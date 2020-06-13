Контрразведка Чехии закрыла дело об угрозе отравления пражских политиков

Чешская контрразведывательная Служба безопасности и информации сообщила о закрытии дела об угрозе отравления пражских муниципальных политиков, сообщается на сайте ведомства. В ведомстве считают, что один российский дипломат написал на другого безосновательный донос. Ранее оба они были выдворены из страны.

В пресс-релизе чешской контрразведки говорится, что в произошедшую историю трудно поверить и она выглядит абсурдной. При этом ведомство называет ее «простой и грустной историей о враждебности и зависти между двумя сотрудниками российского посольства». Один из них, как утверждается, направил в контрразведку анонимное письмо, в попытке нанести серьезный вред своему коллеге.

В контрразведке отмечают, что часть сообщения россиянина была «проверяемой, правдивой и точной». «Ни одна сила безопасности в мире не может выбросить подобную информацию в мусорную корзину и рискнуть навредить или потерять жизни невинных людей, если ее содержание будет подтверждено, - утверждают в ведомстве. - Так что не было возможности рисковать. К сожалению, даже убийства находятся в арсенале российских спецслужб».

При этом в контрразведчике утверждают, что несмотря на то, что история попала в СМИ, им удалось за короткое время раскрыть, описать и задокументировать произошедшее в российском посольстве.

В конце апреля чешское издание Respekt опубликовало расследование, где утверждалось, что в Прагу прибыл российский дипломат с ядом, которым планировалось отравить мэра Праги Зденека Гржиба и мэров городских районов Прага 6 Ондржея Коларжа и мэра района Ржепорые Павел Новотны. Позднее дипломат был назван сотрудником ФСБ. Москва называла историю «уткой».

Высланы были исполняющий обязанности главы пражского отделения Россотрудничества Андрей Кончаков и его подчиненный, бывший временно исполняющий обязанности директора Российского центра науки и культуры Игорь Рыбаков.

Российский МИД назвал выдворение дипломатов «провокацией». Чешская сторона утверждает, что дипломатам давали возможность покинуть страну без скандала.