета «Единого национального движения» Георгия Барамидзе, Россия не стесняется громких обвинений, не видя жесткой реакции со стороны Грузии:

«Россия сама является террористическим государством, которое не гнушается тем, что травит людей различными средствами. В том числе при помощи биологического оружия. Поэтому ей нужно иметь кого-то, кто подойдет для роли обвиняемого, чтобы переключить внимание. Тем более что это бьет по ее главному оппоненту – Соединенным Штатам. Конечно, это абсурд. И необходима активная государственная политика против российской пропаганды. Но, к сожалению, у нас все наоборот. Грузинские власти помогают российской пропаганде».

МИД Грузии хранит молчание. Объяснять, почему грузинская общественность узнает об активных контактах с Москвой от представителя России, а не правительства Грузии, во внешнеполитическом ведомстве не спешат.